Buntes Programm zum Start des Wolfsburger Weihnachtsmarktes 2025

Offizielle Eröffnung, Adventskonzert des Stadtwerke Orchesters und vieles mehr

Wolfsburg, 21.11.2025 – Die Aufbauarbeiten laufen bereits und schon in wenigen Tagen ist es soweit: Vom 24. November bis zum 29. Dezember 2025 (außer 24. und 25. Dezember) lädt der Wolfsburger Weihnachtsmarkt mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm für die ganze Familie zum stimmungsvollen Verweilen in der Wolfsburger Fußgängerzone ein. Bereits die erste Woche startet mit einem vollen Programm.

„Die erste Weihnachtsmarktwoche gibt einen Vorgeschmack auf die vielen stimmungsvollen Highlights, auf die sich die Besucherinnen und Besucher in den kommenden Wochen freuen können“, verspricht Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder Musik, weihnachtliche Kulinarik und besondere Begegnungen miteinander für die Besucherinnen und Besucher verbinden können.“

Am Montag, 24. November 2025, startet der Wolfsburger Weihnachtsmarkt mit der offiziellen Eröffnung durch Oberbürgermeister Dennis Weilmann auf der Bühne auf dem Hugo-Bork-Platz. Los geht es ab 15:30 Uhr mit Musik vom Antenne Niedersachsen-DJ, bevor der Oberbürgermeister um 16 Uhr den Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet. Anschließend geht es bis 20 Uhr mit der Eröffnungsparty von Antenne Niedersachsen weiter.

Am Donnerstag, 27. November 2025, sorgt – sowie an den kommenden Donnerstagen – bei den After Work-Hits das DJ-Duo Silberfunk von 17 bis 21 Uhr für Stimmung.

Am Freitag, 28. November 2025, geht das Bühnenprogramm mit dem DJ-Duo tonArt von 13 bis 15:15 Uhr weiter, bevor von 15:45 bis 17:15 Uhr René Krebs on Piano auftritt. Anschließend geht es von 17:30 bis 17:55 Uhr mit einer Akrobatik-Darbietung des Aerial Sport-Studios Cheesy Heaven weiter. Den Abschluss bildet von 19:30 bis 22 Uhr die Irish-Folk-Rock-Band The Keltics.

Am Samstag, 29. November 2025, spielt von 11 bis 13 Uhr das Stadtwerke Orchester, präsentiert von der Bürgerstiftung Wolfsburg, und von 14 bis 17 Uhr tonArt. Von 19 bis 22 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher auf die Band Hobbit Musictainment freuen.

Am Mittwoch, 26. November 2025, gibt es ein besonderes Highlight für VfL-Fans: Die VfL-Spielerinnen Martina Tufkeovic, Lena Lattwein, Vivien Endemann schenken von 17:30 bis 19 Uhr am Stand „Feuerzangenbowle Ski-Scheune“ Getränke aus.

Zusätzlich können sich die kleinen Besucherinnen und Besucher im NEULAND Haus des Weihnachtsmannes donnerstags und freitags von 16 bis 19 Uhr, samstags von 14 bis 19 Uhr sowie sonntags von 14 bis 18 Uhr auf kostenlose Bastelaktionen und Märchenstunden mit dem Künstlerehepaar Sterz freuen. Am Mittwoch, 26. November 2025, lädt die NEULAND Stiftung darüber hinaus von 16 bis 18 Uhr zur Aktion „Wunschbrief an den Weihnachtsmann“ ein. Am Samstag, 29. November 2025, gibt es Kinderschminken und weihnachtlichen Basteln von 14 bis 18 Uhr.

Neben dem abwechslungsreichen Bühnen- und Kinderprogramm verbreiten insgesamt rund 60 Stände eine besinnliche Weihnachtsstimmung. In den Kreativhütten bieten wechselnde, lokale Kunstschaffende verschiedenste Handwerksarbeiten an. In der ersten Weihnachtsmarktwoche gibt hier gebundene Kränze, Dekoartikel und handgegossene Kerzen.

Veranstaltet wird der Wolfsburger Weihnachtsmarkt von der WMG. Weitere Informationen zum Markt sowie dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden. Zusätzliche Tipps für den Weihnachtsmarkt-Besuch gibt es während der gesamten Laufzeit des Markts auf dem Instagram-Kanal „wolfsburgerleben„.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2025 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11:00 bis 21:00 Uhr

Freitag und Samstag: 11:00 bis 22:00 Uhr

Sonn- und Feiertag: 13:00 bis 20:00 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

29. Dezember: 11:00 bis 20:00 Uhr

