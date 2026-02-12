Die 10 beliebtesten Katzenrassen in Deutschland

Über 15 Mio. Katzen leben in Deutschland. Wir stellen die 10 beliebtesten Rassen vor – von Europäisch Kurzhaar bis Heilige Birma. Was macht sie so besonders?

Katzen gehören zu den beliebtesten Haustieren in Deutschland. Sie leben in rund 25 Prozent aller Haushalte und werden insgesamt auf mehr als 15 Millionen geschätzt. Ihre elegante Art, ihre Individualität und ihr oft geheimnisvoller Charakter faszinieren zahlreiche Menschen. Doch Katze ist nicht gleich Katze: Jede Rasse hat andere Eigenschaften und Ansprüche. Wir stellen dir die zehn beliebtesten Katzenrassen in Deutschland vor und verraten, was sie so besonders macht.

1. Europäisch Kurzhaar: unkomplizierte und anpassungsfähige Hauskatze

In deutschen Haushalten gehört die Europäische Kurzhaar zu den häufigsten Katzenrassen. Sie gilt als robust, gesund und äußerst anpassungsfähig. Charakterlich gelten die Samtpfoten als sehr vielseitig. Manche sind verschmust und menschenbezogen, andere zeigen sich unabhängig und freiheitsliebend.

Die beliebten Katzen kommen sowohl in der Wohnung als auch mit Freigang zurecht. Ihr kurzes Fell benötigt kaum Aufmerksamkeit und ihre natürliche Widerstandsfähigkeit macht die Rasse besonders pflegeleicht. Gerade für Katzenanfänger und Familien mit Kindern ist die Europäisch Kurzhaar eine hervorragende Wahl.

2. Britisch Kurzhaar: ruhige und ausgeglichene Rasse

Die Britisch Kurzhaar – häufig als BKH abgekürzt – ist für ihr dichtes, plüschiges Fell und ihren runden Kopf bekannt. Sie zählt seit Jahren zu den beliebtesten Rassekatzen in Deutschland, wobei ihr Wesen ruhig, freundlich und ausgeglichen ausfällt. Sie drängt sich nicht auf, genießt aber die Nähe ihrer Menschen.

Für Berufstätige sind Britische Kurzhaarkatzen ideal, denn die Samtpfoten kommen gut allein zurecht. Durch ihr sanftes Temperament gelten sie ebenfalls als eine gute Wahl für Familien. Pflege und Haltung der Katzen fallen vergleichsweise unkompliziert aus, was die Beliebtheit zusätzlich steigert.

3. Maine Coon: sanfter Riese mit großem Herz

Maine-Coon-Katzen beeindrucken durch ihre imposante Erscheinung und gehören zu den größten Katzenrassen der Welt. Sie erscheinen sehr sozial und suchen aktiv die Nähe ihrer Familie. Dabei verhalten sich die sanften Riesen ausgesprochen freundlich und verspielt.

Ihr langes Fell verleiht den großen Samtpfoten ein majestätisches Aussehen und benötigt regelmäßig Pflege. Maine Coons sind zudem sehr lernfähig und intelligent. Mit etwas Geduld kannst du ihnen oft kleine Tricks beibringen. Die Katzenrasse ist für dich ideal, wenn du dir eine große, aktive und ausgeglichene Katzen wünschst.

4. Bengalkatze: temperamentvolle und exotische Katzenrasse

Durch ihr wildes, leopardenähnliches Fell fällt die Bengalkatze sofort auf. Optisch erinnert sie an eine kleine Wildkatze. Im Wesen ist sie jedoch anhänglich und verspielt. Sie gehört zu den aktivsten Katzenrassen und benötigt viel Beschäftigung.

Bengalen sind neugierig, klettern gerne und lieben Herausforderungen. Deshalb eignen sie sich besonders für erfahrene Katzenhalter, die genügend Zeit für Spiel und Interaktion aufbringen können.

