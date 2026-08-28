„Auf A Wort“ bringt STS & Austropop live ins Kloster Andechs

Auf A Wort live im Kloster Andechs am 16. Januar 2027

Am Samstag, 16. Januar 2027, gastiert die erfolgreiche STS- und Austropop-Coverband „Auf A Wort“ mit ihrem gefeierten Programm „Best of STS & Austropop“ im historischen Florian-Stadl des Klosters Andechs. Auf das Publikum wartet ein mitreißender Konzertabend mit den größten Hits des Austropop und jeder Menge Mitsing-Momenten.

Die sechsköpfige Band aus dem Chiemgau zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Austropop-Acts im süddeutschen Raum. Mehr als 550 Konzerte in Bayern, Österreich und Südtirol – viele davon ausverkauft – haben „Auf A Wort“ in den vergangenen Jahren einen nahezu kultigen Ruf eingebracht. Ob Konzert, Festival oder Open Air: Die Band begeistert ihr Publikum und gilt längst als Publikumsmagnet und Erfolgsgarant.

Im Mittelpunkt des Programms stehen inzwischen mehr als 70 Songs der legendären steirischen Band STS. Dazu gesellt sich ein abwechslungsreiches Hitfeuerwerk des Austropop: Klassiker von Reinhard Fendrich, Wolfgang Ambros, Georg Danzer (Austria 3), Peter Cornelius, Hubert von Goisern und der EAV treffen auf die Songs moderner Austropop-Größen wie Wanda, Seiler & Speer, Pizzera & Jaus, Josh oder Edmund. So entsteht ein abwechslungsreicher Abend, der zum Zuhören, Feiern und vor allem zum Mitsingen einlädt.

Ein besonderer Meilenstein in der fast 15-jährigen Bandgeschichte war das ausverkaufte Konzert im Circus Krone Bau in München im April 2016 – auf einer Bühne, auf der auch die Originalstars des Austropop Geschichte schrieben. 2025 und 2026 kehrte „Auf A Wort“ an diesen legendären Ort zurück und sorgte erneut für restlos ausverkaufte Häuser. Ein weiterer Höhepunkt folgte 2019 beim umjubelten Open-Air-Konzert in Fürstenfeld – exakt 35 Jahre nach der Veröffentlichung des Kultsongs „Fürstenfeld“.

Nun steht mit dem Konzert im Kloster Andechs ein weiteres Highlight an einem außergewöhnlichen Veranstaltungsort bevor. Im historischen Florian-Stadl darf sich das Publikum auf die großen STS-Klassiker, die beliebtesten Austropop-Hits und eine energiegeladene Live-Show freuen.

**Tickets sind begehrt – eine frühzeitige Sicherung wird empfohlen.**

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