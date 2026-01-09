Story vom Schwarzen Schaf – ein Marketing-Gag in „Die Magie des ANDERSSEINS“? Interview mit Petra Lupp

Im Debüt Die Magie des ANDERSSEINS markierte Reiseschriftstellerin Petra Lupp mehrere Wendepunkte. Im aktuellen Interview verrät sie: Aus Solo wird Trio + warum alles mit dem Schwarzen Schaf begann.

Mit Ihrem Debüt _Die Magie des ANDERSSEINS – Wie ich in Sumatra meine Freiheit fand_, markierte die Reiseschriftstellerin Petra Lupp im Herbst 2025 wichtige Wendepunkte: In ihrem eigenen Leben und mit einem geglückten Genrewechsel. Nach erfolgreichen Jahren im Sachbuchbereich rund um Camping, Wohnmobil und Vanlife-Touren, folgt die 56Jährige einem neuen, inneren Ruf: Hin zur magischen Welt aus Worten, Werten und Wandel – einem Dreiklang, den sie mit ehrlichen Emotionen, echten Begegnungen und authentischen Erlebnissen füllt. Flankiert von Tipps und Tricks, das eigene, innere Schwarze Schaf zu befreien. Im Interview verrät die Autorin nun: Aus Solo wird Trio! _Die Magie des ANDERSSEINS ist _erst der Anfang!

_Das aktuelle Buchprojekt erzählt von deiner Reise nach Nord-Sumatra, von Selbstfürsorge, Transformation und dem Mut, das eigene Leben bewusst neu zu gestalten. Wie kam es dazu?_

Petra Lupp: Ich saß im April 2024 im Flieger Richtung Singapur auf dem Weg zur Insel Samosir in Nordsumatra und hatte den drängenden Impuls, ich muss schreiben. Jetzt! Aufschreiben, wie ich mich fühle, was mich bewegt. Mir liefen Tränen die Wangen herunter und die Seiten meiner Kladde vor mir füllten sich wie von magischer Hand. Einzig unterbrochen von Blicken aus dem kleinen Fenster, einem sich heftig drehenden Gedankenkarussell und vom Essen. Nach einigen Stunden war mir klar: Diese Inhalte müssen in ein Buch einfließen. Ich hatte weder Verlag noch einen Handlungsbogen für das Manuskript. Aber tief in mir die Gewissheit und das Vertrauen, dieses Werk wird erscheinen. Ab diesem Zeitpunkt schrieb ich in jeder freien Minute und über alle Beobachtungen während der so spontanen wie einzigartigen Reise. Dabei behielt ich mein Ziel fest im Blick.

_Die Magie des ANDERSSEINS verbindet äußere Reise mit innerer Einkehr, Authentizität mit Inspiration. Du schreibst über Strategien für Menschen, die beruflich oder privat an einem oft harten, schmerzhaften Wendepunkt stehen und nach Tiefe, Klarheit und vor allem Sinn und praktikablen Lösungen suchen. Ein starker Stoff, der wachrüttelt. Was genau ist dir dabei so wichtig?_

Petra Lupp: Wer meinen abwechslungsreichen Lebenslauf als PR-Managerin und Reisejournalistin, Mutter, Ehefrau, Achtsamkeitsmentorin und Qigong-Trainerin, Freigeist, Autorin und Brückenbauerin zwischen den Welten anschaut, ahnt, wie vielfältig mein bisheriges Leben wirklich war und ist. Stetige Veränderung, lebenslanges Lernen, Neugierde und Wachstum sind dabei die Norm. Ortsunabhängiges Arbeiten und ein Leben als Weltenbummlerin auf der Überholspur sind wie mein heutiges Lebensmotto „Lebe deine Freiheit, egal was andere denken oder sagen“ für mich normaler Alltag und zugleich motivierender Motor.

Mangelnde Vorbilder ersetzte ich, indem ich mir selbst irgendwann zum Vorbild wurde. Lösungen statt Jammertiraden. Erst zog ich mich nach meiner schweren Krankheit 2006 mit Büchern, Ratgebern, Reflexion und erstellten Zukunftsplänen aus dem Sumpf der Konditionierungen und Abhängigkeiten. Danach durfte ich immer wieder gefragte Ratgeberin und Mentorin bei Menschen in persönlichen Krisen und bei individuellen Herausforderungen sein. Außerdem wurde ich Vorbild, ohne es zu wissen. Social Media sei Dank. Fremde Suchende folgten mir, um angeregt durch meine Erlebnisse, Erfahrungen und Posts zu reflektieren und selbst Veränderungen einzuleiten. Einfach, durch mein authentisches Sein und meine Lebensgeschichte. Erste Touren- und Sachbücher rund um das Leben und Reisen im Wohnmobil waren damals, ab 2015, die logische Konsequenz, um noch mehr Interessierte zu erreichen. Und der Wunsch, MEIN Buch zu schreiben, schwebte immer über allem. Mehrere unfertige und unveröffentlichte Manuskripte schlummern übrigens in den Tiefen meiner Festplatte.

