Das Dorf lebt weiter: Dr. Tanja Bernsau veröffentlicht den zweiten Band ihrer Kurzgeschichtenreihe „TagOrte“

Am 1. Juli 2026 erscheint „TagOrte – Herbst im Dorf“, der zweite Band der gleichnamigen Kurzgeschichtenreihe von Dr. Tanja Bernsau.

Wie schon im ersten Band entfaltet sich das Leben eines ganzen Dorfes an einem einzigen Tag “ diesmal im Herbst, mit vierzehn Menschen, vierzehn Geschichten und einem Mosaik, das größer wirkt als seine Teile.

Ein Tag. Ein Dorf. Vierzehn Leben.

Vom frühen Morgen bis in den Abend hinein begleitet „TagOrte – Herbst im Dorf“ Menschen durch ihren Alltag “ durch Routinen und Wendepunkte, durch stille Sehnsüchte und unausgesprochene Gefühle. Wer Elke, Peter, Fini und die Usinger-Brüder aus dem ersten Band kennt, trifft sie hier wieder. Und lernt neue Bewohner kennen, die gerade erst ankommen “ oder sich längst eingerichtet haben, in ihrem Leben wie im Dorf.

Das Besondere des Formats: Alle vierzehn Geschichten spielen gleichzeitig, am selben Ort, am selben Tag. Ihre Fäden kreuzen sich, ohne dass die Figuren es immer wissen. Daraus entsteht ein Bild vom Leben, das nah dran ist und ehrlich “ ohne zu urteilen.

„TagOrte erzählt nicht von Ausnahmen, sondern vom Leben selbst“, sagt Autorin Dr. Tanja Bernsau. „Man legt das Buch weg und schaut anders auf die Menschen um sich herum. Das war von Anfang an mein Ziel.“

Stimmen zum ersten Band

Leserinnen und Leser des ersten Bandes zeigten sich begeistert:

„Was es für mich faszinierend gemacht hat: die Geschichten sind miteinander verwoben. Man taucht ein, leidet mit, stellt sich auch die Fragen der Protagonisten und möchte wissen, wie es weiter geht. Keine Dramen, keine Helden, einfach so wie es um mich herum ist oder sein könnte.“

„TagOrte ist eines der Bücher, die dich nicht loslassen, auch wenn du die letzte Seite gelesen hast.“

Über die Autorin

Dr. Tanja Bernsau ist promovierte Kunsthistorikerin, Autorin und Spurensucherin. Sie schreibt über Menschen, Erinnerungen und die Geschichten, die fast verloren gegangen wären “ in Belletristik ebenso wie in biografischen und historischen Projekten. Ihre Expertise wurde von ZDF History, WDR, Deutsche Welle, heute journal, Stern und weiteren Medien nachgefragt.

„TagOrte – Herbst im Dorf“ erscheint am 1. Juli 2026 im Verlag Tredition.

Bibliografische Angaben

* Titel: TagOrte – Herbst im Dorf

* Autorin: Dr. Tanja Bernsau

* Erscheinungsdatum: 1. Juli 2026

* Verlag: Tredition

* ISBN: 978-3-384-90669-4

* Umfang: 126 Seiten

* Bezug: https://www.historica-cultural-services.com/publikationen/tagorte

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Dr. Tanja Bernsau

Frau Tanja Bernsau

Breithardter Weg 34

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Dr. Tanja Bernsau ist promovierte Kunsthistorikerin, Autorin und Spurensucherin. Sie schreibt über Menschen, Erinnerungen und die Geschichten, die fast verloren gegangen wären “ in Belletristik ebenso wie in biografischen und historischen Projekten. Ihre Expertise wurde von ZDF History, WDR, Deutsche Welle, heute journal, Stern und weiteren Medien nachgefragt.

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