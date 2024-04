Gold – Sicherer Hafen oder Spekulationsobjekt

Unsichere Zeiten sorgen für steigende Goldpreise. Erträge bietet Gold nicht.

Nachdem der Goldpreis ein Allzeithoch nach dem anderen erreicht, sollten auch Skeptiker überzeugt sein, dass sich Gold lohnt. Gold ist viel mehr als ein Spekulationsobjekt. Zunehmende Spannungen im Nahen Osten und der andauernde Krieg in der Ukraine lassen den sicheren Hafen glänzen. Die Aussichten auf Zinssenkungen tun ein Übriges, um den Preis für das Edelmetall nach oben zu hieven. Und wenn die Zinsen fallen, dann ist in der Regel der Goldpreis stärker, schließlich fallen keine Zinsen an. Auch gibt es Goldexperten, die sogar jetzt beim hohen Goldpreis von Gewinnmitnahmen abraten. Die Rallye könnte nämlich noch weitergehen.

Da fragt man sich, worin denn der wahre Wert des Goldes liegt. Am überzeugendsten ist es Gold als das anzusehen, was es immer war, eine Währung. Schon in der Antike war Gold Geld. Und bis zum ersten Weltkrieg waren alle bedeutenden Währungen des Westens durch Gold gedeckt. Ab 1944 gab es zwar keine vollständige Golddeckung mehr, aber es bestand eine Kopplung wichtiger Währungen an den US-Dollar, welcher wiederum an das Gold gekoppelt war. Dieses Bretton-Woods-System gab es immerhin bis in die 1970er Jahre. Wertvoll ist was knapp ist und Gold ist knapp. Papiergeld wurde stark vermehrt und hat somit an Wert eingebüßt.

Die Entwicklung des Goldpreises ist auf jeden Fall einen Blick wert. 1970 etwa kostet die Feinunze Gold 37,60 US-Dollar. 1980 explodierte der Preis des edlen Metalls. Die Inflation war hoch und 1980 kostete die Unze Gold dann 850 US-Dollar. Im Jahr 2000 sah man rund 274 US-Dollar, dann kam eine preisliche Erholung. Der US-Dollar war schwach und 2008 kostete die Unze Gold erstmals mehr als 1.000 US-Dollar. Es kam die Bankenkrise und 2011, 2012 stieg der Preis auf knapp 1.800 US-Dollar. Beim heutigen neuen Allzeithoch sollten Anleger nicht mehr am Gold und an Goldunternehmen vorbeikommen, denn Gold hat sich bewährt.

Bei den Goldgesellschaften gefällt Calibre Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/calibre-mining-corp/ -, ein mittelgroßer Goldproduzent, aktiv in den USA, Kanada und Nicaragua.

Auch empfehlenswert ist Chesapeake Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-corp/ – mit seinem Metates-Projekt in Mexiko (eine der größten unerschlossenen Gold- und Silberlagerstätten weltweit).

