Der Umsatz-Turbo geht weiter: Heinrich Kürzeder zu Gast bei der GSA Südwest

Heini Kürzeder bringt den DER Umsatz-Turbo zur GSA Südwest: Praxiswissen zu Verkaufsgesprächen, höheren Honoraren und mehr Umsatz für Speaker.

Nach erfolgreichem Auftakt in München bringt der Rednermacher seinen Praxisvortrag jetzt zur Regionalgruppe Südwest der German Speakers Association

Wenn die Wirtschaft schwächelt, Budgets zurückhaltender werden und auch in der Veranstaltungsbranche die Nachfrage nicht mehr ganz so selbstverständlich ist wie in früheren Jahren, gewinnt ein Thema für professionelle Speaker besonders an Bedeutung: Wie wird aus Sichtbarkeit konkreter Umsatz?

Genau darum geht es beim Vortrag „DER Umsatz-Turbo“ von Heinrich „Heini“ Kürzeder. Nach einem erfolgreichen Auftritt bei der Regionalgruppe München der German Speakers Association geht die Erfolgsgeschichte nun weiter: Am 17. März 2027 ist DER Rednermacher mit seinem Vortrag für Keynote Speaker zu Gast bei der GSA Regionalgruppe Südwest in Stuttgart.

Gerade in ruhigeren Zeiten braucht es mehr als eine gute Bühne

Ein guter Vortrag allein garantiert noch lange keinen vollen Terminkalender. Wer als Speaker erfolgreich sein möchte, muss auch verstehen, wie aus einer Anfrage ein Auftrag wird – und wie sich dabei die eigenen Honorare erfolgreich vertreten lassen.

Heini Kürzeder kennt diese Situation aus seiner Redneragentur Redner-Speaker-Experten und aus mehr als 30 Jahren Rednervermittlung und zahlreichen Kundengesprächen. Sein Ansatz: Nicht darauf warten, dass der Markt wieder von alleine anzieht, sondern gerade in ruhigeren Zeiten aktiv an den eigenen Verkaufs- und Marketingprozessen arbeiten.

Denn wenn weniger Veranstaltungen stattfinden, wird es umso wichtiger, die vorhandenen Anfragen professionell zu bearbeiten, den konkreten Kundenbedarf zu erkennen und im Verkaufsgespräch die richtigen Fragen zu stellen.

Vom Workshop auf die GSA-Bühne

Die Grundlage für den Vortrag „DER Umsatz-Turbo“ bildet ein speziell für Vortragsredner entwickeltes Workshop-Konzept von Rednermacher. Im Mittelpunkt stehen nicht theoretische Verkaufstechniken, sondern die konkrete Situation von Speakern:

* Wie wird aus einer Anfrage ein gebuchter Vortrag?

* Wie spricht man über das Honorar?

* Wie reagiert man bei Preisverhandlungen?

* Und wann ist der richtige Zeitpunkt zum Nachfassen?

Der zugrunde liegende Workshop basiert auf der Erfahrung von Heini Kürzeder aus mehr als 30 Jahren in der Rednerbranche und rund 50.000 geführten Kundentelefonaten zur Bedarfsanalyse bis zum Kaufabschluss.

Diese praktische Erfahrung fließt auch in den GSA-Vortrag ein. Statt allgemeiner Verkaufstheorien geht es um konkrete Situationen, mit denen Speaker in ihrem täglichen Geschäft konfrontiert sind.

Was Speaker vom Umsatz-Turbo mitnehmen können

Im Mittelpunkt des Abends stehen unter anderem Fragen wie:

* Welche Fragen sind im Verkaufsgespräch wirklich entscheidend?

* Wann sollte ein Speaker sein Honorar nennen?

* Wie lassen sich höhere Honorare erfolgreich verhandeln?

* Was ist bei Preisverhandlungen zu beachten?

* Woran erkennt man, dass ein Kunde tatsächlich kaufen möchte?

* Wie und wann sollte man bei einem Angebot nachfassen?

* Wie sollte ein professionelles Angebot für einen Vortrag aussehen?

* Worauf achten Kunden bei der Auswahl eines Speakers?

