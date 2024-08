Entdecken Sie unsere exquisite Fleischqualität – Die Cuts der Metzgerei Gränitz

Meister der Metzgerei: Entdecken Sie die Kunst der Premium-Cuts bei Gränitz in Chemnitz

Chemnitz, 16.08.2024 – Bei der Metzgerei Gränitz, bekannt für unsere Hingabe zu Qualität und Tradition, heben wir die Kunst der Fleischverarbeitung auf ein neues Niveau. Mit unserer umfangreichen Auswahl an Cuts, von klassisch bis exotisch, garantieren wir ein Geschmackserlebnis, das seinesgleichen sucht.

Vielfältige Auswahl, einzigartige Qualität

Wir bieten eine breite Palette von Fleischstücken, die jede Küche bereichern. Zu unseren Highlights gehören:

Hochrippe und Tomahawk Steak – Perfekt für Grillliebhaber.

Entrecote und Club Steak – Must-haves für jedes festliche Essen.

Cap of Ribeye und Ribeyecap – Besonders saftig durch ihre Marmorierung.

Frenched-Racks und T-Bone Steak – Ideal für das beeindruckende Dinner.

Brisket Wagyu alte Kuh – Ein besonderer Genuss für Kenner.

Spezialitäten für den versierten Gaumen

Zu unseren besonderen Angeboten zählen das Porterhouse Steak vom Duroc-Schwein aus eigener Haltung, Dry Aged für einen intensiven Geschmack und das Gränitz Spezial Cut Steak vom Black Angus, Wet Aged, das durch seine Zartheit besticht.

Hervorragende Lieferbedingungen und Kundenservice

Wir nutzen für den Versand den Anbieter General Overnight, um eine schnelle und sichere Lieferung zu garantieren. Jedes Stück Fleisch wird sorgfältig verpackt und kommt in bestem Zustand bei unseren Kunden an, wobei die Frische und Qualität immer oberste Priorität haben.

Besuchen Sie uns

Für weitere Informationen über uns und unsere Produkte, besuchen Sie unsere Website unter Metzgerei Gränitz Cuts. Entdecken Sie die Vielfalt und Qualität, die wir zu bieten haben, und erleben Sie, wie unsere Leidenschaft für Fleisch in jedem Bissen spürbar wird.

Über uns

Wir, die Metzgerei Gränitz in Chemnitz, stehen für Tradition und Innovation in der Fleischverarbeitung. Mit einem umfangreichen Angebot, das von traditionellen bis zu innovativen Cuts reicht, bieten wir eine außergewöhnliche Qualität, die auf nachhaltige und ethische Weise gewonnen wird. Jeder Cut wird mit Sorgfalt ausgewählt und verarbeitet, um den höchsten Standards der Gastronomie gerecht zu werden. Zusätzlich sind wir stolz darauf, als Ausbildungsbetrieb zu fungieren und junge Talente in der Fleischverarbeitung auszubilden. Auf dem beigefügten Bild wird unser neuester Lehrling herzlich in unserem Team begrüßt.

Besuchen Sie unseren Shop und erleben Sie die Qualität, die uns auszeichnet.

Ihr Team der Metzgerei Gränitz

