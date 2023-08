Steigern Sie Ihre Energie mit PQQ und Coenzym Q10

Zwei Mikronährstoffe gegen oxidativen Stress

Wenn es um Energie geht, gehören zwei Dinge zusammen: PQQ und das Coenzym Q10.

Diese zwei neue Mikronährstoffe, PQQ und Coenzym Q10, gewinnen an Popularität als Energie-Booster im Alltag.

Coenzym Q10, auch als Ubiquinon-10 bekannt, wird vom Körper selbst produziert und ist für den Energieproduktionsprozess in den Mitochondrien von entscheidender Bedeutung. Es kann bei bestimmten Gesundheitszuständen wie erhöhtem Stress oder Medikamenteneinnahme zu einem Mangel an diesem Coenzym kommen, der sich in Symptomen wie Müdigkeit und Muskelschwäche äußern kann. Coenzym Q10 kann über Lebensmitteln wie fettem Fisch, Fleisch, Nüssen und Samen aufgenommen werden und ist auch in Nahrungsergänzungsmittel zu finden.

PQQ, oder Pyrrolochinolinchinon, ist ein weiterer wichtiger Mikronährstoff, der in den Mitochondrien unseres Körpers eine Rolle spielt. PQQ kann zur Stärkung der Mitochondrien und zur Förderung der Energieproduktion beitragen. Darüber hinaus kann PQQ Entzündungsreaktionen regulieren, oxidativen Stress reduzieren und gesundes Altern unterstützen. Quellen für PQQ sind fermentierte Sojabohnen, grüner Tee, Spinat, Bohnen, Kohl, Kiwi und Papaya.

Besonders interessant ist die Kombination von PQQ und Coenzym Q10. Während Coenzym Q10 entscheidend für die Energiegewinnung ist, kann PQQ dazu beitragen, das Coenzym Q10 zu regenerieren und seine Effektivität zu erhöhen. Darüber hinaus kann die Einnahme von PQQ und Coenzym Q10 oxidativen Stress reduzieren und die Gesundheit der Mitochondrien fördern.

Die gemeinsame Einnahme von PQQ und Coenzym Q10 könnte daher ein wirksames Mittel zur Steigerung der Energie und Unterstützung des allgemeinen Wohlbefindens sein.

Weitere Information zu den beiden Mikronährstoffen, so wie verschiedene Studien finden Sie auch unter https://mitocare.de/blogs/wissensblog/mehr-energie-mit-pqq-und-coenzym-q10

