Autohaus Borgmann lädt zum Jubiläums-Open-Air (90 Jahre) in den Schirrhof

Das Krefelder Autohaus Borgmann zelebriert am 12. September 2026 seine Automobilkultur mit Oldtimer-Ausstellung und Neuwagen-Premieren beim 90-Jahre Jubiläumsfest im denkmalgeschützten Schirrhof.

Am 12. September trifft große Automobilkultur auf atmosphärische Architektur: Das Autohaus Borgmann feiert in seinem denkmalgeschützten Schirrhof das 90-Jahre-Jubiläums-Event als Open Air.

Tür und Tore werden an diesem Samstag für Kunden, Mitarbeiter, Partner und Freunde des Hauses geöffnet – jeder ist willkommen. Über 1.000 Gäste werden zu diesem Sommeranlass erwartet.

Wer sich an diesem Tag in den Innenhof des Schirrhofs am Nassauerring begibt, erlebt einen Sommertag mit allen Sinnen: Für Autofans beginnt um 14 Uhr ein großes Oldtimer-Treffen mit klangvollen Motoren, untermalt von der Jazz-Band des Krefelders Waldo Karpenkiel.

Der Krefelder Restaurantbesitzer Ingo Sperling (Verve) und sein Küchenchef Philip Rümmele zaubern schmackhafte Snacks und laden zum geselligen Verweilen ein. Bei Bier (Veltins Brauerei & Schlüffken von Viktor Furth), Wein und Aperol vom Krefelder Weinhaus Schuster gibt es ein Abendkonzert einer 8-köpfigen Livekonzert-Band, die extra für das 90-Jahre-Jubiläum auf der Bühne engagiert wurde.

Auch die kleinen Gäste wurden nicht vergessen: Eine Hüpfburg (SWK), Kinderschminken (The Sisters), ein Bobbycar-Parcours, ein Torwandschießen, Auto bemalen sowie das Maskottchen KevIn der Krefeld Pinguine unterhalten die Kids auf sportliche Weise.

Moderator Kristian Peters-Lach (Krefeld Pinguine) verspricht aber noch mehr Unterhaltung: Neue Fahrzeugmodelle wie der lang erwartete ID. Polo von Volkswagen, der GWM ORA 5 und der GEELY E5 werden als Kontrast zur Oldtimer-Ausstellung die Neuzeit herbeikatapultieren.

Auch beim DEKRA-Überschlagssimulator darf ganztägig mit oder ohne Partner eingestiegen und gelacht werden. Wer es lieber digitaler mag, kann sich am Rennsimulator Racing Stand (GT7) mithilfe von Borgmann-Mitarbeiter Marc Franzen auf die virtuelle Rennstrecke begeben und seine Rundenzeit messen.

Wer eher passiv und ganz entspannt mit Schirrhof-Flair verweilen möchte, beobachtet die unterhaltsame Tanzshow der GKG (Große Karnevalsgesellschaft Krefeld) und der Feuervögel bei einem guten Getränk. Zudem öffnet Gastgeber und Autohausinhaber Hermann Borgmann die Türen zum denkmalgeschützten Schirrhof (ehemaliger, mit Pferden geführter städtischer Betriebshof), in dessen Räumlichkeiten man sonst keinen Einblick erhält. Und sollte doch jemand eine Auszeit von der ganzen Unterhaltung benötigen, werden die Camping-Profis vom Autohaus mit ihren Wohnmobilen für ein Probeliegen zur Verfügung stehen.

Man bittet zur besseren Planung für die Gastronomie um digitale Voranmeldung. Das Tagesprogramm findet man unter: https://www.borgmann-krefeld.de/90-jahre-borgmann

Kostenlose Parkplätze sind am Volkswagen-Haus gegenüber zu finden.

Veranstaltungsort: Nassauerring 45, 47803 Krefeld

Einlass ist kostenfrei mit digitaler Voranmeldung, 10 EUR Mindestverzehr vor Ort zur Unterstützung der Gastronomen, Kinder bis 10 Jahre frei.

Anmeldung für Gäste: https://www.borgmann-krefeld.de/90-jahre-borgmann

Das Autohaus Borgmann zählt zu den führenden Marken-Autohäusern am Niederrhein. Die ganze Belegschaft wird sich an diesem Jubiläumstag um das Wohlergehen der zahlreichen Gäste kümmern.

// *GWM Ora 5 Energieverbrauch (WLTP) in l/100km: kombiniert: 6.9; CO2-Emissionen kombiniert: 158 g/km; CO2-Klasse: F. VW ID. Polo Energieverbrauch (WLTP) in l/100km: kombiniert: 13.3; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO2-Klasse: A. Geely E5 Stromverbrauch kombiniert: 15,8 – 16,9 kWh/100 km; CO?-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO?-Klasse: A; Elektrische Reichweite (WLTP, kombiniert): 430 – 475 km.

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Borgmann Automobilhändler GmbH

Herr Hermann Borgmann

Blumentalstr. 151-155

47803 Krefeld

Deutschland

fon ..: 02151-76880

web ..: https://www.borgmann-krefel.dde

email : info@borgmann-krefeld.de

Seit 90 Jahre in Krefeld zuhause: Das Autohaus Borgmann, offizieller Partner von Volkswagen, Audi-, Seat-, Cupra-, Skoda-Service, VW Nutzfahrzeuge, GWM und GEELY. Borgmann verkauft Neuwagen und Gebrauchtwagen, bietet Inzahlungnahmen an und kümmert sich mit dem Werkstattgeschäft um die Anliegen von Autofahrern unter dem Motto „Vertrauen erfahren“.

Pressekontakt:

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Herr Nicholas Lam-Thien

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Krefeld 47803

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