Helau und Vorhang auf für die fünfte Jahreszeit!

Beste Stimmung bei der Närrischen Weinprobe im Laiendormitorium

Wenn im ehrwürdigen Laiendormitorium geschunkelt, gesungen und von Herzen gelacht wird, ist klar: Die fünfte Jahreszeit hat Einzug gehalten! Bei der traditionsreichen Närrischen Weinprobe des Kostheimer Carneval Vereins (KCV) wurde der historische Ort einmal mehr zur stimmungsvollen Bühne für Fastnacht, Fröhlichkeit und feinste Weine aus Kloster Eberbach.

Mit dem Einzug der Altrheingarde begann um 19.11 Uhr ein fast fünfstündiges Spektakel, bei dem die Fastnachtsbegeisterten über das abwechslungsreiche Programm mit frechen Büttenreden lachten und dabei abwechslungsreiche Jahrgangsvertreter der Hessischen Staatsweingüter genossen.

Fastnacht mit Geschichte

Bereits zum 10. Mal – und mit fast 300 Gästen wie immer ausverkauft – war die Veranstaltung des Kostheimer Carneval Vereins im Kloster zu Gast, ist damit längst ein fester Termin im närrischen Kalender. Nicht zuletzt, weil sie als „Generalprobe“ für das TV-Großereignis _“Mainz bleibt Mainz“_ gilt und regelmäßig Fastnachtsgrößen aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet zusammenbringt. Unter den Mitwirkenden des hochkarätigen Showprogramms sorgten unter anderem Hotte und Pit, Harry Bo, Rüdiger Schlesinger und die Mainzer Hofsänger für beste närrische Unterhaltung.

Weinprobe mit königlicher Begleitung

Präsentiert von den Kiedricher Weinmajestäten wurden vier Kloster-Eberbach-Weine verkostet, darunter der 2024 Wiesbadener Neroberg Riesling trocken, ein 2024 Eberbach Rosé trocken, der 2024 „Achtsam“ Cuvée feinherb und der 2023 Steinberg Riesling Kabinett.

Weingut & Stiftung gemeinsam am Ehrentisch

Mittendrin: Christine Müller, seit Januar Geschäftsführerin des Weinguts Kloster Eberbach, und Julius Wagner, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Kloster Eberbach, die sich stilecht als „Caesar und Kleopatra“ unter die Feiernden mischten.

„Heute zeigen wir, dass Kloster Eberbach auch Humor kann!“, so Julius Wagner. „Ich bin sehr froh darüber, dass wir in diesem Jahr zusammen als Weingut und Stiftung an einem Tisch sitzen und diese einmalige Sitzung erleben dürfen. Beim KCV bedanke ich mich für seine jahrelange Treue und Verbundenheit zu einem Ort, der diese Zuneigung spürt und verdient.“

Christine Müller ergänzt: „Das Zusammenspiel von fröhlichen Showeinlagen und kenntnisreichen Weinpräsentationen zeigt, dass Wein im Kloster seit jeher eine tragende Rolle spielt, damals wie heute. Die Närrische Weinprobe ist ein genussvoller Beweis dafür, dass Wein Menschen verbindet und perfekt zu guter Unterhaltung passt.“

Lachen, Wein und Geschichte: Führung am 6. Februar

Wer neugierig geworden ist und mehr darüber erfahren möchte, ob Mönche im Mittelalter lachten, Fastnacht feierten und wie sie es mit dem Beschwipstsein hielten, hat dazu bald Gelegenheit: Am 6. Februar lädt Kloster Eberbach zur besonderen Führung „Die Kunst des Lachens und des Weins“ ein. Die Rheingauer Gästeführerin und Unterhaltungskünstlerin Monika Albert verbindet Geschichte, Zisterzienserleben, Humor und Wein zu einem kurzweiligen Erlebnis – inklusive Weck, Worscht und Woi.

Stiftung Kloster Eberbach

Kloster Eberbach, gegründet 1136 von Bernhard von Clairvaux, besteht bis heute als vollständig erhaltenes Gesamtensemble herausragender Bauten aus Romanik, Gotik und Barock. Im Jahr 1998 wurde die gesamte Liegenschaft vom Land an eine öffentlich-rechtliche Stiftung übertragen, die seitdem die Mittel für Betrieb und Unterhalt selbst erwirtschaftet. Sie finanziert sich über Eintrittsgelder, Spenden, Führungen, Veranstaltungen, Miet- und Pachteinnahmen. Der Schutz und der Erhalt des herausragenden Kulturdenkmals sind die Kernaufgaben der gemeinnützigen Stiftung. Dazu gehören, neben dem aufwändigen Unterhalt und Betrieb der denkmalgeschützten Klosteranlage, die Förderung kultureller Projekte. Der Stiftungsauftrag lautet: Werte erhalten, Zukunft gestalten, Dialog fördern.

Stiftung Kloster Eberbach

