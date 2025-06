Neuerscheinung: Anna schafft’s mit links

Aktuelle Neuerscheinung von Isabel Rümpler: Anna schafft’s mit links

Dorian und das Geheimnis von Annas Hand

Ein Kinderbuch voller Herz, Achtsamkeit und Hoffnung – über das Sehen, was andere übersehen.

Was passiert, wenn ein Kind in der falschen Welt ankommt? Wenn es stolpert, zögert, still wird – und keiner so recht versteht, warum?

Anna ist neu im Kindergarten. Sie ist schüchtern, wirkt oft unbeholfen und zieht sich schnell zurück. Während andere spielen, beobachtet sie still. Während andere lachen, wirkt sie verloren.

Doch Dorian sieht sie. Nicht nur mit den Augen – sondern mit dem Herzen. Er spürt, dass hinter Annas Unsicherheit mehr steckt als nur Eingewöhnung.

„Vielleicht ist sie Linkshänderin – und keiner hat es bemerkt.“

Dieser Gedanke lässt Dorian nicht mehr los. Neugierig, aufmerksam und mit kindlicher Offenheit beginnt er, Anna zu beobachten, sie spielerisch zu begleiten – und ihr dabei zu helfen, ihre eigene Hand zu finden. Nicht die richtige im Sinne der Norm – sondern die richtige für sie.

Was folgt, ist keine Geschichte voller lauter Abenteuer – sondern eine stille, berührende Reise zu mehr Selbstvertrauen, innerer Stärke und echter Freundschaft. Anna macht Fortschritte, stolpert, zweifelt – aber sie gibt nicht auf. Und Dorian? Wächst mit ihr. Weil er lernt, was es heißt, wirklich hinzusehen. Und zu helfen – ohne zu drängen.

Autorin Isabel Rümpler, Anna schafft’s mit links, erhältlich bei www.Leseschau.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Augusta Presse & Verlags GmbH

Frau Katalin Ehrig

Berghofer Weg 35

15569 Woltersdorf

Deutschland

fon ..: 030692021051

web ..: http://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de

Pressekontakt:

Augusta Presse & Verlags GmbH

Frau Katalin Ehrig

Berghofer Weg 35

15569 Woltersdorf

fon ..: 030692021051

web ..: http://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.