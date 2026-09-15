Yukon Metals identifiziert neue IP-Ziele 2 km südlich der Skarnentdeckung Birch

Vancouver, British Columbia, 15. September 2026 / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) (Yukon Metals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass im Rahmen einer kürzlich abgeschlossenen geophysikalischen Untersuchung mittels induzierter Polarisation (IP) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Birch (Birch oder das Projekt) eine neue Zielzone etwa 2 Kilometer südlich der bekannten Skarnmineralisierung identifiziert wurde.

Highlights

· Mehrere Aufladbarkeitsanomalien, die südlich des Skarns Birch identifiziert wurden, erweitern den Explorationsbereich in ein größeres Intrusionssystem.

· Die Anomalien fallen mit einem kartierten Intrusivkörper, einem magnetischen Hoch sowie erhöhten geochemischen Molybdängehalten im Boden zusammen.

· Ausgewählte Stichproben aus demselben Gebiet ergaben Gehalte von bis zu 16 Gramm Gold pro Tonne (g/t), 1.825 g/t Silber und 0,43 % Kupfer (Pressemitteilung vom 8. Dezember 2025 Stichproben sind naturgemäß selektiv und nicht unbedingt repräsentativ für die im Konzessionsgebiet vorkommende Mineralisierung. Eine umfassende Übersicht über die Stichproben findet sich in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Dezember 2025.

).

· Eines der neuen IP-Ziele wurde im Rahmen des Programms 2026 mittels Diamantkernbohrungen untersucht; die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Die IP-Untersuchung identifizierte eine große Aufladbarkeitsanomalie etwa zwei Kilometer südlich der Skarnzone, die wir 2025 ermittelt und bebohrt hatten, und sie ist auf jeder der von uns vermessenen Hauptlinien vorhanden, sagt Jim Coates, CEO von Yukon Metals. Die Anomalie befindet sich direkt unterhalb des Gebiets, auf das uns geochemische, geologische und magnetische Untersuchungen bereits hingewiesen hatten, und wurde in dieser Saison durch Bohrloch 12 überprüft. Die IP-Daten liefern zusammen mit den abgeschlossenen geochemischen Untersuchungen an der Oberfläche, der Geologie und den magnetischen Signalen mehrere unabhängige Methoden, die uns dabei helfen, unsere Bemühungen auf ein potenzielles System auszurichten. Wir freuen uns darauf, weitere Daten zu veröffentlichen, während wir den Distrikt Birch weiter evaluieren und erkunden.

Zielgebiet Southern Birch und Ergebnisse der IP-Untersuchung

Die Exploration bei Birch konzentrierte sich zunächst auf die oberflächennahe Skarnmineralisierung, die klare und zugängliche Bohrziele lieferte. Im Laufe der Arbeiten deuteten geologische Kartierungen, geochemische Untersuchungen und geophysikalische Messungen zunehmend auf ein umfassenderes, mit Intrusionen in Zusammenhang stehendes Mineralisierungssystem hin, das sich über den bekannten Skarn hinaus erstreckt.

Skarnmineralisierungen entstehen üblicherweise dort, wo hydrothermale Flüssigkeiten, die mit Intrusionssystemen in Zusammenhang stehen, mit günstigen Wirtsgesteinen reagieren, insbesondere mit karbonatreichen Einheiten wie Kalkstein und Marmor. Daher können Skarnvorkommen einen wichtigen Hinweis auf den intrusiven Ursprung eines Mineralisierungssystems liefern, einschließlich porphyrischer oder anderer mit Intrusionssystemen in Zusammenhang stehender Systeme. Bei Birch ist die Beziehung zwischen der bekannten Skarnmineralisierung und dem umfassenderen Intrusionsgebiet daher ein wichtiger Bestandteil des sich weiterentwickelnden Explorationsmodells.

Etwa 2 Kilometer südlich des bebohrten Skarngebiets wurde im Rahmen früherer Explorationsarbeiten eine zusammenfallende Kombination aus erhöhten geochemischen Molybdängehalten im Boden, anomalen Gold-Silber-Kupfer-Proben an der Oberfläche, kartierten Intrusivgesteinen und einem magnetischen Hoch festgestellt, das mit einer Zone mit niedrigem Kalium-Thorium-Verhältnis in den radiometrischen Daten korrespondiert. Ausgewählte Gesteinsproben, die im Jahr 2025 entnommen wurden (Pressemitteilung vom 8. Dezember 2025), ergaben Gehalte von bis zu 16 g/t Gold, 1.825 g/t Silber und 0,43 % Kupfer aus diesem größeren südlichen Zielgebiet.

Die IP-Untersuchung im Jahr 2026 wurde konzipiert, um dieses sich entwickelnde Explorationsmodell um Informationen aus dem Untergrund zu ergänzen und nach aufladbaren Strukturen unterhalb des intrusiven Zielgebiets zu suchen. Bei Birch wurden insgesamt 12,7 Linienkilometer an 2D-IP-Messungen entlang vier Hauptmesslinien in Nord-Süd-Richtung und einer Verbindungslinie in Ost-West-Richtung durchgeführt. Die Hauptlinien lagen in Abständen von etwa 300 Metern zueinander.

Induzierte Polarisation und elektrischer Widerstand werden gemeinsam in derselben Untersuchung gemessen, indem ein elektrischer Strom durch den Boden geleitet und die Reaktion des Gesteins aufgezeichnet wird. Der Widerstand spiegelt wider, wie leicht Strom durch das Gestein fließt, und ermöglicht die Unterscheidung zwischen Gesteinsarten, Alterationen und Strukturen; die Aufladbarkeit – die IP-Reaktion – misst, wie kurz der Boden eine elektrische Ladung hält, nachdem der Strom abgeschaltet wurde – eine Eigenschaft, die im Allgemeinen dort erhöht ist, wo disseminierte Sulfidmineralien vorhanden sind.

