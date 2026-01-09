Januar-Aktion: Kostenfreier Vollzugang zur „World of NLP“

Landsiedel Seminare öffnet im Januar 2026 die größte NLP-Lernplattform für 10 Tage kostenfrei

Kitzingen, Januar 2026. Mit einer zeitlich begrenzten Aktion ermöglicht Landsiedel Seminare allen Interessierten einen kostenlosen Vollzugang zur „World of NLP“. Bis einschließlich 18. Januar 2026 können Nutzerinnen und Nutzer die digitale Lernplattform ohne Kosten und ohne automatische Verlängerung testen. Ziel der Aktion ist es, einen umfassenden Einblick in die Lernplattform zu bekommen.

Die „World of NLP“ versteht sich als umfangreiche Online-Plattform für Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP). Während des Aktionszeitraums stehen mehr als 1.000 Kurse und Lerneinheiten zur Verfügung. Dazu zählen Audio- und Videoaufzeichnungen sämtlicher NLP-Ausbildungsstufen – vom Practitioner über Master und Trainer bis zum Advanced Master – sowie ein 24-stündiger Videokurs zum Thema „Coaching mit NLP“.

Ergänzt wird das Angebot durch ein integriertes Trainingscenter. Für die Bearbeitung von Aufgaben erhalten die Teilnehmer Punkte, mit denen sie weitere Kurse freischalten könnten. Der Monatsbeste erhält einen Preis.

Der kostenlose Zugang ist ausdrücklich unverbindlich. Eine automatische Verlängerung findet nicht statt. Nach Ablauf des Gratiszeitraums besteht optional die Möglichkeit, auf eine kostenpflichtige Lifetime-Version zu wechseln.

Am Mittwoch, den 7. Januar 2026, stellt Stephan Landsiedel die Plattform ab 20:00 Uhr in einem öffentlichen Webinar ausführlich vor.

„Die World of NLP soll Menschen ermöglichen, NLP nicht nur theoretisch kennenzulernen, sondern direkt in die Praxis zu kommen – flexibel, alltagsnah und gemeinschaftlich“, erklärt Stephan Landsiedel, Gründer und Geschäftsführer von Landsiedel NLP Training.

Mit der Januar-Aktion richtet sich das Unternehmen sowohl an NLP-Einsteiger als auch an erfahrene Anwender, die die Plattform unverbindlich kennenlernen möchten.

Faktenkasten

* Aktion: Kostenfreier Vollzugang zur World of NLP ? Link

* Zeitraum: ab sofort bis 18.01.2026

* Kosten: 0 Euro, keine automatische Verlängerung

* Inhalte: über 1.000 Kurse, Audio- und Videoaufzeichnungen aller NLP-Ausbildungsstufen, Live-Events, Community-Funktionen

* Einschränkungen: keine Zertifikate, eingeschränkter Support im Gratiszeitraum

* Webinar: 07.01.2026, 20:00 Uhr

* Link: https://world-of-nlp.com/register/kennenlern-tage-2026/