* Wie unterscheiden sich verschiedene Zielgruppen und ihre Erwartungen?

Damit verbindet „DER Umsatz-Turbo“ zwei Bereiche, die für den Erfolg als professioneller Speaker entscheidend sind: Marketing und Vertrieb.

Ein Thema, das aktuell besonders relevant ist

Die Zeiten, in denen ein Speaker allein durch eine gute Positionierung und eine starke Bühnenpräsenz regelmäßig neue Anfragen erhält, sind anspruchsvoller geworden. Umso wichtiger ist es, die eigene Sichtbarkeit mit einem professionellen Verkaufsprozess zu verbinden.

Dabei geht es nicht darum, Kunden zu überreden. Vielmehr geht es darum, den tatsächlichen Bedarf des Kunden zu verstehen, den eigenen Nutzen klar zu vermitteln und im richtigen Moment eine Entscheidung zu ermöglichen.

Genau diese Verbindung aus langjähriger Branchenkenntnis, persönlicher Erfahrung und konkreten Praxisbeispielen macht den „Umsatz-Turbo“ zu einem Vortrag, der direkt am Geschäftsalltag von Speakern ansetzt.

Heini Kürzeder bei der GSA Regionalgruppe Südwest

Für Heini Kürzeder ist der Auftritt bei der GSA Regionalgruppe Südwest eine besondere Ehre. Die German Speakers Association ist mit mehr als 700 Mitgliedern der führende Berufsverband für Speaking im deutschsprachigen Raum und nach Angaben der GSA die zweitgrößte Speaker Association weltweit. Über die Global Speakers Federation ist die GSA zudem mit mehr als 6.000 Expertinnen und Experten weltweit verbunden.

Der Vortrag „DER Umsatz-Turbo“ findet am Mittwoch, 17. März 2027, von 18:00 bis 21:00 Uhr im Evangelischen Bildungszentrum Hospitalhof in Stuttgart statt.

Für Heini Kürzeder ist es dabei mehr als ein weiterer Vortrag: Nach den positiven Erfahrungen mit dem „Umsatz-Turbo“ in München bekommt das Konzept nun die nächste Bühne innerhalb der GSA.

Die Erfolgsgeschichte geht weiter – mit vielen praktischen Impulsen für Speaker, die auch in anspruchsvolleren Zeiten ihr Marketing, ihre Verkaufsgespräche und damit ihren Umsatzerfolg selbst in die Hand nehmen wollen.

Mehr zum „DER Umsatz-Turbo“

Der zugrunde liegende „DER Umsatz-Turbo Workshop“ vom Rednermacher endlich Kürzeder ist ein individuell auf Speaker zugeschnittenes Coaching rund um Verkaufsgespräche, Abschlussquoten, Honorare, Preisverhandlungen und professionelles Nachfassen.

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DER Rednermacher Heinrich Kürzeder kennt die Rednerbranche wie kein anderer. Er hat über 30 Jahre Erfahrung mit Rednern, Speakern und Experten. Als Gründer mehrerer Redneragenturen hat der erfahrene Rednermanager eine der erfolgreichsten Speaker Agenturen im deutschsprachigen Raum aufgebaut und tausende Redner und Rednerinnen vermittelt.

Als langjähriges Mitglied der German Speakers Association (GSA) und Coach bei vielen Rednerausbildungen, entwickelt er die Speaker-Elite von morgen und ebnet als Juror bei Speaker Slams neuen Talenten den Weg zum Top-Speaker.

Genau hier setzt seine mehr als 30-jährige Erfahrung an, um Veranstalter auf der Suche nach herausragenden Rednern, Speakern und Experten für Tagungen, Kongresse oder anderen Events zu unterstützen.

Redner-Speaker-Experten, empfiehlt Redner und Rednerinnen zu Themen wie KI, VUCA, Diversity, Motivation, Digitalisierung, Kommunikation, Zusammenarbeit, Zukunft, Geopolitik und viele mehr. Kürzeders exklusive Auswahl umfasst führende und bekannte Keynote Speaker, die aktuelle Themen mitreißend vermitteln und ihre Zuhörer begeistern.

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