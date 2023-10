„Bärenstarke“ Neuerscheinungen

Die Leseschau.de treibt es im Herbst wirklich bunt. Von Jung bis Alt ist für jeden etwas dabei.

Buchtipp 1:

Wer kennt ihn mittlerweile nicht. Flynn den wirklich coolen Bären, der immer wieder zu neuen Abenteuern einlädt. Im Teil 6 der Buchreihe geht er dem Geheimnis einer alten Burg auf den Grund. Dabei rückt Autorin Mirjam Jasmin Strube geschickt die alltäglichen Sorgen der heutigen „kleinen“ Generation ins Bild. Mit leichter moderner Sprache, viel Humor und einem unbeschreiblich mitreißendem Schreibstil taucht man nach kurzer Zeit in die Geschichte mit ein.

Zum Buch: „Flynn und das Geheimnis der alten Burg“

https://www.leseschau.de/225

Buchtipp 2:

Jeder der mal jung war, wird logischerweise älter. Dieses Phänomen kann man kaum verhindern. Schön ist es, wenn man es mit Humor nehmen kann.

Autor Reiner Borner hat sich damit ganz „persönlich“ beschäftigt und ein sehr ansprechendes Buch veröffentlicht.

Die ernsten Themen, mit den sich die meisten Menschen irgendwann beschäftigen müssen, werden humorvoll angerissen.

Das Buch ist farbig gestaltet, im Hardcoverdesign und damit perfekt als Geschenk geeignet.

Unbedingt mal die Buchbeschreibung auf unsere Seite lesen. Hier stellt der Autor sein Werk vor… „Er ist halt ein Münchner“

Zum Buch: „Alt werden wir von ganz alleine“

https://www.leseschau.de/226

Buchtipp 3:

Alois Hingerl, der Münchner im Himmel, war selig als er den Auftrag bekommen hatte, die göttlichen Ratschläge der bayerischen Staatsregierung nach München zu bringen. „Ein Münchner im Himmel“ ist eine beliebte Kurzgeschichte von Ludwig Thoma und daran muss ich gerade denken, während ich das Vorwort für den vorliegenden Bildband über München schreibe. Ich möchte sie auf eine „München Reise“ einladen und ihnen meine „Eckerl“ zeigen, die ich so liebe und die mir so etwas wie „Heimat“ vermitteln. Ich bin ein „Münchner Kindl“ und in der Frauenklinik in der Maistraße im Oktober 1955 auf die Welt gekommen. Ich habe verschiedene Münchner Stadtviertel kennengelernt. Schwabing, Moosach, Sendling, Harlaching, Laim. Im Herzen bin ich ein „Sendlinger“. Ich bin dort in den Kindergarten und später in die Schule gegangen. In meinem Buch „Das Leben kommt aus dem Meer und Reiner kommt aus München“ erzähle ich aus meiner Kindheit und Jugend in Sendling.

Der vorliegende Bildband ist kein Geschichtenbuch und auch kein Reiseführer. Die gibt’s wie Sand am Meer. Ich bin passionierter Hobbyfotograf und möchte mit meinen Bildern, Texten und Gedichten, Freude bereiten und sie einladen, Orte zu besuchen, die vieles zu erzählen haben. Natürlich hat München auch eine dunkle Vergangenheit, ich möchte hier aber nicht darauf eingehen. Das Buch soll Freude vermitteln und mit meinen Texten möchte ich Poesie mit einfließen lassen.

Begleiten sie mich auf meiner München Reise. Staunen sie was es alles zu entdecken gibt in meiner geliebten Stadt. Es gibt den Lärm und die Hektik wie in jeder Großstadt, aber es gibt auch diese „staaden“ (stillen) Fleckerl, die mir so etwas wie Geborgenheit vermitteln und das Leben in der Stadt lebens- und liebenswert machen. Folgen sie mir durch „mein“ München, wie ich es kenne. Ein fotografischer Spaziergang durch die Altstadt, die Isarauen und viele andere Plätze.

Schauen und staunen sie. Ihr Reiner Borner

Zum Buch: „Ein Stückerl München“

https://www.leseschau.de/224

