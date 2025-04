1. Supercar-Woche im 5-Sterne SPA Hotel Jagdhof im Stubaital

11. bis 18. Mai 2025 für Sportautos mit 300 oder mehr PS

Wenn Eleganz auf Leistung trifft und das Röhren kraftvoller Motoren durch die Bergwelt hallt, dann ist es Zeit für die erste Jagdhof Supercar-Woche! Vom 11. bis 18. Mai 2025 verwandelt sich das 5-Sterne Relais & Châteaux SPA-Hotel Jagdhof im Stubaital in den Hotspot für Sportwagen-Enthusiasten mit Sportwagen mit 300 oder mehr PS. Atemberaubende Pässe, glänzende Karosserien und das unvergleichliche Gefühl der Straße – hier dreht sich alles um pure Faszination auf vier Rädern! Adrenalin auf kurvenreichen Traumstraßen: Vier ganztägige Ausfahrten führen durch die beeindruckendsten Landschaften Tirols und darüber hinaus. Die „Lakes & Legends Tour“, die legendäre Fahrt über den Reschenpass, die alpine Performance am Gerlospass und das große Finale am Kühtaier Sattel – jede Strecke verspricht unvergessliche Fahrmomente und Panoramen, die das Herz höherschlagen lassen.

Ein Programm voller Stil und Eleganz

Neben den spektakulären Ausfahrten erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Ein BBQ auf der hauseigenen Isse-Alm, exklusive Livemusik-Abende und die glamouröse „007-Night“ mit DJ-Party an der Hotelbar sorgen für unvergessliche Erlebnisse.

Luxuriöse Behaglichkeit mit Tiroler Flair bei der Unterkunft

Das Supercar-Arrangement ist zwischen dem 11. und 18. Mai ab zwei Nächten für 554 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar und beinhaltet:

o Übernachtung im SPA-Hotel Jagdhof mit Gourmet-Halbpension

o Vier geführte Ausfahrten inkl. der Mittagsstopps

o Galaabend „007-Night“ mit DJ-Party und viele Jagdhof-Inklusivleistungen

Buchungen und weitere Informationen direkt im Hotel unter Telefon +43 (0) 5226 2666

oder unter https://offers.hotel-jagdhof.at/highlights

5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof*****

Das 5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital in Österreich bietet 70 Zimmer und Suiten (bis zu 115 m²) in traditionellem Tiroler Stil. Zu den Besonderheiten, des an die Vereinigung „Relais & Châteaux“ angeschlossenen Hotels, gehören der exquisite Weinkeller mit Raritäten aus der neuen und alten Welt, die Fondue-Gondel – das wohl kleinste Gourmet-Restaurant Tirols – sowie die Hauben und Michelin Stern gekrönte „Hubertusstube“, in der die Gäste internationale Küche mit den besten regionalen Produkten erwartet. Mit 3.000 m² bietet das jSPA eine einmalige Bade-, Relax- und Saunawelt mit einem vielfältigen Anwendungsangebot an Wirkstoff- und Naturkosmetik sowie mit exklusivem SPA-CHALET, das ultimativen Luxus gepaart mit authentischem Design, absoluter Privatsphäre und atemberaubendem Gletscherblick bietet. Das Ski- und Wandergebiet Stubaier Gletscher und der 5.000 m² große Naturgarten des Hotels laden zu unterschiedlichsten Sportaktivitäten in sagenhafter Naturkulisse ein. www.hotel-jagdhof.at

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SPA-Hotel Jagdhof

Herr Armin Pfurtscheller

Scheibe 44

6167 Kudahuvadhoo

Österreich

fon ..: +43 5226 2666

web ..: https://www.hotel-jagdhof.at/

email : mail@hotel-jagdhof.at

Pressekontakt:

ziererCommunications GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: +498935612483

web ..: http://zierercommunications.de/

email : pr@zierercom.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.