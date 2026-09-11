Tierisch erfrischend! Dürfen Hunde Melone essen?

Dürfen Hunde Wassermelone essen? Und Honigmelone? Erfahren Sie, ob Melonen unbedenklich sind und wie es um Kerne und Schale steht.

Ja, Hunde dürfen das reife Fruchtfleisch von Melonen essen. Wie so oft, gibt es dabei gewisse Einschränkungen – und Vierbeiner mit bestimmten Empfindlichkeiten sollten besser gar nicht erst vom saftigen Snack naschen. Die Details servieren wir frisch und fruchtig in diesem Artikel.

Vorher eine kurze Warnung: Einige für uns ganz normale Nahrungsmittel machen Hunde krank oder können für sie sogar lebensgefährlich sein. Dabei ist gesunde und frische Hundeernährung eigentlich ganz einfach. Die kostenlose und unverbindliche Futterberatung des REiCO-Vertriebspartners Team Hundefutter Vital versorgt Sie ganz persönlich mit dem nötigen Wissen für maximale Hundegesundheit. Gemeinsam finden wir heraus, wie wir Ihren Liebling noch fitter und glücklicher machen. Probieren Sie es aus und melden Sie sich noch heute bei uns. Die Futterberatung ist zu 100 % gratis und unverbindlich.

Inhaltsverzeichnis

1. Sind Schale und Kerne von Melonen für Hunde gesund?

2. Wie vermeide ich Gefahren beim Füttern „zwischendurch“?

3. Welche Arten von Melonen dürfen Hunde essen?

4. Welche Nährstoffe für Hunde stecken in Melonen?

5. Wie viel Melone darf mein Hund am Tag essen?

6. Wann sollten Hunde besser keine Melone essen?

Sind Schale und Kerne von Melonen für Hunde gesund?

Füttern Sie von der Melone nur das reine Fruchtfleisch, ohne Kerne und Schale. Melonenschalen, gleich welcher Art, sind schwer verdaulich und können mit Pestizidrückständen belastet sein. Es drohen Magen-Darm-Beschwerden und Verstopfung. Melonenkerne wiederum enthalten etwas Blausäure und können den Hundedarm mechanisch reizen. Die Fütterung führt im schlimmsten Fall zu einem Darmverschluss – betroffen sind besonders oft kleine Hunde.

Denken Sie daran: Nur reifes Fruchtfleisch ist unbedenklich! Niemand, auch nicht Ihre Fellnase, möchte sich an schönen Sommertagen mit Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen herumplagen. Überreife Melonen bergen ähnliche Risiken für Verdauungsprobleme wie unreife Früchte.

Wie vermeide ich Gefahren beim Füttern „zwischendurch“?

Fallstricke in der Hundeernährung lauern an vielen verschiedenen Stellen. Mit unserem Artikel „Achtung, Gefahr! Das dürfen Hunde nicht essen“ klären wir über potenzielle Gefahren auf, für unbeschwertes Naschen. Alternativ füttern Sie die knackigen Naturleckerlis von REiCO, die sind gesund, kommen immer gut an, enthalten weder Zucker noch Aromen und machen Hund und Mensch maximal Spaß.

Welche Arten von Melonen dürfen Hunde essen?

Dürfen Hunde Wassermelone essen? Und Honigmelone? Auch Cantaloupe-Melone? Ja, Hunde dürfen Wassermelone ebenso wie alle anderen Melonenarten essen. Von allen aber nur das reife Fruchtfleisch und natürlich in Maßen! Es ist kalorienarm, liefert vor allem bei Hitze wertvolle Flüssigkeit, strotzt vor Vitaminen und enthält kostbare Mineralstoffe. Giftig ist nichts daran: Trotzdem sollte es beim kleinen Snack „zwischendurch“ bleiben, weil Melonenstücke ein nährstoffreiches Futter nicht ersetzen können. Greifen Sie keinesfalls auf getrocknete Früchte zurück, denn die enthalten konzentrierten Zucker und eignen sich deshalb nicht für unsere Vierbeiner, obwohl viele Hunde leider sehr gern Süßes fressen.

Welche Nährstoffe für Hunde stecken in Melonen?

Das rote Fruchtfleisch von Wassermelonen ist ein hervorragender Flüssigkeitsspender. Enthalten sind aber auch Kalium, Vitamin A, Vitamin C, verschiedene B-Vitamine (besonders B5 und B6) und Ballaststoffe für eine gesunde Verdauung. Honigmelone und Cantaloupe stehen ihrem großen, grünschaligen Bruder in nichts nach. Nur liegt ihr Gehalt an Fruchtzucker etwas höher: Deshalb immer nur ein paar kleine Stücke füttern.

Wie viel Melone darf mein Hund am Tag essen?

Leckerlis wie die Melone sollten maximal 10 Prozent der täglichen Kalorienmenge eines Hundes bei der Fütterung ausmachen. Für kernfreie Würfel mit je 50 g gelten die folgenden Werte als Faustformel:

* Kleine Hunde bis 10 kg: 1 bis 2 kleine Stücke

* Mittelgroße Hunde von 10 bis 25 kg: 3 bis 5 kleine Stücke

* Große Hunde über 25 kg: 6 bis 8 kleine Stücke

Wie immer ist bei der allerersten Fütterung größte Vorsicht gefragt: Erst ein klein wenig Melone anbieten und die Verträglichkeit beobachten. Bei entsprechend empfindlichen Hunden kann der hohe Wasser- und Fasergehalt zu weichem Kot bis hin zu Durchfall führen.

Wann sollten Hunde besser keine Melone essen?

Leidet Ihr Hund ohnehin häufig unter Verdauungsproblemen, ist er übergewichtig oder hat er gar Diabetes mellitus, dann lassen Sie die Melone besser weg – oder fragen Sie beim Tierarzt nach. Auch Welpen und trächtige Hündinnen befinden sich ernährungstechnisch in einer speziellen Situation; sie sollten zu Anfang besonders kleine Mengen bekommen. Sobald Anzeichen von Unwohlsein auftreten, stellen Sie die Melonenfütterung besser ein und kehren zurück zum bewährten Hundefutter.

Sie haben noch kein bewährtes Hundefutter, dem Sie vollends vertrauen? Als Hundefreunde sind wir REiCO-Vertriebspartner der allerersten Stunde, weil uns das nährstoffreiche, frische Futter aus dem Allgäu vollständig überzeugt. Nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf, wenn Sie dazu mehr wissen oder sogar selbst Vertriebspartner werden möchten. Wir sprechen sehr gern mit Ihnen darüber!

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