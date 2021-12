Wo und bei welchem Wetter will man den Sommeruraub verbringen?

or einem liegt ein kristallklarer See, die Sonne kitzelt auf der Nasenspitze – der Blick schweift über Berge, die von Zitronen- und Olivenhainen geziert werden. Man genießt ein Glas Wein und spürt den lauen Wind auf der Haut, der den sanften Duft von Jasmin mitbringt. Die Palmen wiegen leicht im Abendwind, während die untergehende Abendsonne alles in ein warmes, unwirkliches Licht taucht. Die Zypressen wirken am Horizont jetzt nur noch wie kleine Zahnstocher. Jetzt weiß man, dass man angekommen ist – Italien, das Tor zum Süden.

Kaum ein europäisches Land hat so viel landschaftliche Abwechslung zu bieten wie Italien. Von den Dolomiten über den Gardasee bis hin zur Toskana, der Amalfiküste und dem Mittelmeer – da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Egal ob Aktivurlaub, Kultur oder einfach „carpe diem“ am Strand, jeder kommt hier voll auf seine Kosten. Auch die kleinen Inseln vor der Küste des markanten Stiefels laden zum Träumen und Verweilen ein. Mal ist das Wasser smaragdgrün, dann wieder azurblau – jede Bucht bietet einen anderen Anblick. Wer kann da widerstehen? Die milden Temperaturen und das beständig warme Klima machen das „LA dolce Vita“ Gefühl perfekt. Hier steigt die Lebensqualität. Dazu trägt auch die mediterrane Küche Italiens bei. Bummelt man durch die farbenfrohen, verschlafenen Gässchen der Orte, wird man gegen Mittag magisch von unzählig verschiedenen Düften angezogen. Meeresfrüchte, Pasta und Pizza sowie regionale Weine lassen die Sinne jubeln.

Italien ist nicht nur das Land wo die Zitronen blühen – es ist das süße Leben, das pure Genießen, das Schwelgen und der Ausdruck einer ewigen Sehnsucht. Wer einmal in diesen Bann gezogen wurde kommt nie wieder davon los – es lohnt sich!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Italienliebe

Frau Atina Releits

Anhalter Strasse 32

67822 Waldgrehweiler

Deutschland

fon ..: 06364 41 09 27

web ..: http://bit.ly/2B8oP5X

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

Italienliebe

Frau Atina Releits

Anhalter Strasse 32

67822 Waldgrehweiler

fon ..: 06364 41 09 27

web ..: http://bit.ly/2B8oP5X

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.