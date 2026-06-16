Neues Buch von Mio Lindner: Was LRS und Dyskalkulie wirklich bedeuten, für Familien und Schule

UMTY von Mio Lindner erklärt LRS und Dyskalkulie ohne Schuldzuweisungen. Das Sachbuch zeigt

Eltern, Lehrkräften und Betroffenen starke Wege. Im YessYess Verlag erschienen.

_Lerntherapeut und Betroffener Mio Lindner bricht Mythen und zeigt Familien konkrete Auswege_

Berlin, – Mit UMTY: Leben mit Legasthenie und Dyskalkulie ist im YessYess Verlag das neue Sachbuch von Lerntherapeut Mio Lindner erschienen. Es richtet sich an Eltern, Lehrkräfte und Betroffene, die endlich verstehen wollen, was hinter der Diagnose LRS oder Dyskalkulie steckt: nicht Schuld, nicht Scham, sondern Wege. Mio Lindner schreibt aus 14 Jahren Praxiserfahrung. Und aus eigener Betroffenheit.

Mythen aufräumen, Druck rausnehmen: Was UMTY leistet

Viele Eltern kennen das: Hausaufgaben als Familienkonflikt, ein Kind, das glaubt, zu dumm zu sein, und Lehrkräfte, die beruhigen, ohne wirklich zu helfen. UMTY ordnet ein, was die Diagnosen LRS und Dyskalkulie tatsächlich bedeuten, was sie nicht bedeuten, und welche Unterstützungsformen wirklich greifen. Das Buch erklärt den Unterschied zwischen Nachhilfe, Lerncoaching und integrativer Lerntherapie. Es zeigt, was Nachteilsausgleich kann und wo seine Grenzen liegen. Und es räumt klar mit dem Mythos auf, Legasthenie sei heilbar, ohne dabei falsche Hoffnungen zu wecken. Statt Defizitblick: Stärken, Selbstwert, Alltag. Mehr Informationen zum Buch unter https://hilfe-bei-lrs-und-dyskalkulie.de

Eigene Erfahrung als Fundament: Mio Lindners Weg

Mio Lindner hat selbst LRS erlebt. Heute ist er hochschulzertifizierter Lerntherapeut mit mehr als 14 Jahren Praxiserfahrung und Gründer des Duden Instituts für Lerntherapie International-Online. Dieses Buch kennt beide Seiten: den schwierigen Schulalltag und den fachlichen Blick auf das, was wirklich hilft.

_“Mir wurde prophezeit, ich werde kaum die Mittlere Reife schaffen.“_

Mio Lindner, Lerntherapeut und Autor von UMTY

_“UMTY füllt eine Lücke, die im deutschsprachigen Raum lange offen war. Es gibt Ratgeber zu Legasthenie und Dyskalkulie. Aber keinen, der gleichzeitig fachlich fundiert, persönlich berührend und frei von Schuldzuweisungen ist. Mio Lindner hat genau das geschrieben.“_

Manuela Plaisier, Geschäftsführerin YessYess Verlag

Über Mio Lindner

Mio Lindner ist Lerntherapeut, hochschulzertifiziert für LRS in Deutsch und Englisch sowie Dyskalkulie, und Gründer des Duden Instituts für Lerntherapie International-Online. Seit mehr als 14 Jahren begleitet er Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Lernschwächen. 2024 wurde er als Franchise Gründer des Jahres vom Deutschen Franchise-Verband sowie mit dem Silver Award der European Franchise Federation ausgezeichnet. In seinem Podcast Potenzialfrei?! erscheinen wöchentlich neue Beiträge zu Lerntherapie und Bildung.

Bezugsquellen

UMTY: Leben mit Legasthenie und Dyskalkulie ist ab sofort bei Amazon erhältlich. ISBN 978-3-98631-145-2 (Paperback), 978-3-98631-147-6 (eBook). Landingpage mit weiteren Informationen und kostenloser Online-Lerntherapie-Beratung: https://hilfe-bei-lrs-und-dyskalkulie.de. Rezensionsexemplare können über die Landingpage angefragt werden.

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