Spirituelle Lebensberatung – endlich Klarheit, und neue Ziele in deinem Leben

Hier geht es um die Welt der spirituellen Lebensberatung, und wie diese Methode dabei hilft, Klarheit sowie neue Ziele für dein Leben zu finden. Lass dich inspirieren und nutze deine Möglichkeiten,

Stuttgart, 15.08.2023 – Es ist Zeit, endlich so zu leben, wie Du es dir immer gewünscht hast

Spirituelle Lebensberatung (https://www.udo-golfmann.de/spirituelle-lebensberatung/) richtet sich an all diejenigen, die nach Orientierung suchen, in der Familie, in der Partnerschaft oder im Berufsleben, und sich fragen, wohin ihr Leben in Zukunft steuert. Bisherige Erfahrungen im Leben, und die Tatsache, dass es mehr geben muss, als Haus, Auto und Urlaub ermöglichen es gleichzeitig spirituellen Fragestellungen gegenüber offen zu sein.

Udo Golfmann – ein „Lotse“ mit Unterstützung der Engel

Udo Golfmann hilft mit seiner spirituellen Lebensberatung dabei, wieder einen Sinn im Leben zu finden und sich auf die Suche nach spirituellen Antworten zu begeben. Mehr Zuwendung, Schutz und Nähe für die von Krisen Betroffenen findet dabei ebenso Eingang wie Fragen nach mehr Eigenverantwortung, Selbstbestimmtheit und Freiheit. So können die eigenen Talente und Fähigkeiten wieder neu entdeckt werden.

Gerade in Krisenzeiten kann eine spirituelle Lebensberatung dabei helfen, wieder mehr Stabilität im Leben zu erreichen und mehr Orientierung zu verschaffen. Einige der Probleme, die Herr Golfmann anspricht, betreffen die Angst vor spirituellen Themen und religiösen Dogmen, Einsamkeit im Leben, aber auch das Gefühl, fremdbestimmt zu sein.

Spirituelles Coaching – der Weg zu einem freien, selbstbestimmten Leben

Spirituelles Coaching richtet sich vorwiegend an selbstbewusste Frauen und Männer, die mitten im Leben stehen, und oftmals mit mehreren Herausforderungen zu kämpfen haben. Viele sehen sich mit Problemen in der Partnerschaft konfrontiert oder kämpfen mit Schwierigkeiten im Berufsleben. Nicht wenige sind alleinerziehend und fühlen sich vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Auch das Thema Gesundheit kann während einer spirituellen Beratung eine große Rolle spielen.

Udo Golfmann hat im Laufe der letzten Jahrzehnte so viel an Erfahrung, Wissen und Menschenkenntnis gesammelt, dass er jede Person offen und herzlich willkommen heißt, und bereit ist, über alle Themen zu sprechen, die seinen Klientinnen und Klienten wichtig sind.

Im Angebot hat Herr Golfmann eine hellsichtige Lebensberatung genauso wie die bereits erwähnte spirituelle Lebensberatung und spirituelles Coaching. Kartenlegen und Liebescoaching können ebenfalls bei ihm gebucht werden. Gleiches gilt für Energieberatungen, um schädliche Besetzungen zu lösen. Immer wieder veranstaltet der renommierte Engeltherapeut aufschlussreiche, energiegeladene Seminare, in denen es ebenso darum geht, das eigene Potenzial wieder vollständig zu entfalten.

Viele Kunden, die bereits eine Beratung bei Herrn Golfmann erleben durften, zeigten sich danach begeistert von seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten. Etliche dieser Erfahrungsberichte sind auf der Webseite von Udo Golfmann veröffentlicht.

Engel begleiten sein Leben – von Beginn an

Herr Golfmann wurde 1979 als Sohn einer deutschen Mutter und eines italienischstämmigen Vaters geboren. Er bezeichnet sich selbst als Hellseher, Engelmedium und Heiler. Erste spirituelle Erfahrungen machte er bereits in seiner Kindheit. Er hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel Reader TM sowie eine weitere Ausbildung zum Engeltherapeut absolviert.

Überhaupt nehmen Engel und Lichtwesen in seinen Seminaren einen gewichtigen Raum ein. Mittlerweile berät er seit über 25 Jahre Menschen in schwierigen Lebenssituationen und möchte diese als spiritueller Lehrer seine Kunden für genau solche Fragen begeistern. Er ist selbst davon überzeugt, und hat die Erfahrung gemacht, dass die Engel letztendlich für jedes Problem eine passende Lösung bereit haben.

Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.

Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg."



