3-fache Mama und Investorin Sabine Sund wird erneut als „Top 111 Personal Brand 2026“ geehrt

Sabine Sund begleitet unter der Marke „Mama macht Börse“ Frauen beim Investieren an der Börse und erreichte mit ihrem Podcast bisher mehr als 10.000 Downloads.

Die in Sinzig aufgewachsene Investorin und Mentorin Sabine Sund trägt erneut das Siegel TOP 111 Personal Brand 2026. Vergeben wird die Auszeichnung vom Expertenportal, einer Plattform für Expertinnen und Experten im deutschsprachigen Raum. Die Auszeichnung würdigt Persönlichkeiten, die sich mit ihrer Expertise, ihrer Botschaft und ihrer persönlichen Marke erfolgreich positioniert haben. Pro Kategorie und Jahrgang werden maximal 111 Persönlichkeiten ausgezeichnet. Bereits 2025 gehörte Sund zu den Preisträger*innen.

Von Schulden zur finanziellen Freiheit

Die Geschichte der heute 37-Jährigen zeigt, wie sehr sich ein Leben verändern kann, wenn Menschen beginnen, ihre finanziellen Entscheidungen selbst in die Hand zu nehmen.

Mit gerade einmal 18 Jahren stand Sabine Sund vor einem Schuldenberg. Statt sich mit ihrer Situation abzufinden, begann sie später, sich intensiv mit Geld, Vermögensaufbau und der Börse auseinanderzusetzen. Was zunächst aus der Notwendigkeit entstand, ihre finanzielle Situation zu verbessern, entwickelte sich zu einer Leidenschaft und schließlich zu ihrer Berufung.

Heute lebt die dreifache Mutter mit ihrer Familie auf Nordzypern, ist finanziell frei und bestreitet ihren Lebensunterhalt aus Kapitalerträgen.

„Früher wusste ich nicht, wie ich meine Rechnungen bezahlen soll, heute lebe ich mit meiner Familie am Meer und kann selbst entscheiden, wie ich meine Zeit verbringe. Für mich ist das der wahre Reichtum. Und genau diese Möglichkeiten möchte ich auch anderen Frauen zeigen“, erklärt Sund.

Mit „Mama macht Börse“ Frauen finanziell stärken

Unter ihrer Marke „Mama macht Börse“ begleitet die ausgebildete Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen sowie NLP-Coach insbesondere Frauen und Mütter auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten Umgang mit Geld.

Ihr Ziel ist es, Frauen die Angst vor der Börse zu nehmen und ihnen zu zeigen, wie sie auch mit wenig Zeit und ohne umfangreiches Vorwissen langfristig Vermögen aufbauen können.

Mit ihrem Podcast „Mama macht Börse – Reich geht auch in Teilzeit“, der bereits mehr als 10.000 Downloads verzeichnet, erreicht sie zahlreiche Menschen. Dabei geht es Sund um weit mehr als Aktienkurse und Renditen. Ein Bestandteil ihrer Arbeit ist die persönliche Einstellung zu Geld.

„Viele Frauen glauben, dass sie erst viel verdienen müssen, bevor sie investieren können. Oder dass die Börse zu kompliziert und riskant für sie ist. Doch häufig sind es genau diese Überzeugungen, die sie davon abhalten, überhaupt anzufangen. Finanzielle Freiheit beginnt deshalb nicht auf dem Konto, sondern im Kopf“, betont die Investorin.

Ein eigenes Buch soll noch mehr Frauen erreichen

Mit ihrem Buch „Teilzeitmillionärin“, das am 25. November 2026 im Handel erscheint, möchte Sund ihre Botschaft einem noch größeren Publikum zugänglich machen.

Darin verbindet sie ihre persönliche Geschichte mit praktischen Impulsen rund um Money Mindset, Vermögensaufbau und den Einstieg an der Börse. Sie möchte insbesondere Frauen ermutigen, finanzielle Verantwortung zu übernehmen und sich ein Leben mit mehr Möglichkeiten aufzubauen.

„Ich wünsche mir, dass Frauen irgendwann nicht mehr darüber nachdenken, ob sie sich ihre Träume leisten können, sondern darüber, welche Träume sie als Nächstes verwirklichen möchten. Dafür müssen sie nicht reich geboren werden. Aber sie müssen anfangen, anders über Geld zu denken und entsprechend zu handeln“, so Sund.

Aus der Region in die finanzielle Unabhängigkeit

Aufgewachsen in Sinzig und zuletzt wohnhaft in Münstermaifeld, hat Sabine Sund ihre Wurzeln in Rheinland-Pfalz. Auch wenn sie heute mit ihrem Mann und ihren drei Kindern auf Nordzypern lebt, bleibt ihre persönliche Geschichte eng mit ihrer Heimat verbunden.

Die erneute Auszeichnung als „TOP 111 Personal Brand“ ist für sie nicht nur eine Anerkennung ihrer bisherigen Arbeit, sondern auch eine Bestätigung ihrer Mission.

