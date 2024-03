Chillout vor Burnout – men only – feel the difference – mit Petra Lupp im Domicilio de Vida – Spanien

Finde zur Ruhe, bevor dein Körper dich ruhig stellt! Raus aus Termindruck, Erwartungshaltungen und Stress – rein in Selbstfürsorge und persönliche Freiheit. Sechs bzw. acht Tage Männer-ICH-Zeit!

Ja, du darfst auch als Mann in der aktiven Lebensmitte etwas für dich tun! Raus aus Termindruck, Erwartungshaltungen und Stress – rein in Selbstfürsorge und persönliche Freiheit. Chillout vor Burnout – Sechs bzw. acht Tage Männer-ICH-Zeit mit der Entschleunigungs-Gastgeberin Petra Lupp in der spanischen Auszeit-Villa Domicilio de Vida.

Finde zur Ruhe, bevor dein Körper dich ruhig stellt

Speziell für Männer in der aktiven Lebensmitte konzipiert, bietet die Präventiv-Auszeit achtsame Entschleunigung, eine neue Solidarität mit Körper und Geist sowie jeden Tag naturnahe Mikroabenteuer. Gemeinsam in der Kleingruppe geht es u.a. mit unterschiedlichen, Einsteiger geeigneten Qi Gong Übungen in die Bewegung, mit Achtsamkeit in die Natur und mit alltagstauglichen Meditationen in die Ruhe. Es wird kreativ mit ZEN-Painting, kommunikativ mit Walk & Talk und chillig mit der Hängematten-Solozeit.

Die komfortabel und im spanischen Landhausstil ausgestattete Auszeit-Villa ist integriert in die spektakuläre Naturlandschaft des Valle de Ricote (Region Murcia). Perfekt um endlich ICH-Zeit zu nutzen, Klarheit zu finden, das Wohlbefinden zu stärken und einfach mal durchzuatmen. Der spanische Familientisch sorgt für lockeren Austausch unter Gleichgesinnten. Gerne auch zu drängenden Fragen wie: Brauchst du „nur eine Pause“ oder doch eine Veränderung? Was tun gegen innere Leere trotz äußerer Fülle?

Lebe deine Freiheit

Die integrierte Gesprächs- und Diskussionsrunde „Lebe deine Freiheit, egal was andere denken oder sagen“ ist vollgepackt mit den Erfahrungen und Ereignissen aus 17 Jahren bewusster Freiheitsgestaltung und -umsetzung. Die Weltenbummler Petra Lupp und Martin Klug geben Einblicke in ihren step by step geänderten Lebensweg, bestehend aus stressigem Agenturalltag, gesundheitlichen Schicksalsschlägen, nervenauftreibendem Patchwork, mehrmonatigen Reisen uvm. Die Inhalte versprechen spannende Inspirationen und zugleich Motivation für Veränderungen.

Termine: 20.-25./27. April 2024

02.-07./09. November 2024

Anbieterin: Petra Lupp Projektmanagement, Mainz

Petra lupp – Entschleunigungs-Gastgeberin (petra-lupp.com)

Location: Domicilio de Vida, Ricote, Region Murcia, Spanien

Domicilio de Vida – Chillout Villa Zielflughafen: Alicante oder Murcia

Das men only Retreat Chillout vor Burnout ist einzeln buchbar, aber auch ideal als Kickstart und Vorbereitungs-Veranstaltung zur Teilnahme am Mentoring „Programmiere dein NAVI in die Zukunft“ geeignet.

Weitere Informationen, Ablauf und das Kleingedruckte:

https://www.petra-lupp.com/chillout-vor-burnout-men-only-feel-the-difference/

Petra Lupp

Yin und Yang – Von der Zerreißprobe zum Balanceakt – durch ihre Jahrzehnte langen Erfahrungen und Kenntnisse als selbständige PR-Managerin und zugleich Mutter einer heute 23jährigen Tochter kennt Petra Lupp den täglichen Spagat als Dienstleisterin und angesehene Gesprächspartnerin auf der einen, kombiniert mit den persönlichen, eigenen Wünschen und den hohen Erwartungshaltungen des privaten Umfelds auf der anderen Seite nur zu gut. Alle, mit unterschiedlichen Geschäftspartnern geführten Gespräche, stärkten dabei ihren Entschluss, Chillout vor Burnout speziell für Männer in der aktiven Lebensmitte anzubieten.

Gesundheitlich heftige Schicksalsschläge zwangen die 54Jährige, die zudem als Reisejournalistin und Buchautorin tätig ist, bereits zweimal von 100 auf 0 und damit zurück zu Ruhe und Umdenken.

Sie lernt daraus: Der Balance-Akt kann täglicher Kampf sein, muss es aber nicht. So kam sie zu Chillout vor Burnout, zu Qi Gong, Meditationen und Achtsamkeit in der Natur. Als Gegenpol zu Agentur-Stress, Termindruck und Gedankenkarussell.

Freiheit ist dabei ihr höchster Wert. Sie unterstützt heute Veränderung suchende Menschen ehrlich aus der Praxis für die Praxis auf ihren Wegen in Entschleunigung und persönliche Freiheit. Dabei vermittelt sie leidenschaftlich und authentisch genau das, was sie selbst liebt und seit vielen Jahren lebt: Freiheit, Genuss, Eigenverantwortung, Begeisterung und Natürlichkeit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Petra Lupp Projektmanagement

Frau Petra Lupp

Am Schleifweg 16

55128 Mainz

Deutschland

fon ..: +491787221711

web ..: https://www.petra-lupp.com/

email : petra.lupp@gmx.de

Petra Lupp

Entschleunigungs-Gastgeberin / PR-Managerin / Reisejournalistin / Buchautorin / Speakerin

Qi Gong Trainerin / Waldbaden-Kursleiterin