_Das klingt jetzt so einfach! Hattest du deine Ziele und deinen Weg immer klar vor Augen?_

Petra Lupp: Naja, Rückschläge und Erfahrungswerte gehören zum Leben. Genau dann sind reflektieren der IST-Situation und neu justieren anderer Wege und Ziele dringend notwendig. Ich spreche da bewusst nicht von Scheitern. Denn wer maßt sich an zu bewerten, ob etwas Falsch oder Richtig war. Nichts funktioniert im Sprint. Leben ist eher Marathon mit Umwegen. So bedürfen unterschiedliche Lebensphasen verschiedenartige Lösungen. Blaupause und copy and paste funktionieren nicht. Mein Optimismus und auch das Erreichte geben mir immer wieder Mut und Zuversicht, neue und nächste Schritte zu wagen. Hin zu Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und vor allem Freiheit. Step by Step. Umsteigen statt Aussteigen. Das ist mir ganz wichtig. Alles baut aufeinander auf. Herausforderungen sind Chancen. Und jeden Tag haben wir die Wahl, neu zu entscheiden.

_Wie entstand die Story vom Schwarzen Schaf? Ein Marketing-Gag?_

Petra Lupp: Die Story entstand nicht, ich fühlte mich lange Zeit in Jugend und Erwachsensein als das Schwarze Schaf. Weil ich eben anders war und deswegen aneckte. Was ich mir allerdings über Jahre nicht erklären konnte. Doch irgendwann wurde mir nach vielen tiefgründigen Gesprächen mit anderen Freigeistern, die ich zum Glück traf, bewusst: Hey, ich bin nicht falsch – nur eben anders! Eine Seite ist dabei die Erleuchtung, die andere Seite jedoch die konsequente Umsetzung von Entscheidungen. Also wieder ein wichtiger Wendepunkt, der mich weiter abnabelte von Erwartungshaltungen anderer und mich freier und stärker werden ließ. Mir fehlten zwar anfangs noch die eigenen, für mich und mein Umfeld passenden Lösungen. Aber das Wissen, etwas ändern zu müssen und zu können, inspirierte mich zu neuen, unkonventionellen Pfaden. Ob Homeoffice, digitalem Nomadentum oder Wechselmodell in den 2010er Jahren. Ich habe es einfach gemacht. Umgesetzt! Weil es mir guttat! Und weil es funktionierte. So entstand schließlich das Buch _Die Magie des ANDERSSEINS, _für das der Franzius-Verlag das Schwarze Schaf dann krass und plakativ auf dem Cover platzierte. Meditierend, um zu zeigen, dass Veränderung möglich ist.

_Bleibt „Die Magie des ANDERSSEINS – Wie ich in Sumatra meine Freiheit fand“ nun ein Soloprojekt? Bei diesen vielen spannenden Mosaiksteinen deines Lebens, schreit das doch geradezu nach einer Fortsetzung!_

Petra Lupp: Das stimmt. Wie oft sehe ich, dass Menschen sich quälen, um zu gefallen. Sich grämen und darüber krank werden, weil sie nicht so funktionieren, wie andere es gerne hätten. Sich verbiegen, Masken aufsetzen und in Rollen schlüpfen, die nicht ihre sind. Und genau da setze ich weiter an. Hilfe zur Selbsthilfe. Nicht belehrend, sondern klärend. Aus eigenen Erfahrungen, nicht aus der Theorie. Impulse durch Fragen, die sonst Niemand stellt. Eingebettet in meine eigenen Reisen, Begegnungen und Beobachtungen. Im Innen wie im Außen. Manchmal mit Augenzwinkern und Tacheles, ehrlich, gefühlsbetont, wegweisend und doch stets individuell.

Bereits mit Beginn der Verlagssuche für Band 1 hat es dann Click gemacht. Nachdem mein Leben seit Sumatra 2024 in extremer Schnelligkeit zur Transformation ansetzte, die mich hat schwindlig werden lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes sogar mit einem Knockout und Krankenhausaufenthalt. Danach drückte ich für 2025 spontan die Stopptaste und machte mich rar. Selbst verordnet gönnte ich mir bei einem mehrmonatigen Sabbatical Rückzug, Ruhe und eine wohltuende und stärkende Auszeit. Der Südostasien-Roadtrip Anfang 2025 brachte mir glücklicherweise Heilung und noch mehr Klarheit. Sowie die spannende Erkenntnis, aus Solo wird Trio – es wird eine Reise- und Selbstfindungs-Trilogie.

