Frische Pasta, Omas Rouladen und Riesling dazu!

Frühlings-Speisekarte nach Neubeginn der Klosterschänke

Kräuter, Frische, Koch-Handwerk! Unter der Leitung von Rosa Roccaro entwickelt sich in historischen Mauern die Gastronomie zu einem eigenständigen kulinarischen Bestandteil des Gesamterlebnisses Kloster Eberbach. Ab sofort präsentiert die Klosterschänke ihre neue Frühlings-Speisekarte seit der Übernahme in Eigenregie durch die Stiftung.

Nach der Wiedereröffnung im Winter folgt das Konzept dem Leitmotiv „Vom Einfachen das Beste“ und verbindet handwerklich geprägte Küche mit regionaler Verwurzelung und italienischer Basis.

Kulinarisches Konzept mit klarer Linie

Die neue Speisekarte schärft die kulinarische Handschrift weiter und ist bewusst übersichtlich gehalten. Sie setzt auf klassische Zubereitungen „ohne Schnickschnack und ohne modische Schnörkel“, betont Rosa Roccaro. Alle Speisen werden hausgemacht, die Pasta täglich frisch gefertigt. Die verwendeten Zutaten stammen überwiegend aus der Region und werden sorgfältig ausgewählt. Selbst klassische Grundlagen wie Saucen entstehen von Grund auf in der Küche: Tomaten werden von Hand passiert und mit Kräutern, Gemüse und Rotwein ausbalanciert.

Der passende Wein gehört immer dazu

Ein zentrales Element ist die enge Verzahnung von Küche und Wein: Alle Gerichte werden von einer passenden Weinauswahl begleitet, viele offen ausgeschenkt und stammen aus dem Lagenschatz von Kloster Eberbach. So entsteht ein Zusammenspiel von Küche und Wein, das die Vielfalt des Rheingaus widerspiegelt und die Lagen erlebbar macht.

Elf ausgesuchte Rheingauer Winzer ergänzen die Weinkarte als Botschafter der Region.

Konzept und Gestaltung bis ins Detail – Geschirr aus Maria Laach

Auch die Tisch- und Esskultur ist Teil des Konzepts. Für die Klosterschänke wurde ein eigenes Geschirr in der Keramikmanufaktur der Benediktinerabtei Maria Laach gefertigt. Das Service trägt ein besonderes Eberbacher Signet. Pastaschalen, Teller, Tassen und Bierflöten unterstreichen den Anspruch, die Klosterschänke ganzheitlich zu denken. Gemeinsam mit Rosa Roccaro wurde jedes Detail entwickelt – von der Raumgestaltung mit großen Community-Tischen bis hin zu eigenen Brotrezepturen in Zusammenarbeit mit dem Rheingauer Bäcker Dries. „Unsere Gäste reagieren mit großer Wertschätzung auf die Liebe zum Detail“, so Roccaro.

Eigenregie als strategischer Schritt

„Gastronomie, Wein und Genuss sind die wesentlichen Bausteine, um Kloster Eberbach als lebendigen Kulturort erfahrbar zu machen“, erklärt Julius Wagner, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Kloster Eberbach. „Der Weg in die Eigenregie wurde bewusst gewählt, um Qualität, Profil und Identität langfristig zu sichern. Wir freuen uns sehr, dass unsere Gedanken mitgetragen werden und wir einen wirklich erfolgreichen Start hinlegen konnten.“

Öffnungszeiten

Dienstags und mittwochs von 12 bis 21.30 Uhr, donnerstags bis samstags von 12 bis 22.30 Uhr, sonntags von 12 bis 21.30 Uhr. Montags Ruhetag (mit Ausnahme von Feiertagen)

Zur Speisekarte

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stiftung Kloster Eberbach

Frau Melanie Besecke

Kloster-Eberbach-Straße 1

65346 Eltville am Rhein

Deutschland

fon ..: 06723 9178-111

web ..: https://kloster-eberbach.de/de/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/aktuelle-meldungen/frische-pasta-om

email : presse@kloster-eberbach.de

Kloster Eberbach, gegründet 1136 von Zisterziensermönchen unter Bernhard von Clairvaux, besteht bis heute als vollständig erhaltenes Gesamtensemble herausragender Bauten aus Romanik, Gotik und Barock und zählt zu den bedeutendsten und vollständig erhaltenen Klosteranlagen Europas. Der Weinbau war von Beginn an wirtschaftliche Grundlage des Klosters und machte seine Entwicklung und Bedeutung über Jahrhunderte hinweg möglich. Aus dieser historischen Verbindung heraus bilden das Kulturdenkmal Kloster Eberbach und die Hessischen Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach eine untrennbare Einheit.

Seit 1998 befindet sich die Liegenschaft in Trägerschaft der öffentlich-rechtlichen Stiftung Kloster Eberbach, deren Kernaufgaben der Schutz, der Erhalt und die Weiterentwicklung des Kulturdenkmals sind. Die Stiftung finanziert sich eigenständig unter anderem über Eintrittsgelder, Führungen, Veranstaltungen, Spenden sowie Miet- und Pachteinnahmen und fördert darüber hinaus kulturelle Projekte im Sinne ihres Stiftungsauftrags: Werte erhalten, Zukunft gestalten, Dialog fördern.

Die Hessischen Staatsweingüter Kloster Eberbach zählen zu den traditionsreichsten und größten Weingütern Deutschlands. Mit ihren Weinen führen sie das jahrhundertealte Erbe der Zisterzienser fort und verbinden klösterliche Tradition mit zeitgemäßer Weinkultur.

