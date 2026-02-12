NoSpamProxy 25Reports zum Marktstart mit neuen Funktionen zur DMARC-Analyse

Nach erfolgreichem Abschluss der Early-Access-Phase ermöglichen neue Funktionen des Analysetools eine noch effizientere DMARC-Analyse und klare Entscheidungen im operativen Alltag.

Paderborn, 12.2.2026 – NoSpamProxy, der Hersteller der gleichnamigen Produkt-Suite für E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“, bringt mit dem offiziellen Marktstart von 25Reports eine neue Generation der DMARC-Analyse in den produktiven Einsatz. Damit unterstützt 25Reports Administratoren und IT-Sicherheitsverantwortliche dabei, komplexe DMARC-Daten schneller zu verstehen, Risiken gezielt zu bewerten und fundierte Entscheidungen im operativen Alltag zu treffen.

DMARC ist ein zentrales Instrument zum Schutz von E-Mail-Domänen vor Missbrauch und Spoofing. Viele Unternehmen stehen dabei vor derselben Herausforderung: DMARC-Reports liefern enorme Datenmengen, deren Auswertung zeitaufwendig ist und oft mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet. Mit 25Reports löst NoSpamProxy genau dieses Problem, indem DMARC-Reports automatisiert ausgewertet und dabei aus der Fülle an Informationen die wirklich relevanten Aspekte herausgearbeitet werden. Zudem unterstützt 25Reports bei der korrekten Einrichtung der eigenen DMARC-Policies.

Wertvolles Kundenfeedback aus der Praxis

In einer Early-Access-Phase, die am 1. September 2025 gestartet war, wurde das Produkt bereits von Pilotkunden verschiedener Größen und aus unterschiedlichen Branchen im Realbetrieb getestet. So flossen umfangreiche Erfahrungen in die Weiterentwicklung zur jetzt verfügbaren Produktversion ein. Gezielte Verbesserungen, die Komplexität reduzieren und Zusammenhänge sichtbar machen, erleichtern nun die Entscheidungen im operativen Alltag deutlich.

Automatisiertes Zusammenfassen von IP-Adressen verbessert Verständlichkeit

Beispielsweise fasst 25Reports nun Absender-IP-Adressen automatisiert zusammen und stellt sie als einen gemeinsamen Absender dar. Die zugrunde liegenden IP-Adressen werden dazu logisch zusammengefasst, bleiben jedoch jederzeit transparent einsehbar. Die Absenderliste wird damit deutlich kompakter und verständlicher. Gleichzeitig bleiben technische Detailanalysen auf IP-Ebene erhalten. IP-Adressen, die keinem bekannten Dienst zugeordnet werden können, werden weiterhin einzeln dargestellt, um neue oder unerwartete Absender deutlich sichtbar zu machen.

„Im Alltag ist nicht jede einzelne IP-Adresse relevant, sondern die Frage, welche Systeme oder Dienste tatsächlich E-Mails für eine Domäne versenden. Genau diese Sichtweise bildet 25Reports nun konsequent ab“, sagt Stefan Cink, Director Business und Professional Services und E-Mail-Sicherheitsexperte bei NoSpamProxy.

Ausblenden von bekannten Ausnahmen

DMARC-Reports enthalten viele Absender, die nicht DMARC-konform sind, aber dauerhaft keinen Handlungsbedarf erzeugen – wie beispielsweise Mailingdienste. 25Reports bietet jetzt die Möglichkeit, solche Absender bewusst zu markieren, um sie gezielt aus Tabellen und Reports auszublenden und in Übersichten visuell eindeutig kennzeichnen zu können. Außerdem werden sie standardmäßig nicht von Alarmen berücksichtigt, wodurch unnötiger Aufwand vermieden wird. Weiterhin bietet das neue Release nun eine vollständig überarbeitete Detailsicht mit einer Overlay-Darstellung aus Registerkarten.

