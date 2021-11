Am 5. November 2021 ging die neue, benutzerinnen- und benutzerfreundliche website der Therapeutin, Seminarleiterin, Vortragsrednerin und Buchautorin, Maria Sanchez, online

Am 5.11.2021 wurde die neue website von Maria Sanchez freigeschaltet.

Klares Design und damit hohe Nutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit, gute Einprägsamkeit der visuellen Inhalte in Text und Bild und hoher Informationswert machen die neue website von Maria Sanchez, Heilpraktikerin für Psychotherapie, aus. Die Besucherinnen und Besucher der Seite werden – ganz im zugeneigten Ton dessen, für den Maria Sanchez mit ihrem Team steht, – durch die website geführt und mit dem persönlichen „Du“ angesprochen: wer ist Maria Sanchez, was beinhalten im Detail die von ihr entwickelten psychologischen und spirituellen Ansätze „EssentialCore“ und „Sehnsucht und Hunger“, prozess- und körperorientierte Therapieformen, bei denen es um die Freilegung tieferliegender Gründe – unter anderem – von „emotionalem Essen“ geht, welche Inhalte transportieren ihre bislang erschienenen Bücher, „Die revolutionäre Kraft des Fühlens“, welches in Hardcover-Ausstattung (erschienen 2019) und als Taschenbuch-Ausgabe (erschienen 2021) vorliegt, „Warum wir ohne Hunger essen. Die wahren Gründe für Essdrang und Übergewicht“ (erschienen 2016 als Hardcover, auch als Taschenbuch lieferbar), „Der innere Weg“ (erschienen 2015) sowie „Sehnsucht und Hunger“ (erschienen 2009)?

Ausführlich wird über Therapiemöglichkeiten (in der Praxis für heilkundliche Psychotherapie), die von Maria Sanchez und ihrem kompetenten Team angebotenen Seminare und öffentliche Veranstaltungen – analog und online – sowie mittels eingestellter Videos und podcasts über wichtige Fragestellungen und deren Lösungen im Kontext verschiedener Themenschwerpunkte Auskunft gegeben. Rezeption, Teilnehmer-Zitate aus Lehrgängen und persönlichen Begegnungen sowie Pressemeldungen ergänzen die Informationen.

www.mariasanchez.de

Maria Sanchez, Gründerin und Buchautorin, Therapeutin und Leiterin eines Ausbildungs- und Seminarzentrums in Hamburg. Ihre therapeutischen Ansätze „EssentialCore" und „Sehnsucht und Hunger" basieren auf der Grundlage „emotionaler Selbstbegleitung".

