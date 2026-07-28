ME800 – Keramischer Differenzdrucksensor für anspruchsvolle Medien

AMSYS bietet mit dem ME800 einen kompakten keramischen Differenzdrucksensor für flüssige und chemisch anspruchsvolle Medien mit Messbereichen bis 40 bar.

Für die Differenzdruckmessung in flüssigen und chemisch anspruchsvollen Medien hat AMSYS den keramischen ME800 von Metallux im Programm. Der kompakte Sensor verbindet eine medienbeständige Al?O?-Membran mit einem analogen Brückensignal und einer Ansprechzeit von maximal einer Millisekunde.

Das Messelement besteht aus einer Grundplatte und einer frontbündigen Membran aus 96-prozentiger Aluminiumoxidkeramik. Aufgrund der hohen chemischen Beständigkeit des Al?O? benötigt eine Seite des Sensors keine zusätzliche Schutzschicht. Die gegenüberliegende Seite kann optional mit Parylene beschichtet werden und lässt sich dadurch direkt Wasser oder anderen flüssigen Medien aussetzen.

Die Wheatstone-Messbrücke ist direkt auf die Keramikmembran aufgebracht. Der ME800 liefert ein analoges, unverstärktes Ausgangssignal und erlaubt damit eine anwendungsspezifische externe Signalaufbereitung. Mit einer Ansprechzeit von maximal einer Millisekunde eignet sich der Sensor auch für dynamische Druckmessungen. Der Versorgungsspannungsbereich reicht von 2 bis 30 VDC, die Stromaufnahme beträgt bei 10 V höchstens 1,5 mA.

Differenzdruckbereiche bis 40 bar

Der ME800 steht für Messbereiche von 0 bis 4, 10, 16, 25 und 40 bar zur Verfügung. Die typische Genauigkeit beträgt über alle Varianten ±0,4 % des Messbereichsendwerts, maximal sind ±1,0 % FS angegeben. Abhängig vom Druckbereich erreicht der Sensor Überlastdrücke von 6 bis 80 bar und Berstdrücke von 8 bis 120 bar. Der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -20 bis +105 °C.

Optional ist ein aufgedruckter PTC verfügbar. Er erfasst Temperaturänderungen des Mediums und kann zur externen Kompensation des Temperaturverhaltens der Wheatstone-Brücke genutzt werden. Dies unterstützt eine präzise Auswertung bei wechselnden Mediumtemperaturen.

Typische Einsatzgebiete finden sich in der Medizintechnik, Hydraulik, Prozess- und Chemietechnik sowie bei der Überwachung von Pumpen, Filtern, Verdichtern und geschlossenen Tanks. Durch die kompakte Konstruktion kann der Sensor mithilfe geeigneter Dichtungen direkt in kundenspezifische Gehäuse, Ventilblöcke und Fluidiksysteme integriert werden.

AMSYS unterstützt bei der Auswahl des passenden Druckbereichs, der Beschichtung und der externen Signalaufbereitung sowie bei der mechanischen Integration des ME800 in die jeweilige Anwendung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AMSYS GmbH & Co. KG

Herr V. Fruci

An der Fahrt 4

55124 Mainz

Deutschland

fon ..: +49 6131 469875-0

web ..: https://www.amsys.de/

email : info@amsys.de

AMSYS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen spezialisiert auf Sensorik, insbesondere Druckmesstechnik. Das Sortiment umfasst Drucksensoren von 1,25 mbar bis 800 bar, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Lösungen. Neben Standardprodukten bietet AMSYS kundenspezifische Anpassungen an. Mehr unter www.amsys.de.

Pressekontakt:

AMSYS GmbH & Co. KG

Herr V. Fruci

An der Fahrt 4

55124 Mainz

fon ..: +49 (0) 6131 46987553

email : v.fruci@amsys.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.