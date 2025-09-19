500 wichtigsten Köpfe der Erfolgswelt

Karlheinz Greim-Fürstenberg zählt auch in diesem Jahr erneut zu den herausragenden Persönlichkeiten, die es unter die Top 500 der wichtigsten Köpfe der Erfolgswelt 2025 in Deutschland, Österreich und der Schweiz geschafft haben. Diese renommierte Liste zeichnet all jene Menschen aus, die durch ihre visionären Ideen, ihr entschlossenes Handeln und ihre inspirierende Wirkung Maßstäbe setzen und damit die Erfolgslandschaft nachhaltig prägen. In einer Zeit, in der Innovation und Tatkraft mehr denn je gefragt sind, braucht die Welt genau solche Macher – Menschen, die mit Leidenschaft und Weitsicht neue Wege beschreiten und dadurch Impulse für Gesellschaft und Wirtschaft setzen.

Die Jury legte bei ihrer Auswahl vielfältige Kriterien zugrunde. Besonders wichtig war, wer sowohl in der Vergangenheit als auch aktuell einen nachhaltigen Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung und Einstellung zum Thema Erfolg ausübt. Als einer der renommiertesten Neurowissenschaftler und Psychoonkologen unserer Zeit hat er nicht nur wissenschaftlich Maßstäbe gesetzt, sondern auch durch seine Publikationen und Vorträge zahlreiche Menschen inspiriert und motiviert. Dass Greim-Fürstenberg im Jahr 2023 mit dem begehrten Titel „Bester Buchautor“ ausgezeichnet wurde, überraschte damals kaum.

Der Bestsellerautor versteht es meisterhaft, selbst komplexe und oftmals schwierige Themen klar und verständlich auf den Punkt zu bringen – ohne dabei die emotionale Komponente aus den Augen zu verlieren. Dieses Zusammenspiel aus fundiertem Fachwissen und empathischer Ansprache hat ihn zu einer echten Erfolgsmarke gemacht, die sowohl Fachleute als auch Laien gleichermaßen beeindruckt und inspiriert.

Wir freuen uns außerordentlich darüber, dass Karlheinz Greim-Fürstenberg es auch im Jahr 2025 erneut geschafft hat, sich einen Platz in dieser angesehenen Liste der „500 wichtigsten Köpfe der Erfolgswelt“ zu sichern. Diese Anerkennung ist ein Beleg für seine kontinuierliche Wirkungskraft und seinen bedeutenden Beitrag zur Gestaltung einer erfolgreichen Zukunft in der DACH-Region.

Wir gratulieren ihm und allen anderen Preisträgern.

Im Jahr 2009 wurde an der renommierten Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg die bahnbrechende Idee geboren, ein Forschungs- und Schulungskonzept für systemische Gesundheitsentwicklung ins Leben zu rufen. Dieses Konzept sollte nachhaltige Lösungen zur Verbesserung der Gesundheitssysteme bieten und einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen.

Ein Jahr später, im Jahre 2010, wurde das Deutsche Lehr- und Forschungsinstitut in Heidelberg gegründet. Unter der Leitung des angesehenen Neurowissenschaftlers und Psychoonkologen Karlheinz Greim-Fürstenberg sowie seiner Kollegen konzentrierte sich das Institut auf verschiedene Schwerpunkte wie Krebsforschung, alternative Krebstherapien, Neurowissenschaften und systemische Gesundheitsprävention.



