Nach 40 Jahren Warteliste: Gäufeldener Unternehmen macht Training sofort online verfügbar

Mittelständische Unternehmer können erstmals ohne Wartezeit in das bewährte orenda-Jahrestraining einsteigen.

Gäufelden/Stuttgart, 11. November 2025 – Die orenda training GmbH, seit 1984 führend in der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung für Unternehmer, bricht mit einer 40-jährigen Tradition: Erstmals wird das komplette Jahrestraining „eine Bewegung im Bewusstsein“ als Online-Kurs ohne Warteliste angeboten. Bisher mussten Interessenten oft Monate auf einen Platz warten – Jetzt können sie sofort starten.

Antwort auf aktuelle Unternehmer-Krise

„In 40 Jahren habe ich noch nie so viele überforderte Unternehmer gesehen wie heute“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Erich Erwin Weißmann. „Polykrisen, Digitalisierung, Fachkräftemangel – viele erfolgreiche Mittelständler funktionieren nur noch, statt zu leben. Deshalb öffnen wir jetzt unser komplettes System ohne Wartezeit.“

Eine interne Umfrage unter 500 mittelständischen Unternehmern zeigt alarmierende Zahlen: 73% fühlen sich trotz wirtschaftlichem Erfolg innerlich ausgebrannt, 68% treffen wichtige Entscheidungen nur noch rational statt intuitiv, und 81% geben an, dass ihr Eigner Antrieb aufgrund der Überforderung oft „kritisch“ ist.

Bewährtes System trifft digitale Innovation

Das Jahrestraining „eine Bewegung im Bewusstsein“ hat seit 1984 weit über 2.000 Führungskräfte und Unternehmer transformiert. Die Online-Version bietet:

* 12 aufbauende Module mit über 96 Video-Lektionen

* Proprietäre Methoden wie z.B. orenda Mentaltraining©, Basis Emotionen Transformation®, das orenda Zielerreichungssystem©

* Flexibles Lernen ohne Reisezeiten und Terminzwänge

* Exklusive Online-Community für Austausch unter Gleichgesinnten

* 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für risikofreien Start

Attraktives Angebot schafft Zugänglichkeit

Während das Präsenz-Training 7.440 Euro (12x 620 Euro) kostet, startet der Online-Kurs mit einem Preis von 499 Euro monatlich – eine Ersparnis von 1.452 Euro. „Wir wollen gerade in herausfordernden Zeiten mehr Unternehmern Zugang zu professioneller Entwicklung ermöglichen“, so Oliver Weißmann, Leiter Marketing.

Technologie trifft Tradition

Die Digitalisierung des Trainings dauerte insgesamt über zwei Jahre. „Wir haben nicht einfach Videos aufgenommen“, betont Weißmann. „Jedes Element wurde für die digitale Vermittlung neu konzipiert, ohne die Essenz unserer bewährten Methoden zu verlieren und dennoch eine möglichst seminarnahe Atmosphäre zu vermitteln.“

Die Plattform ermöglicht es Teilnehmern, in ihrem eigenen Tempo zu lernen, während die monatliche Freischaltung neuer Module und die Begleitung durch das Team in der exklusiven Community für kontinuierliche Entwicklung sorgt.

Über orenda training GmbH

Die orenda training GmbH wurde 1984 von Erich Erwin Weißmann damals noch in Böblingen bei Stuttgart gegründet und befindet sich inzwischen in Gäufelden. Das Unternehmen hat sich auf ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung für mittelständische Unternehmer und Führungskräfte spezialisiert. Mit einem Team von 8 Mitarbeitern und über 80 durchgeführten Jahrestrainings gehört orenda zu den etabliertesten Anbietern im deutschsprachigen Raum.

Das Unternehmen arbeitet auf sechs Entwicklungsebenen: intuitiv-spirituell, mental, emotional, physisch, sozial und wirtschaftlich. Zu den Kunden zählen hauptsächlich Inhaber und Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen mit 2 bis 100 Mitarbeitern.

Verfügbarkeit

Der offizielle Launch fand am 31. Oktober 2025 statt. Seither steht das Training online zur Verfügung und kann sofort gestartet werden.

Registrierung und weitere Informationen: Jahrestraining eine Bewegung im Bewusstsein Online Kurs

