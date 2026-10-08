Fränkische Chaos-Comedy bei der 13. X-Mas Show: Mago Masin gibt Heimspiel bei Flic Flac Nürnberg

Nürnberg – Action und Akrobatik, genau dafür steht Flic Flac. Mindestens genauso wichtig für jede X-Mas Show: Comedy-Acts, die das Nürnberger Publikum mit ihrem Humor zum Lachen bringen.

Dafür sorgen Jahr für Jahr außergewöhnliche Comedians mit ganz unterschiedlichen Stilen aus aller Welt. Ob schwarzer Humor aus England, Comedy-Punk aus Schweden oder ein queerer und tauber Stand-up-Comedian mit türkischen Wurzeln: Die Vielfalt der Künstler gehört seit Jahren Zur DNA von Flic Flac.

In dieser Spielzeit steht erstmals ein waschechter Franke bei Flic Flac auf der Bühne: der Nürnberger Comedian und Liedermacher Mago Masin. Seine Markenzeichen: Gitarre, Dreadlocks und jede Menge Nürnberger Herzblut. Dabei kommt Masin nicht einfach nur für eine klassische Comedy-Nummer auf die Bühne. Masin wird ein zentraler Bestandteil der Story sein, die Larissa Kastein und ihr Team in diesem Jahr mit der Show erzählen. Die X-Mas Show präsentiert 2026/2027 internationale Artistik, mit einer ordentlichen Portion fränkischen Humor – direkt aus Nürnberg.

Vom Zuschauer zum Show-Künstler

Die Auswahl der Künstler ist bei Flic Flac in der Regel Chefsache. Inhaberin und Show-Direktorin Larissa Kastein weiß genau, wer in ihre Show passt. Bei Mago Masin lief das allerdings etwas anders. „Ich habe die letzten Shows alle gesehen und fand sie wahnsinnig gut. Irgendwann dachte ich: Da will ich auch dabei sein! Also habe ich Larissa einfach ein Video von mir geschickt“, erzählt Masin. Damit war der erste Schritt gemacht. Es folgten Gespräche und Überlegungen, wie sich sein Humor in die neue Show integrieren lässt – bis schließlich feststand: Masin wird Teil der 13. X-Mas Show.

Dass ein Engagement bei Flic Flac für ihn etwas ganz anderes sein wird als der klassische Comedy- und Kabarett-Alltag, sieht Masin mit sehr viel Vorfreude. Es war schon immer sein Traum, einmal Teil einer „Zirkusfamilie“ zu werden und mit zahlreichen Artisten, Musikern und Showstars zusammenzuarbeiten.

Gleichzeitig weiß er, dass ihn eine völlig neue Umgebung erwartet. „Die Kulisse, die Manege und das ganze Drumherum werden schon ein großer Unterschied zu meinen Kleinkunstbühnen sein.“ Auch die Anzahl der Aufführungen ist für den Comedian eine neue Erfahrung: Mehr als 60 Shows am Stück hat Masin bislang noch nicht gespielt. Eine neue Erfahrung, auf die er sich schon jetzt sehr freut.

Eine Gitarre, musikalischer Wortwitz und ganz viel fränkisches Herzblut

Wer Mago Masin bereits live erlebt hat, weiß, was das Publikum erwartet: ein bisschen Chaos, eine ordentliche Portion Ironie, dazu musikalischer Wortwitz und ganz viel fränkische Leidenschaft. Seine Gitarre gehört dabei genauso zu seinen Auftritten wie schräge Geschichten und sein herrlich absurder Humor.

Ob er darüber hinaus noch weitere Talente besitzt, die ihn für einen Auftritt bei Flic Flac qualifizieren würden? Masin muss nicht lange überlegen: Einradfahren wäre eine Option. „Also wenn mich links und rechts jemand hält.“ Nach kurzer Überlegung fügt er noch hinzu: „Und am besten wäre es, wenn jemand das Einrad trägt.“

13. Flic Flac X-Mas Show in Nürnberg

Mago Masin ist vom 17. Dezember 2026 bis 17. Januar 2027 bei der 13. Flic Flac X-Mas Show auf dem Nürnberger Volksfestplatz zu erleben. Bei bis zu drei Shows täglich erwartet das Publikum erneut ein choreografiertes Gesamterlebnis aus Akrobatik, Action und Adrenalin – mit zahlreichen neuen Showelementen.

Weitere Informationen zur 13. X-Mas Show sowie exklusive Einblicke hinter die Kulissen gibt es auf den Social-Media-Kanälen von Flic Flac Nürnberg bei Instagram, TikTok und Facebook. Tickets sind unter www.flicflac-nuernberg.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

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Flic Flac – seit 1989 das Synonym für Action, Akrobatik und Nervenkitzel! Gegründet von den Brüdern Lothar und Benno Kastein, begeistert Deutschlands führender Veranstalter für Artistik-Shows mit atemberaubenden Stunts, rasanten Choreografien und Weltklasse-Akrobaten im unverwechselbaren schwarz-gelben Zelt. An sechs Standorten in Deutschland zeigt Flic Flac jedes Jahr sechs brandneue, individuell inszenierte Shows.

2023 hat Larissa Kastein, Inhaberin des Nürnberger Standorts, ihre tiefe Verbundenheit mit der Stadt unterstrichen und die Flic Flac NB GmbH gegründet. Seit der Saison 2025/2026 setzt der Nürnberger Standort noch eins drauf: Mit dem neuen „Show & Schmankerl“-Paket genießen Besucher die spektakuläre Show und ein exklusives Drei-Gänge-Menü in einem eigenen Dinner-Zelt – ein Erlebnis, das Action und Genuss perfekt verbindet.

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