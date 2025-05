Herzfasern bringt neue Frühlingsfarben 2025 auf den Markt!

Tradition trifft Trend: Handgefärbte Garne mit Seele

Leingarten im Mai 2025 – Haben Sie jemals ein Garn in der Hand gehalten, das sich anfühlt wie Poesie in Farbe? Die Garnmanufaktur Herzfasern präsentiert ihre neue Frühlingskollektion 2025 – eine farbgewaltige Hommage an handwerkliche Tradition und nachhaltige Innovation. Die Kollektion vereint leuchtende Farbkompositionen mit hochwertigen Garnmischungen aus Merino, Seide und regionaler Schurwolle. Jedes Garn wird in Deutschland per Hand gefärbt. „Bei Herzfasern setzen wir auf ausgewählte Farbstoffe und vermeiden unnötige Zusatzstoffe – für Wolle, die sich gut anfühlt. Für dich. Für die Umwelt. Mit viel Zeit, Geduld und Hingabe.

Unsere Farben erzählen Geschichten – von Sonnenaufgängen in den Alpen bis zu Mohnfeldern im Frühling“, sagt Geschäftsführerin Petra Cornelius, die das Unternehmen mit Liebe zum Detail und einem tiefen Verständnis für Färbekunst führt. Hier mehr erfahren: https://herzfasern.de

Die neue Kollektion umfasst limitierte Serien, die ausschließlich online erhältlich sind – ein bewusster Schritt zur Vermeidung von Überproduktion und zur Förderung bewussten Konsums. Die Garne sind nicht nur optisch ein Highlight, sondern auch ethisch durchdacht: Herzfasern achtet auf faire Produktionsbedingungen, lokale Rohstoffe und umweltfreundliche Prozesse. Frühlingskollektion 2025 ist limitiert – nur solange der Vorrat reicht! Jetzt entdecken und sichern https://herzfasern.de

Herzfasern ist mehr als ein Shop – es ist eine Bewegung für alle, die Stricken als kreative Auszeit und Form der Selbstfürsorge verstehen. Mit dem Motto „Handverlesen. Handveredelt. Handgemacht.“ setzt das Unternehmen neue Maßstäbe für Qualität und Achtsamkeit in der Handarbeitswelt. Die Kund:innen lieben nicht nur die Qualität, sondern auch das Gefühl, mit einem einzigartigen Garn zu arbeiten. Herzfasern bietet handgefärbte Wolle aus feinster Merino, edler Seide und regionaler Schurwolle – nachhaltig produziert und liebevoll veredelt in der eigenen Manufaktur in Deutschland. Jeder Strang ist ein Kunstwerk, das mit traditioneller Färbetechnik und ausgewählten Farbstoffen entsteht – so natürlich wie möglich.

