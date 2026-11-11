Das FutureMe Interview – Ein innovativer Ansatz zur Zukunftsgestaltung & persönlichen Entwicklung

In einer Welt voller scheinbarer Möglichkeiten und gleichzeitig einer drohenden Vereinsamung, Verrohung und Deshumanisierung wird es immer wichtiger der inneren Stimme zu lauschen.

Noch nie standen insbesondere jungen Menschen so viele Möglichkeiten offen wie heute. Und doch scheint das Vertrauen in eine selbstbestimmte, erfüllte Zukunft zunehmend zu schwinden. Klimawandel, Künstliche Intelligenz und der tiefgreifende Wandel der Arbeitswelt stellen vertraute Lebensentwürfe infrage. Gleichzeitig verändern soziale Medien und digitale Kommunikation nicht nur unseren Alltag, sondern auch unsere Selbstwahrnehmung.

Warum wir gerade heute einen neuen Zugang zu uns selbst und unserer Zukunft brauchen

Ständige Erreichbarkeit, der Vergleich mit fremden Lebensentwürfen und algorithmisch vermittelte Vorstellungen von Erfolg überlagern eigene Wünsche und Überzeugungen. Orientierungslosigkeit, Motivationsverlust und Zukunftsängste können die Folge sein. Welchen Wert haben die eigenen Fähigkeiten in einer Welt, in der KI zunehmend menschliche Tätigkeiten übernimmt? Wie lässt sich eine positive Zukunft entwerfen, wenn diese vor allem als Bedrohung erscheint?

Dass solche Fragen längst die akademische Welt beschäftigen, zeigen Lehrangebote zur Lebensgestaltung und Sinnfindung an Universitäten wie Stanford. Gerade in einer Gesellschaft nahezu unbegrenzter Informationen wird die Fähigkeit zur inneren Orientierung aber zur entscheidenden Voraussetzung selbstbestimmten Handelns.

Genau hier setzt das von Martina Hirschmeier entwickelte FutureMe Interview an: Es begegnet der Orientierungslosigkeit nicht mit weiteren Antworten von außen, sondern eröffnet einen Zugang zu den eigenen, häufig verschütteten Vorstellungen eines erfüllten Lebens.

Die Methode: Ein Gespräch mit dem zukünftigen Selbst

Das FutureMe Interview ist eine von der Moderatorin, Filmemacherin und Medienproduzentin Martina Hirschmeier entwickelte Methode zur persönlichen Zukunftsorientierung und Selbstreflexion. Sie verbindet Elemente narrativer Psychologie, mentaler Visualisierung und ressourcenorientierter Gesprächsführung.

Nach vorbereitenden Gesprächen versetzen sich die Teilnehmenden in einem persönlichen Interview gedanklich in eine Zukunft, in der ihre Wünsche und Ziele bereits Wirklichkeit geworden sind. Aus der Perspektive dieses zukünftigen Selbst berichten sie über ihr Leben, ihre Erfahrungen und Entscheidungen – als blickten sie auf eine bereits verwirklichte Zukunft zurück.

Eine zentrale Leitfrage lautet:

_“If this is true, what else is true?“ – „Wenn dies wahr ist, was ist dann noch wahr?“_

Diese Perspektivverschiebung soll Denk- und Handlungsmöglichkeiten erschließen, die durch gegenwärtige Zweifel und vermeintliche Grenzen verstellt waren.

Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Rückbesinnung auf Erfahrungen tiefer Freude und Erfüllung. Kindheitserinnerungen, prägende Begegnungen oder sogenannte _Flow-Erfahrungen_ können Hinweise auf persönliche Talente und grundlegende Bedürfnisse geben. Hirschmeier begleitet die Teilnehmenden dabei, verschüttete Wünsche und Persönlichkeitsanteile wiederzuentdecken. Diese innere Orientierung bezeichnet sie als das „Höhere Selbst“ – eine Vorstellung der eigenen Identität jenseits gesellschaftlicher Erwartungen und selbstkritischer Denkmuster.

