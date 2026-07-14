Autohaus Borgmann wird offizieller GEELY Vertragshändler und Markenwerkstatt für Krefeld und die Region

Das Krefelder Autohaus Borgmann baut sein Markenportfolio weiter aus und übernimmt künftig die Funktion als Vertragshändler und autorisierte Markenwerkstatt für GEELY

14.07.2026, Krefeld. Das Autohaus Borgmann erweitert sein Markenportfolio und ist ab sofort offizieller Vertragshändler sowie autorisierte Markenwerkstatt für GEELY in Krefeld und für die Region. Damit erhalten Kunden künftig Zugang zu den neuesten Fahrzeugmodellen der international erfolgreichen Automobilmarke sowie zu einem umfassenden Service- und Werkstattangebot nach Herstellervorgaben.

Mit der Aufnahme von GEELY setzt das Autohaus Borgmann auf einen der bedeutendsten Automobilkonzerne der Welt. Die Geely Holding Group gehört zu den größten Automobilherstellern weltweit und vereint zahlreiche international bekannte Marken unter ihrem Dach. Dazu zählen unter anderem Volvo Cars, Polestar, Lotus, LEVC, Lynk & Co und ZEEKR, sowie Beteiligungen und Joint Ventures an Mercedes Benz, Aston Martin, Smart und Renault.

GEELY zählt zu den führenden Automobilherstellern im weltweit größten Automobilmarkt China und verzeichnet dort seit Jahren sehr hohe Verkaufszahlen. Mit einer konsequenten Ausrichtung auf Elektromobilität, Hybridtechnologie und intelligente Fahrzeuglösungen hat sich die Marke in den vergangenen Jahren auch international erfolgreich positioniert.

„Mit GEELY gewinnen wir eine innovative und international stark wachsende Marke hinzu. Unsere Kunden profitieren künftig von modernen Fahrzeugkonzepten, innovativer Technologie und dem gewohnten Service- und Qualitätsanspruch unseres Hauses“, erklärt Geschäftsführer Joachim Kurth.

Als offizieller GEELY Vertragshändler bietet das Autohaus Borgmann künftig die gesamte Bandbreite an Beratung, Verkauf, Wartung und Reparatur aus einer Hand. Die autorisierte Markenwerkstatt arbeitet nach den Herstellervorgaben von GEELY und verwendet Originalteile sowie modernste Diagnosetechnik im Krefelder Schirrhof.

Zum Marktstart bietet das Autohaus Borgmann zwei elektrifizierte Modelle von GEELY an: den vollelektrischen GEELY E5* sowie den GEELY Starray EM-i* mit modernem Plug-in-Hybridantrieb. Der GEELY E5 überzeugt als kompakter Elektro-SUV mit einer WLTP-Reichweite von bis zu 450 Kilometern, einer DC-Schnellladeleistung von bis zu 135 kW sowie einer Ladezeit von rund 20 Minuten von 30 auf 80 Prozent.

Der GEELY Starray EM-i kombiniert einen effizienten Benzinmotor mit einem leistungsstarken Elektromotor und erreicht – je nach Ausführung – eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 1.055 Kilometern sowie eine rein elektrische Reichweite von bis zu 136 Kilometern. Damit eignet sich das SUV sowohl für den emissionsfreien Alltag als auch für lange Reisen.

Für alle Modelle bietet GEELY 8 Jahre Herstellergarantie ab Erstzulassung oder 200.000 km Gesamtfahrleistung je nachdem, was zuerst eintritt, auf Fahrzeug und Hochvoltbatterie (Mindestladezustand-State of Health min. 70%) gem. den Geely Garantiebedingungen an.

Bereits im September soll das Modellprogramm weiter wachsen: Mit dem GEELY E2 wird ein kompakter vollelektrischer Kleinwagen im Autohaus Borgmann erwartet, der das Angebot insbesondere für den urbanen Mobilitätsbereich sinnvoll ergänzt.

Mit der Partnerschaft unterstreicht das Autohaus Borgmann seine strategische Ausrichtung auf zukunftsweisende Mobilität und stärkt seine Position als leistungsstarker Mobilitätspartner für Krefeld und die Region. Das Portfolio wird damit gezielt erweitert und ergänzt das bestehende Markenangebot mit Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi Service und Neuwagen Vermittlung, SEAT Service, CUPRA Service, Skoda Service sowie GWM. Kunden profitieren somit von einer noch größeren Markenvielfalt sowie einem umfassenden Angebot aus Verkauf, Wartung und Service – alles aus einer Hand.

Ein weiterer Höhepunkt steht dem Autohaus Borgmann im Jubiläumsjahr bevor: 2026 feiert das traditionsreiche Familienunternehmen sein 90-jähriges Bestehen. Gemeinsam mit Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitenden, Familie und Freunden lädt das Autohaus am 12. September 2026 zu einem großen Jubiläumsfest in den Innenhof des historischen Schirrhofs ein. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Livebands, Weinbar und Foodcourt freuen. Gleichzeitig werden an diesem Tag auch die neuen Modelle der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, GWM und GEELY ausführlich präsentiert – ein passender Rahmen, um die neue Markenpartnerschaft gemeinsam zu feiern und die Fahrzeuge hautnah zu erleben. Anmeldungen können über die Website borgmann-krefeld.de vorgenommen werden.

*Geely E5: Stromverbrauch 15,8- 16,9 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km, CO2-Klasse A; (kombinierte WLTP-Werte).

Starray EM-i: Energieverbrauch gewichtet 14,7 – 18,3 kWh/100 km plus 1,5 – 2,4 l Benzin/100km; CO2-Emission 33 – 54 g/km, CO2-Klasse B; bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 6,2 l/100 km; CO2-Klasse E; (kombinierte WLTP-Werte).

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Deutschland

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web ..: https://www.borgmann-krefel.dde

email : info@borgmann-krefeld.de

Das Autohaus Borgmann in Krefeld zählt zu den führenden Markenvertragshändlern in der Region Niederrhein rund um die Marken Volkswagen, VW Nutzfahrzeuge, GWM, Geely sowie Skoda-, Seat-, Cupra- und Audi-Service. Das Unternehmen wird in dritter Generation von Hermann Borgmann geführt. Zum Autohaus gehören große Neuwagen- und Gebrauchtwagen-Abteilungen, Werkstattservice aus einer Hand sowie die Wohnmobilvermietung „Friedas Camper“. Borgmann ist seit 50 Jahren offizieller Volkswagen Vertragshändler und großer Sportverein-Förderer in Krefeld.

Pressekontakt:

CarLead GmbH

Herr Nicholas Lam-Thien

Blumentalstr. 151

47803 Krefeld

fon ..: 02151-3520501

email : info@carlead.de

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