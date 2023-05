Werbekampagne zum Festwochenende startet

Wolfsburg, 17.05.2023 – Am vergangenen Samstag, 13. Mai 2023, veranstaltete die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) erfolgreich ein Casting für die Werbekampagne zum 85. Stadtgeburtstag in der City-Galerie Wolfsburg. Aus den rund 400 Bewerberfotos wählte die Jury nun die Gesichter der Kampagne des Festwochenendes vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 aus, die in den nächsten Wochen über verschiedene Werbemedien ausgespielt wird.

„Unser Casting zum Stadtgeburtstag wurde von den Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern sehr gut angenommen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ausdrucksstarke Persönlichkeiten gefunden haben, die authentisch für unsere Stadt stehen, und wir nun mit der Werbekampagne starten können. Über verschiedene Werbemedien und Kanäle werden wir sukzessive auf das Festwochenende aufmerksam machen“, erklärt Thomas J. Müller-Rösler, Bereichsleiter Marketing bei der WMG.

Bereits zu Beginn des Castings waren die ersten Wolfsburgerinnen und Wolfsburger in der City-Galerie Wolfsburg, um sich für die Werbekampagne zum 85. Stadtgeburtstag ablichten zu lassen. Mit dabei waren Wolfsburgerinnen und Wolfsburger jeden Alters, die sich alleine oder in Gruppen fotografieren ließen. Anschließend wählte die Jury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der WMG und dem Kommunikationsreferat der Stadt Wolfsburg, aus rund 400 Aufnahmen die Gewinnerinnen und Gewinner aus. Insgesamt umfasst die Kampagne nun sechs verschiedene Bildmotive.

Über den 85. Stadtgeburtstag

Vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 hält Wolfsburg in Zusammenarbeit mit starken Partnern der Stadtgesellschaft ein buntes Festwochenende für die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie Gäste aus der Region bereit. Neben Live-Konzerten am Nordkopf und unter dem Glasdach wird es entlang der mittleren Porschestraße eine Info-Meile sowie die Ehrenamtsbörse geben. Auch die beliebte WMG-Konzertreihe Jazz & more wird in das Festprogramm integriert. Volkswagen Pkw organisiert am Samstag die Mitarbeiterveranstaltung „Volkswagen Classic Tour 2023“ durch die Stadt. Am Sonntag findet das traditionelle Bürgerfrühstück statt. Daneben sind zahlreiche Aktionen für kleine und große Geburtstagsgäste geplant. Bis zum Stadtgeburtstag im Sommer wird das Programm laufend ergänzt. Diese und weitere Infos zum Festwochenende und dem Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburg-wird-85.de zu finden.

