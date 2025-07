Verschlusssache Gedankenkraft

Das neue Buch des Bestsellerautors Karlheinz Greim-Fürstenberg

Universitätsstadt Heidelberg, 06. Juli 2025

Karlheinz Greim-Fürstenberg – „Verschlusssache Gedankenkraft“

Es ist wieder soweit: Der renommierte Erfolgsautor und Bestsellerautor Karlheinz Greim-Fürstenberg hat erneut ein bemerkenswertes Werk veröffentlicht, das die Leserinnen und Leser tief beeindruckt und inspiriert. Mit großer Leidenschaft und fachlicher Kompetenz hat der Heidelberger Neurowissenschaftler und Psychoonkologe auf insgesamt 282 Seiten ein außergewöhnliches Buch geschaffen, das sich mit der faszinierenden und oftmals unterschätzten Macht unserer Gedanken beschäftigt.

In „Verschlusssache Gedankenkraft“ vereint Greim-Fürstenberg spezielles, zum Teil sogar als geheim eingestuftes Wissen über die unglaublichen Potenziale, die in der Kraft des menschlichen Denkens verborgen liegen. Dabei gelingt es ihm auf meisterhafte Weise, komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich und zugänglich aufzubereiten, sodass sowohl Fachleute als auch Laien gleichermaßen profitieren können. Dieses Buch soll nicht nur inspirieren, sondern vor allem dazu anregen, die eigene Gedankenwelt bewusster wahrzunehmen und die immense Kraft der Gedanken gezielt für sich zu nutzen – sei es zur persönlichen Weiterentwicklung, zur Verbesserung der eigenen Gesundheit oder zur Förderung der mentalen Stärke.

Bereits kurz nach Erscheinen wurde das Werk in den Medien als echter Geheimtipp gefeiert und war in zahlreichen Buchhandlungen innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Die große Nachfrage zeigt eindrucksvoll, wie sehr das Thema „Gedankenkraft“ die Menschen bewegt und wie relevant dieses Wissen in der heutigen Zeit ist. Um Ihnen einen ersten Eindruck von diesem besonderen Buch zu vermitteln, haben wir eine ausführliche Leseprobe als Link von 20 Seiten beigefügt. Diese ermöglicht Ihnen einen tiefen Einblick in die Inhalte sowie den klaren, motivierenden Stil des Autors.

Darüber hinaus hat ein Hörbuchverlag alle Kapitel des Buches in einer kompakten Kurzfassung zum kostenfreien Anhören bereitgestellt. Für alle, die noch tiefer eintauchen möchten, ist das vollständige Hörbuch mit einer Laufzeit von etwa sieben Stunden im Handel erhältlich. Besonders attraktiv ist dabei der Preis: Das Hörbuch kostet nur etwa die Hälfte des regulären Buchpreises und stellt somit eine hervorragende Alternative zum gedruckten Exemplar dar.

In einem aktuellen Interview äußerte sich Karlheinz Greim-Fürstenberg zu seinem neuesten Werk: Die Resonanz auf mein neues Buch war bisher überwältigend groß und hat mich zutiefst berührt. Es freut mich ungemein, dass so viele Menschen Interesse zeigen und bereit sind, sich auf die spannende Reise zu begeben, ihre Gedankenwelt neu zu entdecken. Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern von Herzen viel Freude beim Lesen, beim Ausprobieren der vorgestellten Methoden und vor allem beim Staunen über die außergewöhnlichen Möglichkeiten, die in jedem von uns schlummern.“

Das Buch ist ab sofort in jeder gut sortierten Buchhandlung sowie im Internet erhältlich – greifen Sie zu und lassen Sie sich von der Kraft Ihrer eigenen Gedanken überraschen!

SICHERE LINKS ZUM DOWNLOAD UND ANHÖREN:

https://media2.hugendubel.de/shop/coverscans/501PDF/a5da77f6a1a04d49ac7c5ddf8a538ef8.pdf

https://www.youtube.com/channel/UC7XPL3P8Scr8Ixw6qt2HSHw

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutsches Lehrinstitut Heidelberg (Ad Interim)

Frau Tamara Berg

Im Weiher 12

69121 Heidelberg

Deutschland

fon ..: 06220-25 600-33

web ..: http://deutscheslehrinstitut.de

email : Heidelberg@email.de

Im Jahr 2009 wurde an der renommierten Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg die bahnbrechende Idee geboren, ein Forschungs- und Schulungskonzept für systemische Gesundheitsentwicklung ins Leben zu rufen. Dieses Konzept sollte nachhaltige Lösungen zur Verbesserung der Gesundheitssysteme bieten und einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen.

Ein Jahr später, im Jahre 2010, wurde das Deutsche Lehr- und Forschungsinstitut in Heidelberg gegründet. Unter der Leitung des angesehenen Neurowissenschaftlers und Psychoonkologen Karlheinz Greim-Fürstenberg sowie seiner Kollegen konzentrierte sich das Institut auf verschiedene Schwerpunkte wie Krebsforschung, alternative Krebstherapien, Neurowissenschaften und systemische Gesundheitsprävention.