Die Besonderheit der Methode liegt in der Verbindung biografischer Rückbesinnung mit imaginativer Zukunftsgestaltung: Aus der Wiederentdeckung dessen, was einen Menschen ursprünglich erfüllt hat, entsteht die Vorstellung dessen, was künftig möglich sein könnte.

Psychologische Grundlagen

Das FutureMe Interview weist Parallelen zu etablierten psychologischen Konzepten auf, insbesondere zu den 1986 von Hazel Markus und Paula Nurius beschriebenen _Possible Selves_, die den Einfluss zukünftiger Selbstbilder auf Identität, Motivation und zielgerichtetes Handeln untersuchen.Weitere Bezüge bestehen zu Konzepten der narrativen Psychologie, lösungsfokussierten Gesprächsführung und mentalen Simulation.

Entwicklung und Zielsetzung

Martina Hirschmeier entwickelte das Verfahren aus ihrer langjährigen internationalen Tätigkeit als Filmemacherin, Interviewerin und Moderatorin. Sie übertrug die dokumentarische Interviewtechnik auf eine imaginierte zukünftige Biografie: Nicht das gelebte Leben wird rückblickend erzählt, sondern ein mögliches zukünftiges Leben als bereits verwirklichte Erfahrung beschrieben.

Mit der FutureMe Academy vermittelt sie diesen Ansatz zur persönlichen Orientierung und Entwicklung.

Ihre Rolle lässt sich mit zwei Begriffen charakterisieren: Als „IchArchäologin“ begleitet sie Menschen bei der Freilegung verschütteter Wünsche und Fähigkeiten. Als „VertrauensMentorin“ unterstützt sie sie darin, dem wiederentdeckten eigenen Potenzial Vertrauen entgegenzubringen und es für ihre Lebensgestaltung nutzbar zu machen.

Von der Zukunft in die Gegenwart

Die entscheidende Qualität des FutureMe Interviews liegt darin, die gewonnene Zukunftsperspektive in gegenwärtiges Handeln zu übersetzen.

Wie würde mein zukünftiges Ich heute entscheiden? Welche Ängste, Gewohnheiten und vermeintlichen Grenzen würde es hinterfragen? Die Vorstellung einer erfüllten Zukunft kann so zum Orientierungsrahmen alltäglicher Entscheidungen werden. Das aufgezeichnete Interview macht diese Perspektive dauerhaft zugänglich.

Damit schließt sich der Kreis zur gesellschaftlichen Ausgangsfrage: Wo äußere Erwartungen, digitale Fremdbilder und Zukunftsängste die persönliche Orientierung erschweren, setzt das FutureMe Interview auf die Wiedergewinnung von Selbstvertrauen und individueller Gestaltungskraft.

Es verspricht keine Vorhersage oder Garantie einer besseren Zukunft, sondern eröffnet einen methodischen Zugang, eigene Wünsche und Fähigkeiten wieder wahrzunehmen und daraus konkrete Handlungsperspektiven zu entwickeln.

Zukunft erscheint damit nicht länger ausschließlich als etwas, das uns widerfährt, sondern als etwas, das wir aus der Kenntnis unserer selbst heraus aktiv gestalten können.

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web ..: https://futureme.acaddemy

email : interview@futureme.academy

Martina Hirschmeier vereint Medienerfahrung, Interviewkompetenz und ein feines Gespür für persönliche Entwicklung. Sie ist Moderatorin, Filmproduzentin und Gründerin der FutureMe Academy. Ihre Schwerpunkte liegen in Medienmanagement, Marketing, Wirtschaftspsychologie sowie in der professionellen Führung von Interviews.

Ihre Erfahrung aus der Medienwelt prägt die FutureMe Methode: Martina Hirschmeier nutzt die Kraft eines professionell gesetzten Interviewrahmens nicht nur zur Darstellung von Geschichten, sondern als Raum für Transformation. Medienporträts und berufliche Profile zeichnen sie entsprechend als langjährig kameravertraute Interviewerin und Produzentin, die aus dieser Praxis ein eigenes Format für Zukunftsarbeit entwickelt hat.

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