Löwen, Schimpansen, Fenneks für zu Hause – WYLD, Der Marktplatz für exotische Haustiere geht an den Start

Berlin, 21. August. Jetzt wird’s WYLD.

Sie sind modern und außergewöhnlich- wieso sollte ihr tierischer Begleiter es dann nicht auch sein? Für alle, denen das Gewöhnliche nicht genug ist, geht WYLD, der innovative Marktplatz für exotische Haustiere am 13. September online.

Schon jetzt können interessierte Kunden sich auf der Website wyld.shopping einen ersten Überblick verschaffen und sich registrieren, um nach dem Launch als erste ihre neuen Begleiter zu ordern. Mit einem breiten Angebot faszinierender Tiere aus aller Welt verspricht WYLD ein einzigartiges Einkaufserlebnis für Tierliebhaber und eine Revolution im Handel mit exotischen Haustieren.



Die Welt der Exotik erwartet Sie: Haustier neu definiert

WYLD öffnet die Tore zu einer faszinierenden Welt von exotischen Haustieren, die Tierliebhabern bisher verborgen blieb. Der Marktplatz bietet eine vielfältige Auswahl an außergewöhnlichen Tieren, darunter majestätische Karakale, herzerwärmend niedliche Plumploris und viele weitere faszinierende Geschöpfe. Dabei haben Kunden die Möglichkeit, bequem von zu Hause aus, die Schönheit und Einzigartigkeit dieser Tiere zu entdecken.

Eine Plattform, die Verantwortung und Qualität vereint

WYLD legt größten Wert auf verantwortungsbewussten Handel und höchste Qualität. Alle exotischen Haustiere werden sorgfältig von renommierten Züchtern und Händlern ausgewählt. Die Kunden können sich zudem darauf verlassen, dass ihre Käufe bei WYLD in Deutschland komplett legal sind.

Komfortables Einkaufserlebnis und innovative Perspektiven

Mit WYLD erhalten Tierliebhaber nicht nur Zugang zu einer breiten Auswahl an exotischen Haustieren, sondern auch zu Zubehör und Futter. Die Website bietet eine benutzerfreundliche und interaktive Plattform, die es Kunden ermöglicht, sich von der Vielfalt und Schönheit der Tierwelt inspirieren zu lassen. WYLD eröffnet neue Perspektiven auf den Handel mit exotischen Haustieren und setzt dabei auf Transparenz und Qualität.

Ausblick: Showrooms in ganz Deutschland

Nach dem Start der Website am 13. September plant WYLD, seine Präsenz weiter auszubauen und in naher Zukunft weitere Showrooms in ganz Deutschland zu eröffnen. So wird Tierliebhabern die Gelegenheit geboten, die faszinierende Welt von WYLD auch vor Ort zu erleben. Als erster seiner Art eröffnet der WYLD-Store in Berlin seine Pforten für Begeisterte von Wildnis und Abenteuer. Hier können Interessierte gleichzeitig zum Launch des Online-Stores live in die Welt der exotischen Haustiere eintauchen, um sowohl digital als auch in ihrer direkten Umgebung die Vorzüge von WYLD erleben zu können.

= = =

WYLD ist ein aufregender Marktplatz für den Handel mit exotischen Haustieren. Unser Ziel ist es, Tierliebhabern eine bequeme Plattform zu bieten, um einzigartige Haustiere zu entdecken und zu erwerben.