5. Ragdoll: die entspannte Schmusekatze mit Langhaar

Ragdolls sind für ihr ruhiges, sanftes Wesen bekannt. Ihr Name lässt sich mit „Stoffpuppe“ übersetzen und beschreibt ihre entspannte Art beim Hochheben. Die Katzenrasse ist äußerst menschenbezogen und folgt ihren Bezugspersonen oft durch die ganze Wohnung.

Mit ihrem langen, seidigen Fell wirken Ragdolls elegant und bleiben dennoch pflegeleicht. Die Samtpfoten gelten als ideale Wohnungskatzen und vertragen sich in der Regel gut mit anderen Haustieren und Kindern.

6. Siamkatze: kommunikative und intelligente Samtpfote

Eine der ältesten und bekanntesten Katzenrassen weltweit ist die Siamkatze. Mit ihren blauen Augen und ihrer charakteristischen Fellzeichnung ist sie unverwechselbar. Siamkatzen teilen sich gerne mit und sind gegenüber ihren Menschen äußerst gesprächig.

Sie bauen eine starke Bindung zu ihren Bezugspersonen auf und bleiben nicht gerne alleine. Wenn du dich für eine Siamkatze entscheidest, solltest du viel Zeit und Aufmerksamkeit für deinen Zeitgenossen haben. Die treuen und intelligenten Vierbeiner freuen sich außerdem über eine Partnerkatze.

7. Norwegische Waldkatze: robuster und verspielter Zeitgenosse

Die Norwegische Waldkatze stammt aus Skandinavien und ist an kältere Temperaturen angepasst. Ihr dichtes, wasserabweisendes Fell schützt sie vor Witterungseinflüssen. Trotz ihres wilden Aussehens zeigen sich die Katzen freundlich und verspielt.

Sie klettern gerne und erkunden ihre Umgebung aktiv. Besonders wohl fühlen sich Norwegische Waldkatzen in großen Wohnungen mit vielen Beschäftigungsmöglichkeiten oder in einer Haltung mit Freigang.

8. Perserkatze: ruhige und majestätische Katzenrasse

Die Perserkatze gehört wohl zu den traditionsreichsten Rassekatzen überhaupt. Ihr langes, üppiges Fell und ihr ruhiges Wesen verleihen der Samtpfote eine elegante Ausstrahlung. Sie bevorzugt eine entspannte Umgebung und liebt Routine.

Um Verfilzungen zu vermeiden, solltest du das Fell einer Perserkatze täglich pflegen. Wenn du genügend Zeit für die Fellpflege aufbringen kannst, findest du in der Rassekatze eine sanfte, ausgeglichene und verschmuste Begleiterin.

9. Angorakatze: elegant mit lebhaftem Temperament

Angorakatzen werden häufig auch als Türkisch Angora bezeichnet. Es handelt sich um anmutige, mittelgroße Katzen, die mit ihrem halblangen, seidigen Fell beeindrucken. Sie gelten als intelligent, verspielt und neugierig.

Anders als viele ruhige Langhaarrassen ist die Angorakatze durchaus aktiv und liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Sie baut eine enge Beziehung zu ihren Menschen auf, zeigt sich oft sehr anhänglich und behält sich dennoch eine gewisse Eigenständigkeit vor.

10. Heilige Birma: sanftes und familienfreundliches Wesen

Die Heilige Birma kombiniert ein elegantes Erscheinungsbild mit einem besonders freundlichen Wesen. Ihr halblanges Fell, die leuchtend blauen Augen und die weißen „Handschuhe“ an den Pfoten machen die mittelgroße Katzenrasse unverwechselbar.

Die Samtpfoten gelten als ausgeglichen, verspielt und sehr menschenbezogen. Sie sind nicht aufdringlich, lassen sich in der Regel gut als Hauskatzen halten und kommen mit anderen Haustieren sowie Kindern zurecht.

