Zinn und Kali – Rohstoffe, bei denen Knappheit droht

Die Nachfrage nach Zinn wird voraussichtlich im kommenden Jahrzehnt um 30 Prozent zunehmen. Auch Kali dürfte begehrt sein.

Zinn ist notwendig für elektrische und elektronische Verbindungen. Damit ist es ein wichtiger Rohstoff für den Wandel in der Energiegewinnung und im Technologiebereich. In diesen wachsenden Branchen steigt die Nachfrage nach dem Rohstoff. Dies stützt die Preise. Die USA, Kanada und das Vereinigte Königreich haben Zinn zum kritischen Metall erklärt. Etwa zwei Drittel des heute geförderten Zinns stammen aus China, Indonesien und Myanmar. Doch das globale Angebot könnte sich verknappen. Myanmar, drittgrößter Zinnproduzent weltweit, hat Bergbauaktivitäten verboten. Und Indonesien denkt über ein Lieferverbot nach, um den Ausbau der nachgelagerten Verarbeitungskapazitäten zu fördern. Dabei ist Indonesien der größte Exporteur des Metalls in raffiniertem Zustand. Zinn wird zum Löten und zum Beschichten anderer Metalle genutzt und es wird zur Produktion supraleitender Seltenerdmagnete verwendet.

Hochwertige Zinn-/Wolfram- und Lithiumprojekte besitzt beispielsweise Tin One Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tinone-resources-inc/ – in Tasmanien und in New South Wales, Australien, denn auch dort gibt es Zinn.

Ein anderer Rohstoff, dem Knappheit droht, ist Kali. Das Düngemittel ist im Vergleich mit anderen Düngemitteln am stärksten von den Lieferunterbrechungen aus Russland und Weißrussland betroffen. Kalium ist ein Hauptnährelement bei der Pflanzenernährung und unabdingbar in der Landwirtschaft. Der Mineralstoff intensiviert die Photosynthese und fördert letztendlich das Wachstum der Pflanze. Übrigens können sich Pflanzen mit Kalium, gleich einem Frostschutzmittel, vor frostigen Temperaturen schützen. Zu den Grundpfeilern der Welternährung gehören die drei Getreidearten Weizen, Reis und Mais. Länder, die im Bereich der Agrarwirtschaft ganz oben stehen, wie zum Beispiel Brasilien, verbrauchen riesige Mengen Kalidünger.

Kali gibt es auch in Afrika. Dort in Gabun arbeitet Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ – am Kalinachschub. Das bergbaufreundliche Land punktet mit sehr kalihaltigen Regionen.

