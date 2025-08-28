ZenaTech-Tochter Spider Vision Sensors erweitert ihre Fertigungskapazitäten für Drohnenbauteile und stellt eine gesetzeskonforme globale Lieferkette für Kunden aus dem US-Verteidigungssektor sicher

Vancouver, British Columbia, (28. August 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt die Errichtung einer neuen Fertigungsanlage für Bauteile in Taiwan bekannt. Die neue Anlage ist ein wichtiger Schritt zum Aufbau einer gesetzeskonformen globalen Lieferkette für die Drohnen des Unternehmens, die an das US-Verteidigungsministerium geliefert werden. Die Anlage wird von der in Taiwan ansässigen Tochtergesellschaft Spider Vision Sensors (SVS) betrieben und soll die Abhängigkeit von Drittanbietern verringern. Gewährleistet werden soll eine stabile, NDAA-konforme Lieferkette für Bauteile wie Sensoren und Motoren für ZenaDrone-Drohnen, die bei den US-Verteidigungsbehörden und bei der NATO zum Einsatz kommen. SVS wird einen langfristigen Pachtvertrag für eine 16.000 Quadratfuß große Produktionsstätte unterzeichnen, die noch vor Ende des Jahres 2025 in Betrieb gehen soll. Gleichzeitig soll auch das Team in Taiwan erweitert werden.

Die Errichtung einer neuen Fertigungsanlage für Bauteile in Taiwan ist ein wichtiger Meilenstein für die Verwirklichung unserer Aufgabe, die darin besteht, vertikal integrierte, NDAA-konforme Drohnentechnologien im großen Maßstab zu liefern, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Durch den Ausbau der Produktionskapazitäten von Spider Vision Sensors sind wir besser in der Lage, die ZenaDrone-Drohnen den strengsten Verteidigungsstandards, einschließlich der Green- und Blue-UAS-Zertifizierungen, anzupassen. Mit dieser Investition schaffen wir außerdem die Möglichkeit, rasch auf die steigende Nachfrage des US-Verteidigungsministeriums und der NATO-Verbündeten reagieren zu können. Gleichzeitig steigern wir damit auch die betriebliche Effizienz, stärken die Resilienz der Lieferkette und festigen unsere Führungsposition im Bereich innovativer Drohnentechnologien.

Das Werk von SVS in Taiwan wird wichtige Bauteile wie Leiterplatten, Motoren, Kameras und Sensoren herstellen. Taiwan wurde aufgrund seiner Position als führende Elektrotechnik- und Technologie-Drehscheibe in Asien ausgewählt, die über fortschrittliches Know-how und die nötige Infrastruktur für die Herstellung hochpräziser Elektronikkomponenten verfügt. Das Werk wird auch für Einhaltung der US- und NATO-Standards, einschließlich der Green- und Blue-UAS-Zertifizierung, sicherstellen und dafür sorgen, dass die Bauteile diesen strengen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen entsprechen. Das Werk wird die Produktionssteigerung für die ZenaDrone-Drohnenmodelle ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano unterstützen. Die in Taiwan hergestellten Bauteile werden in den Werken von ZenaDrone in Arizona und Sharjah (VAE) zu Drohnen zusammengebaut; dabei werden hohe Qualitätsstandards und eine durchgängige Betriebskontrolle gewährleistet.

ZenaTech plant, bis Ende dieses Jahres in die Anlage einzuziehen, und wird in den kommenden Wochen Gespräche mit Maschinenzulieferern aufnehmen, um Maschinen und Geräte für die Fertigung anzukaufen und zu installieren. Gleichzeitig werden alle erforderlichen Registrierungen vorgenommen sowie sicherheitstechnische und behördliche Genehmigungen eingeholt, um die volle Betriebsbereitschaft sicherzustellen. Die Anlage wird mit ca. 30 bis 40 Mitarbeitern besetzt sein. Ein Werksleiter, Techniker, Ingenieure sowie Forschungs- und Entwicklungsmitarbeiter werden ein multidisziplinäres Team bilden.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise SaaS und Quantencomputing-Lösungen für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheitswesen, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäftsmodell sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Verfolgungs-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US- Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und – möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZenaTech Inc.

Linda Montgomery

1403 – 69 Yonge St.

M5E 1K3 Toronto, ON

Kanada

email : info@zenatech.com

Pressekontakt:

ZenaTech Inc.

Linda Montgomery

1403 – 69 Yonge St.

M5E 1K3 Toronto, ON

email : info@zenatech.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.