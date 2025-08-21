ZenaTech unterzeichnet Abkommen hinsichtlich der Übernahme von zwei Unternehmen aus Florida und erweitert somit seine Drone-as-a-Service-Präsenz auf Luftfahrt, Verteidigung und Hochdruckreinigung

Vancouver, British Columbia, (21. August 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es Angebote hinsichtlich der Übernahme von zwei in Florida ansässigen Unternehmen unterzeichnet hat, um seine DaaS-Dienstleistungen in den USA auf Kunden aus den Bereichen drohnenbasierte Hochdruckreinigung und neue Luftfahrt, Verteidigung, Behörden sowie Handel zu erweitern. Die Übernahmen werden beträchtliches Umsatzpotenzial bieten und zu einer Diversifizierung im Südosten sowie im ganzen Land führen.

Eine der geplanten Übernahmen betrifft ein in Florida ansässiges Hochdruckreinigungs-Dienstleistungsunternehmen, das in mehreren Bezirken tätig ist, womit ZenaTech erstmals den US-Hochdruckreinigungssektor betritt. Diese Übernahme wird ZenaTech eine Plattform bieten, um drohnengestützte Hochdruckreinigungsdienstleistungen rasch auf neue Märkte zu skalieren, einschließlich Flugzeugwartung, Luftfahrtanlagen und Verteidigungsinfrastruktur. Bei der Hochdruckreinigung in der Luftfahrt werden Hochdruckwasser und drohnenunterstützte Reinigungssysteme eingesetzt, um Schmutz, Ablagerungen und Verunreinigungen vom Außenbereich und der Infrastruktur von Flugzeugen zu entfernen und die Innenbereiche zu reinigen und zu desinfizieren. Der Sektor steht aufgrund wachsender Flottengrößen, strengerer Sicherheits- und Effizienzstandards sowie der zunehmenden Einführung automatisierter, umweltfreundlicher Wartungstechnologien vor einem Wachstum.

Eine weitere geplante Übernahme ist ein in Florida ansässiges Landvermessungsunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung bei der Betreuung von Bauunternehmern und Bauherren. Angesichts eines langjährigen Kundenstamms und seines hohen Ansehens ist das Unternehmen davon überzeugt, dass diese Partnerschaft seine DaaS-Präsenz im Südosten stärken und eine solide Plattform für die Erweiterung der Drohnendienstleistungen auf weitere Kunden der Bau- und Immobilienbranche schaffen wird, wodurch die regionale Präsenz des Unternehmens weiter gefestigt wird.

Nach ihrem Abschluss werden diese Übernahmen eine Diversifizierung und zukünftige Cashflows für Drone-as-a-Service in unseren Netzwerken im Südosten und im ganzen Land ermöglichen, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Die Erweiterung unserer Reichweite auf die Bereiche Luftfahrt und Verteidigung ist von strategischer Bedeutung, zumal wir davon überzeugt sind, dass die Zukunft der Luftfahrtwartung autonom ist. Durch den Ersatz von Leitern, Gerüsten und chemieintensiven Prozessen durch intelligente Reinigungsdrohnen für die Innen- und Außenbereiche von Flugzeugen hoffen wir, Fluggesellschaften und Verteidigungsunternehmen dabei zu unterstützen, neue Maßstäbe in puncto Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz zu setzen.

ZenaTech hat acht Übernahmen in den USA abgeschlossen, um sein Ziel zu erreichen, bis Mitte 2026 25 Drone-as-a-Service-Standorte in den USA zu errichten. Das DaaS-Modell des Unternehmens wurde konzipiert, um einen flexiblen, bedarfsorientierten Zugang zu Drohnendienstleistungen für Vermessungen, Inspektionen, Wartung, Hochdruckreinigung, Präzisionslandwirtschaft und vieles mehr zu bieten, ohne dass Investitionen in Drohnenhardware und -software, Wartung, die Konformität mit gesetzlichen Vorschriften oder die Suche nach Piloten erforderlich sind.

Die Strategie des Unternehmens zielt darauf ab, etablierte Vermessungs- und andere Dienstleistungsunternehmen zu übernehmen, die veraltete Technologien oder manuelle Dienste einsetzen und reif für Drohneninnovationen sind, um seine landesweite Vision eines skalierbaren, technologiegestützten Multiservice-Drohnenunternehmens voranzutreiben, das auf bestehenden Kunden, wiederkehrenden Umsätzen und neuen Wachstumsmöglichkeiten basiert.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Unternehmenslösungen und Quantencomputing für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheitswesen, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäftsmodell sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Verfolgungs-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 bei Erntemanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und Verteidigungssektor entwickelt wurde.