_Bis wann dürfen deine Leserinnen und Leser mit Band 2 über dein Südostasien-Sabbatical rechnen?_

Petra Lupp: Das Manuskript ist fertig. Momentan läuft die Testleserunde. Eine Aktion, die ich bereits beim ersten Band erfolgreich, wenn auch mit mächtig Herzklopfen durchführte. Das wertvolle wie wertschätzende Feedback von Frauen und Männern unterschiedlicher Altersklassen ist ein Garant, dass meine Inhalte wirklich nachvollziehbar geschrieben sind und emotional ankommen. Danach landet mein neues Buch-Baby auf dem Tisch meiner Verlegerin beim Franzius-Verlag. Wenn alles klappt, ist ein Erscheinungstermin des E-Books rund um die Leipziger Buchmesse Ende März 2026 realistisch, das Taschenbuch folgt dann bekanntlich kurz danach.

_Trilogie bedeutet drei – Welche Inhalte sind in Band 3 geplant? Möchtest Du darüber bereits sprechen?_

Petra Lupp: Ich wäre nicht ich, käme nicht immer wieder etwas Neues hinzu: Anfang Dezember sind wir, mein Mann Martin und ich, in Panama angekommen. Drei Monate in Wärme und Sonne und in unserem Plan B. Lange geplant, organisiert, mitgefiebert und nun erreicht: Termine und Ereignisse überschlugen sich. Seit ein paar Tagen haben wir sie in der Hand: Unsere permanente Aufenthaltsgenehmigung! Damit erreichen wir ein weiteres, persönliches Etappenziel: Ein künftiger, fester Standort für uns in der Welt. Ein wichtiges Stück Freiheit und Selbstbestimmung. Wie das alles abläuft – im Vorfeld wie im Alltag vor Ort – und welche emotionalen Achterbahnen, drängenden Entscheidungen und Hürden zu nehmen sind – darüber schreibe ich. Stets verbunden mit vielen Fragen, Antworten und dem gewohnten Ratgeberteil für Selbstreflektion und Neuorientierung. Unsere Reise kann übrigens parallel noch auf den bekannten Social Media Kanälen mit verfolgt werden.

_Plan B in Panama – das klingt spannend, zukunftsorientiert und vorbereitet. Es gibt also in nächster Zeit noch Vieles zu lesen von dir als Reiseschriftstellerin und bodenständiger Globetrotterin, die eindeutig in der Welt zuhause ist!_

Vita Autorin Petra Lupp:

Freiheitsmentorin mit Tiefgang! Brückenbauerin zwischen Tempo und Tiefe, zwischen digitalem Nomadentum und innerer Einkehr. Seit über 18 Jahren verbinde Petra Lupp ortsunabhängiges Arbeiten mit bewusstem Leben – als Gründerin einer Presseagentur, Reisejournalistin, Autorin, Speakerin, Qigong-Trainerin und Achtsamkeitsmentorin.

Nach erfolgreichen Jahren im Sachbuchbereich rund um Camping, Wohnmobil und Vanlife-Touren, folgt sie nun einem neuen inneren Ruf:

Das aktuelle Buchprojekt erzählt von ihrer Reise nach Nord-Sumatra – von Selbstfürsorge, Transformation und dem Mut, das eigene Leben bewusst neu zu gestalten. Es verbindet äußere Reise mit innerer Einkehr, Authentizität mit Inspiration. Ein starker Stoff für Menschen, die beruflich oder privat an einem Wendepunkt stehen und nach Tiefe, Klarheit und Sinn suchen. Ehrlich erzählt mit Wärme und der leisen Kraft echter Veränderung.

Privat ist sie bewusst zum dritten Mal verheiratet und Mutter einer erwachsenen Tochter. Nach zwei tiefgreifenden gesundheitlichen Einschnitten entwickelte Petra Lupp zusätzlich zur Presseagentur alltagstaugliche Konzepte wie „Chillout vor Burnout“ und „Umsteigen statt Aussteigen“, um Menschen auf dem Weg in ein freies, selbstbestimmtes Leben zu begleiten. Daher steht sie heute für gelebte Balance – zwischen Yin und Yang, zwischen Kopf und Herz, zwischen Sein und Tun.

Ihr Lebensmotto: „Lebe deine Freiheit – egal, was andere denken oder sagen.“

Gemeinsam mit Ihrem Ehemann lebt Petra Lupp, Jahrgang 1969, zeitweise in Spanien, tingelt neugierig durch die Welt oder bereist mit dem Wohnmobil Europa. Aktuell hält sie sich in Panama auf, um dort ihren neuen Plan B zu verwirklichen.