„25Reports hilft den Administratoren gezielt dabei, ihre Aufmerksamkeit dahin zu lenken, wo sie tatsächlich benötigt wird. Durch die Zusammenführung aller Informationen im richtigen Kontext und der Möglichkeit, Unrelevantes auszublenden, wird die Analyse beschleunigt und Fehlinterpretationen werden vermieden“, erläutert Cink die Grundidee von 25Reports. „Durch die strukturierte und einfach handhabbare Auswertung von DMARC-Daten werden Risiken früher erkannt und sicherheitsrelevante Abweichungen klar sichtbar gemacht. Damit wird die DMARC-Analyse zu einem effektiven Instrument zur Verbesserung der E-Mail-Sicherheit.“

DMARC-Eintrag p=none kann Reputation zerstören

Bereits die Einrichtung von DMARC stellt für viele Organisationen eine Herausforderung dar. Viele Domains haben zwar einen DMARC-Eintrag gesetzt, verbleiben aber bei p=none – also reinem Monitoring. Genau das kann jedoch zur Falle werden: Ohne echte Durchsetzung bleibt Spoofing möglich und die Absenderreputation leidet langfristig.

In einem Webinar am 20.2. um 10 Uhr erläutern die Experten von NoSpamProxy, wo genau das Risiko liegt, warum der Schritt zu p=reject entscheidend ist und wie dieser mit 25Reports sicher und kontrolliert umgesetzt werden kann.

Vertiefenden Einblick bietet die nächste Sprechstunde zu 25Reports am 25.2. um 14 Uhr. Die interaktive Sprechstunde bietet den Teilnehmenden die Gelegenheit, alle Fragen rund um DMARC, SPF, DKIM und den praktischen Einsatz von 25Reports zu stellen, die die Experten für Senderreputation und DMARC live und praxisnah beantworten.

Eine kostenlose Anmeldung zu beiden Veranstaltungen ist hier möglich:

https://www.nospamproxy.de/de/events?utm_source=pr

Mehr über volle Transparenz im DMARC-Reporting und in der DMARC-Analyse „Made in Germany“:

https://www.nospamproxy.de/de/produkt/25reports?utm_source=pr

Zusammenfassung

Neue Funktionen in NoSpamProxy 25Reports zum Marktstart erleichtern DMARC-Einrichtung und -Analyse durch automatisches Ausblenden irrelevanter Dinge und reduzierte Komplexität.

Keywords

DMARC, Reporting, Analyse, DKIM, SPF, Senderreputation, E-Mail-Sicherheit

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Net at Work GmbH

Frau Aysel Nixdorf

Am Hoppenhof 32 A

33104 Paderborn

Deutschland

fon ..: +49 5251 304627

web ..: https://www.netatwork.de

email : aysel.nixdorf@netatwork.de

Über NoSpamProxy und Net at Work

NoSpamProxy, eine Business Unit des Paderborner IT-Dienstleisters Net at Work GmbH, entwickelt und vermarktet mit der gleichnamigen Produktsuite das weltweit einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vollständig nach BSZ zertifizierte Secure-E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware, E-Mail-Verschlüsselung und Disclaimer-Management. Mit 32Guards betreibt NoSpamProxy einen einzigartigen, intelligenten Service zur Erkennung neuer Malware-Trends, Spam-Attacken und anderer Cyber-Bedrohungen. NoSpamProxy 25Reports erleichtert die Pflege von DMARC-Richtlinien sowie die Interpretation von DMARC-Reports.

Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – 8-facher Champion im unabhängigen techconsult Professional User Ranking sowie regelmäßige Bestnote VBSpam+ im Test des Virus Bulletin Boards – wird sowohl On-Premises als auch als Cloud-Service angeboten. Ein leistungsstarkes Partner- und Distributionsnetz sorgt auch regional für einen perfekten Service.

Weltweit vertrauen mehr als 6.000 Kunden wie Amecke, DaimlerBKK, hagebau, SwissLife, Wilkhahn, WWK und die Universitätsmedizin Essen sowie die Städte Augsburg und Wuppertal die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation NoSpamProxy an. NoSpamProxy bietet zudem eine AS4-basierte Marktkommunikation für den Energiemarkt, die die Prozesse Strom, Gas, Fahrplan und Redispatch 2.0 für alle Marktrollen regelkonform abdeckt und beispielsweise von den Stadtwerken Detmold und Soest sowie den Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetrieben genutzt wird. www.nospamproxy.de

Mit einer weiteren Business Unit ist Net at Work erste Wahl, wenn es um die Beratung und Services für Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams und Azure geht – von der punktuellen Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service oder SOC. Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 150 Mitarbeitende in Paderborn und Berlin. www.netatwork.de

Pressekontakt:

bloodsugarmagic GmbH & Co.KG

Herr Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

fon ..: +49 7721 9461 220

email : netatwork@bloodsugarmagic.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.