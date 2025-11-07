Die SAB-Methode®: Der Weg zu Selbstfindung, Vergangenheitsbewältigung und authentischer Selbstverwirklichung

Namaskar Academy® präsentiert ein einzigartiges 3-Stufen-System, das Menschen hilft, emotionale Blockaden zu lösen, ihre Vergangenheit zu verstehen und ihre Berufung authentisch zu leben.

Berlin den 07.11.2025, Simone Illi hat mit der SAB-Methode® bewiesen, dass Selbstfindung kein lebenslanger Prozess sein muss.

Denn wir Menschen ticken alle gleich – psychologisch gesehen. Nur unsere Prägungen unterscheiden uns.

Mit der SAB-Methode® hat sie ein System geschaffen, das jeden Menschen dort abholt, wo seine Geschichte begonnen hat: in der Kindheit.

So wird Selbstfindung kein ewiges Suchen, sondern ein Weg zum Ankommen in sich selbst.

„Verständnis bringt Erkenntnis“, sagt Simone Illi.

„Wenn du dich hundertprozentig verstehst, bist du in dir angekommen. Das, was dich davon abhält, ist dein Unbewusstes – weil du nicht weißt, warum du bist, wie du bist, und warum du reagierst, wie du reagierst. Die SAB-Methode® führt vom Verständnis zur Erkenntnis. Und das ist der Unterschied: kein theoretisches Blabla, sondern echte innere Klarheit, die dich vorwärtsbringt.“

Die Namaskar Academy®, gegründet von Simone Illi, gilt als führende Online-Akademie im Bereich Selbstfindung, Selbstverwirklichung und Berufungsarbeit.

Mit der SAB-Methode® (Standortbestimmung – Ankommen – Berufung) bietet sie eine klare, psychologisch aufgebaute Struktur, die Menschen durch ihre individuellen Prägungen führt und dauerhafte Veränderung ermöglicht.

Tausende Menschen haben mit der Methode gearbeitet und berichten, dass sie danach nichts anderes mehr brauchten – weil sie endlich wissen, wer sie sind und wie sie ihre Berufung authentisch umsetzen können.

Die Namaskar Academy® steht für psychologische Klarheit, bodenständige Spiritualität und praktische Transformation mit Sofort-Effekt und dauerhaften Erfolgen.

Zentraler Bestandteil ist die ganzheitliche Namaskar Coach Ausbildung, in der Teilnehmer lernen, die SAB-Methode® professionell anzuwenden, andere auf ihrem Weg zu begleiten und ihr eigenes authentisches Business aufzubauen.

Weitere Informationen zur SAB-Methode® und zur Namaskar Academy® findest du unter:

www.namaskar-academy.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IFNB Namaskar Institute Ltd.

Frau Simone Illi

Meleti 10 House 4

8560 Agios Georgios

Zypern

fon ..: +357 95 15 63 60

web ..: http://www.namaskar-academy.com

email : info@selbstfindungsreise.com

Simone Illi ist Gründerin der Namaskar Academy® und Entwicklerin der SAB-Methode®.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in Coaching, Heilung und Bewusstseinsarbeit gilt sie als Expertin für Selbstfindung und authentische Selbstverwirklichung.

Ihr Ansatz verbindet Psychologie, bodenständige Spiritualität und praktische Transformation mit Sofort-Effekt und dauerhaften Erfolgen.

