essayistischer Roman von Michael Wohlfarth

Der Agent des amerikanischen Geheimdienstes geht ganz andere Wege. Er wird ganz woanders hingehen. Jedenfalls erst einmal.

In der Vorgeschichte des Buches im Kalten Krieg trifft ein Berliner Grenzoffizier auf einen Altersgenossen in dem thüringischen Grenzdorf, wo der Offizier stationiert ist und der spätere Freund und gleichzeitig Feind sein zu Hause hat. Denn beide verlieben sich in ein Mädchen, dass sich dann aber für den Einheimischen entscheidet, aber die Liebe nicht ruhen lässt zu dem Mann aus Berlin.

Das kann nicht gut gehen, als sich der Ingenieur entschließt nach dem „Westen“ zu gehen. Sein Freund und Rivale bietet sich als Fluchthelfer an, mit tödlichem Ausgang.

Nach der Wende suchen die Kinder den Mörder ihres Vaters und vermuten ihn in dem Grenzsoldaten, der nichts weiter getan hat, als dem vorgeschriebenen Grenzregime zu folgen. Er überlebt einen provozierten Autounfall mit seinem Kind Anne. Nicht seine Frau.

Anne, erwachsen, geht nach Amerika und trifft dort Oliver. Mit dem Einmarsch der russischen Truppen hört für Anne und Oliver alle Selbstfindung in den USA auf und sie wollen zurück nach Deutschland. Aber der Agent des amerikanischen Geheimdienstes geht ganz andere Wege. Er wird ganz woanders hingehen. Jedenfalls erst einmal.

Zum Buch:

DANACH

von Michael Wohlfarth

Essayistischer Roman

280 Seiten

ISBN 9783565220304

Zum Autor:

Michael Wohlfarth geb. 1944 in Landsberg an der Warthe. Aufgewachsen in Thüringen. Mittelschule. Abgeschlossene Tischlerlehre. Orgelbau. Möbelverkäufer. Leipziger Spielgemeinde. Studium HU zu Berlin ev.Theologie. Jugendpfarramt in Thüringen. Erwachsenenbildung.

Gründung der Altenburger Akademie – Offene Kirche 1988. Als Jugendpfarrer und Gründer der Altenburger Akademie -Offene Kirche 500 Seiten Operativer Personenkontrolle(OPK), 500 Seiten Operativer Vorgang(OV). Bürgerrechte.

Leitung der Geraer Stadt – Akademie, Gründung des Christlichen Spalatingymnasiums Altenburg 2000. Schriftstellerisch tätig seit Ruhestand 2007 in Berlin.

„Die Grenze der Freiheit ist der Frieden.“ Michael Wohlfarth

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