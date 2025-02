Sternenkinder Seminar im Mai 2025: Finde deine spirituelle Freiheit und Erleuchtung

Erleben Sie im Mai 2025 mit Udo Golfmann, dem renommierten Hellseher und Engeltherapeuten, das transformative Seminar „Sternenkinder“ – eine Reise zur Erleuchtung und innerem Licht. Seien Sie dabei!

Bretten, 27.02.2025 – Dieses Seminar ist lebensverändernd, und befreit deine innere Kraft

Vom 30. Mai bis zum 1. Juni 2025 feiert das Sternenkinder Seminar von Udo Golfmann im grünen Herzen Österreichs – in Graz der Hauptstadt der schönen Steiermark – Premiere. Ein außergewöhnliches Erlebnis für Reisende auf der Suche nach dem Sinn des Lebens: Im Sternenkinder Seminar lernen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, zu sich selbst zu kommunizieren und emotionale Blockaden zu lösen.

Insbesondere an Frauen gerichtet, die selbstbewusst mitten im Leben stehen, beruflich erfolgreich sind, und sich immer wieder über den Sinn und die Ausrichtung ihres Lebens Gedanken machen, verhelfen derart spirituelle Seminare zu mehr Erfüllung im privaten wie beruflichen Leben. Vom Beziehungsalltag bis zur persönlichen Entfaltung am Arbeitsplatz nehmen die Werkzeuge aus dem Sternenkinder Seminar Einfluss, bauen das Selbstbewusstsein weiter auf, stärken die Unabhängigkeit von der Meinung anderer, verleihen Vitalität und verschaffen ein völlig neues Lebensgefühl.

Spirituelle Seminare: Transformierende Wirkung und Erleuchtung für das eigene Leben

Die intensive Arbeit mit den eigenen Ängsten, Blockaden und dem eigenen Geist ermöglicht Veränderungen unvorstellbaren Ausmaßes. Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus anderen Seminaren Golfmanns berichten von deutlich höherer Lebensenergie und einer nachhaltigen Verbesserung ihres Seins, begleitet von der neu gewonnenen Fähigkeit, aus sich herauszugehen. Der Mut, neue, mutige Entscheidungen zu treffen, kehrt in alle Bereiche des Lebens zurück.

Teilnehmer und Teilnehmerinnen berichten von äußerst effizienten Engeltherapien und großen Veränderung, die diese in ihr Leben brachten. Die Fortschritte in privaten wie beruflichen Bereichen sind deutlich erkennbar und jeder von ihnen liefere neue Motivation. So äußert sich nicht nur eine Teilnehmerin über den spirituellen Berater aus Bretten.

Exklusivität und individuelle Betreuung

Als einmaliges Erlebnis in Graz findet das Sternenkinder Seminar in einer exklusiven Kleingruppe statt. Auf diese Art wird gewährleistet, dass jede Teilnehmerin genau jene individuelle Aufmerksamkeit und spirituelle Unterstützung erhält, die sie braucht. Diese individuelle Betreuung intensiviert die persönliche Transformation: das Fundament des zukünftigen Selbst. Bis zum 28. Februar 2025 können Interessierte das Sternenkinder Seminar noch zum Frühbucherrabatt buchen und sich auf dem Weg zur Erleuchtung führen lassen.

Erkennen Sie Ihre Lebensaufgabe. Erreichen Sie die berühmte 5. Dimension und empfangen Sie Botschaften von den Engeln und der Urquelle. Geben Sie sich die Chance, negative Konditionierungen und falsche Glaubensmuster zu lösen. Erlauben Sie sich selbst, Abstand von Chips, Implantaten und der Matrix zu nehmen und Seelenverträge aufzulösen. Erfahren Sie wahre geistige Heilung und hören Sie endlich auf, sich vor Veränderungen, Einsamkeit oder der Unklarheit über Ihren Lebensweg zu fürchten. Genehmigen Sie sich Ihre Erleuchtung im Sternenkinder Seminar in Graz.

Der Seminarleiter Udo Golfmann

Udo Golfmann ist erfahrener Seminarleiter und spiritueller Begleiter, der seit vielen Jahren Menschen dabei unterstützt, ihre wahre Bestimmung zu erkennen und zu leben. Mit seiner tiefen Kenntnis rund um spirituelle Prozesse und seiner einfühlsamen Art hat er bereits unzähligen Teilnehmern zum inneren Frieden verholfen und ihr Selbstbewusstsein gestärkt.

Anmeldung für das Sternenkinder-Seminar https://www.udo-golfmann.de/sternenkinder-seminar/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Engeltherapie Deutschland

Herr Udo Golfmann

Max-Reger-Str. 1

75015 Bretten

Deutschland

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de

Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.

Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.“