„Diese Auszeichnung bedeutet mir unglaublich viel. Nicht, weil es darum geht, einen Titel zu tragen, sondern weil sie zeigt, dass meine Botschaft Menschen erreicht. Wenn meine Geschichte auch nur eine Frau dazu ermutigt, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, dann hat sich dieser Weg gelohnt.“

Weitere Infos über Sabine Sund: https://mamamachtboerse.com

Bei der Verleihung am Freitag, 6. November im Hotel Bayerischer Hof in München wurde Sund geehrt. Ihr Expertenprofil ist unter https://expertenportal.com/sabine-sund zu finden.

_Über Sabine Sund: Sabine Sund ist Investorin, Mentorin und Autorin und steht hinter der Marke „Mama macht Börse“. Die Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen ist ausgebildeter NLP-Coach und Mutter von drei Kindern. Sie wuchs in Sinzig auf, wohnte zuletzt in Münstermaifeld und lebt heute auf Nordzypern. In ihrem Podcast und in ihrer Begleitung richtet sie sich an Frauen und Mütter, die ihr Geld an der Börse investieren wollen._

_Über die TOP 111: Die TOP 111 ist eine jährliche Auszeichnung des Expertenportals für herausragende Personal Brands, Public Speaker und Leading Companies im deutschsprachigen Raum. Der erste Jahrgang wurde 2024 ausgezeichnet. Im Jahrgang 2026 wurden die TOP 111 in fünf Kategorien mit jeweils höchstens 111 Ausgezeichneten vergeben. Über die Aufnahme entscheidet ein Kuratorium aus Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fachrichtungen. Grundlage der Auswahl sind klar definierte Kriterien, darunter Positionierung, fachliche Expertise, Reputation, öffentliche Sichtbarkeit und nachweisbare Wirkung. Die Auszeichnungen des Jahrgangs 2026 wurden am 6. November 2026 im Hotel Bayerischer Hof in München verliehen. Mehr unter __www.top-111.de__._

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MMB INVESTOR ACADEMY LLC

Sabine Sund

1209 Mountain Rd Pl .

87110 Albuquerque

Vereinigte Staaten

fon ..: +49 177 4648225

web ..: https://mamamachtboerse.com

email : info@mamamachtboerse.com

Sabine Sund ist Mama von drei Kindern, erfolgreiche Investorin an der Börse und finanziell frei. Doch das war nicht immer so. Sie startete mit 18 Jahren mit einem Aushilfsjob bei McDonald’s und Schulden ins Erwachsenenleben. Aufgewachsen in einer „Beamtenfamilie“ ohne finanzielle Bildung träumte sie immer davon, „irgendwann“ mal reich zu sein.

Als vollzeitangestellte Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen im Hamsterrad – unzufrieden, unerfüllt und innerlich leer – hat sie bald erkannt, dass „funktionieren müssen“ nicht ihr Lebensziel ist. Spätestens seit sie Mama ist, hat „Zeit“ eine neue Bedeutung und sie wollte für ihre Kinder unabhängig sein von einem Job, einem Chef und dem System. Sie wusste: Wenn sich etwas ändern soll, dann muss SIE sich ändern. Und sie entschied sich für ein Leben mit mehr Geld, mehr Zeit und mehr Freiheit. Als sie verstanden hat, dass viel Geld nicht mit viel Arbeit zu tun hat und sie begann, ihr Geld an der Börse zu investieren, drehte sich ihr Leben um 180 Grad.

Heute lebt sie von Renditen auf Nordzypern und führt genau das Leben, das sich viele Frauen wünschen: zeitlich flexibel, finanziell frei und mit dem tiefen Wissen, selbst für ihr Geld und ihre Zukunft sorgen zu können. Ihre Geschichte inspiriert und macht Mut. Denn sie sagt: „Reich geht auch in Teilzeit“.

Als Gründerin von „Mama macht Börse“ zeigt sie heute zahlreichen Frauen, wie sie ihr Geld erfolgreich an der Börse investieren. In ihrer Arbeit als Mentorin verbindet Sabine fundiertes Börsen-Know-how mit echter Persönlichkeitsentwicklung. Denn für sie ist klar: Wer erfolgreich sein will, braucht nicht nur theoretisches Wissen, sondern vor allem ein starkes Mindset. Die Teilnehmerinnen ihres AktienErfolgsKurses lernen nicht nur, wie sie die richtigen Aktien auswählen, ihr Depot eröffnen und Strategien entwickeln – sondern auch, wie sie sich von alten Glaubenssätzen und Ängsten lösen.

Sabine steht für Klarheit statt Komplexität. Für Nähe statt Distanz. Für echte Ergebnisse statt nur Inspiration. Ihre Kundinnen erleben, wie es ist, wenn man plötzlich versteht, wie Geld funktioniert – und wie sich das eigene Leben dadurch komplett verändert.

Sie ist überzeugt: Finanzielle Bildung ist kein Luxus, sondern ein Muss. Und besonders Frauen brauchen den Zugang zu diesem Wissen, um unabhängig zu sein, Zeit für ihre Kinder zu haben und ihnen ein Vorbild zu sein.

Ihr Motto: „Reich geht auch in Teilzeit. Für mehr Geld musst du nicht noch mehr arbeiten, sondern dein Geld richtig einsetzen.“

Pressekontakt:

MMB INVESTOR ACADEMY LLC

Frau Sabine Sund

Mountain Rd Pl 1209

87110 Albuquerque

fon ..: 01774648225

email : info@mamamachtboerse.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.