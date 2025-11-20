Sicher zur Schule in der dunklen Jahreszeit: Tipps für Eltern und Kinder

Dunkelheit, Nebel und schlechte Sicht erhöhen das Unfallrisiko – so schützen Sie Ihr Kind auf dem Schulweg.

20.11.2025. Wenn die Tage kürzer werden und die Sichtverhältnisse schlechter, steigt die Gefahr von Unfällen – besonders für Kinder auf dem Schulweg. Die dunkle Jahreszeit bringt Herausforderungen mit sich, die Eltern nicht unterschätzen sollten. Dämmerung, Nebel und Regen sorgen für eingeschränkte Sicht und erschweren es Autofahrern, Fußgänger rechtzeitig zu erkennen. Gerade Schulanfänger sind besonders gefährdet, da sie sich im Straßenverkehr noch unsicher bewegen und potenzielle Gefahren oft nicht richtig einschätzen können.

Die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) gibt wichtige Sicherheitstipps, wie Kinder sicher zur Schule kommen. Siegfried Karle, Experte der GVI, empfiehlt helle Kleidung, reflektierende Elemente und Warnwesten, um die Sichtbarkeit der Kinder deutlich zu erhöhen. „Kinder sollten so früh wie möglich aufbrechen, damit sie ohne Zeitdruck und Hektik unterwegs sind. Wenn sich mehrere Kinder zu einer kleinen Gruppe zusammenschließen, erhöht das zusätzlich die Sicherheit“, so Karle.

Eltern sollten den Schulweg gemeinsam mit ihren Kindern üben und auf mögliche Gefahrenstellen aufmerksam machen. Besonders wichtig ist es, den Kindern zu erklären, dass sie in der Dunkelheit von Autofahrern oft nicht gesehen werden – vor allem, wenn sie plötzlich zwischen parkenden Autos auf die Straße treten. Klare Regeln und einfache Merksätze helfen, sicheres Verhalten zu verinnerlichen. Ein Beispiel: „Bei Rot stehen, bei Grün schauen und gehen.“ Solche Sätze sind leicht zu merken und geben Kindern Orientierung und Sicherheit.

„Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann ein Unfall passieren. Deshalb ist es sinnvoll, eine private Unfallversicherung für Kinder abzuschließen“, rät Karle. „Die gesetzliche Unfallversicherung greift nur in bestimmten Situationen, etwa auf dem direkten Schulweg oder während des Unterrichts. Eine private Absicherung schließt wichtige Lücken und bietet umfassenderen Schutz – auch in der Freizeit.“

Eltern, Großeltern und alle Interessierten finden ausführliche Informationen sowie kostenlose Sicherheitstipps zum Thema „Schulwegunfälle und Versicherungsschutz“ auf der Website der GVI unter http://www.geldundverbraucher.de, Rubrik „Gratis“.