Granodiorit-Intrusionen sowie Marmor und Kalkstein wirken wie elektrische Isolatoren, die dem Stromfluss widerstehen und als Körper mit hohem Widerstand erscheinen, während Schiefer einen geringeren Widerstand aufweist. Die sulfidhaltigen Zonen, wie beispielsweise Skarn mit Pyrrhotin und Chalkopyrit sowie porphyrische Kalizonen, halten eine elektrische Ladung, die Aufladbarkeitsanomalien erzeugt. Da Sulfide in Porphyr- und Skarnsystemen häufig mit den Metallen von Interesse vergesellschaftet sind, werden Aufladbarkeitsanomalien genutzt, um höffige Zonen für Bohrungen zu identifizieren.

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Abbildung 1: 3D-Schrägansicht der IP-Untersuchung, Blickrichtung Südwesten, wobei die nördliche IP-Anomalie als warme Farben am nächsten zum Betrachter dargestellt ist.

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Abbildung 2: Zusammengesetzte Karte des Projekts Birch, die die bekannte Skarnmineralisierung und das südliche Ziel Birch zeigt, einschließlich Bohrungen, Oberflächenprobenahmen, geochemischer Bodenuntersuchungen auf Molybdän, geologischer Daten und der Abdeckung durch die IP-Messung im Jahr 2026.

Die 2D-Inversionssektionen identifizierten Aufladbarkeitssignale über das gesamte Vermessungsraster hinweg. Am nördlichen Ende des Rasters wird eine Aufladbarkeitsanomalie über mehrere Vermessungslinien hinweg beobachtet (Abbildung 2); dieses Zielgebiet wurde im Rahmen des Programms 2026 durch eine Bohrung überprüft, die Ergebnisse stehen noch aus. Im südlichen Teil des Rasters ist auf allen vier Hauptmesslinien in unterschiedlichem Ausmaß eine separate Aufladbarkeitsanomalie in einer Tiefe von etwa 400 Metern unter der Oberfläche vorhanden. Eine erhöhte Aufladbarkeitsreaktion wird auch auf der Ost-West-Verbindungslinie beobachtet, wenn auch mit geringerer Amplitude als auf den Hauptlinien.

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Abbildung 3: 2D-Inversionssektionen der Aufladbarkeitsmessungen für die IP-Linien 1-4 auf dem Projekt Birch. Die Pfeile heben die nördliche Aufladbarkeitsanomalie entlang der vier Hauptmesslinien hervor; ein separates Aufladbarkeitssignal ist zudem im südlichen Teil des Rasters zu beobachten.

Die IP-Auswertung stellt zudem fest, dass lokal entlang der Ränder von resistiven Strukturen starke Aufladbarkeitssignale auftreten. Aurora Geosciences Ltd. (Aurora Geosciences), das die IP-Untersuchung des Unternehmens auf dem Projekt Birch durchgeführt hat, merkte an, dass dieser Zusammenhang weitere Untersuchungen in einem geologischen Umfeld mit Skarnmineralisierung rechtfertigen könnte, in dem Mineralisierungen üblicherweise an der Kontaktzone zwischen Intrusivgesteinen und reaktiven Wirtsgesteinen entstehen (Abbildung 3).

Zusammengenommen liefern die geochemischen Daten der Oberfläche, die Geologie, die magnetischen Signale und die neuen IP-Daten mehrere unabhängige Datensätze zur Bewertung des umfassenderen Mineralisierungssystems südlich des bekannten Skarns. Eines der identifizierten IP-Ziele wurde im Rahmen des Bohrprogramms 2026 untersucht; die Ergebnisse stehen noch aus (Abbildung 1).

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Abbildung 4: 2D-Inversionssektionen der Aufladbarkeit und des Widerstands für die IP-Linie 1 auf dem Projekt Birch, die den räumlichen Zusammenhang zwischen dem südlichen Aufladbarkeitssignal und angrenzenden Widerstandsmerkmalen veranschaulichen.

Methodik der IP-Untersuchung

Die IP-Messung auf Birch wurde im Juni 2026 von Aurora Geosciences durchgeführt. Die Messung umfasste 12,7 Linienkilometer unter Verwendung einer In-Line-Proximal-Pole-Dipol-Konfiguration. Es wurden vier Hauptlinien in Nord-Süd-Richtung im Abstand von etwa 300 Metern sowie eine Ost-West-Verbindungslinie verlegt. Der nominelle Dipolabstand betrug 100 Meter, der nominelle Strominjektionsabstand 50 Meter.

Bei der Untersuchung kamen IRIS V-Fullwaver-Empfänger und ein GDD TX IV 5,0-kW-IP-Sender zum Einsatz. Die Datenerfassung erfolgte im Zeitbereich unter Verwendung einer Wellenform mit umkehrender Polarität bei 0,125 Hz und 20 Aufladbarkeitsfenstern nach einem Verzögerungsabstand von 40 Millisekunden.

Die Vermessungskonfiguration war so ausgelegt, dass Untersuchungstiefen von bis zu etwa 1.200 Metern auf den Hauptlinien und 750 Metern auf der Verbindungslinie erreicht werden konnten, wobei die effektive Untersuchungstiefe je nach den elektrischen Eigenschaften des Untergrunds und der Datenqualität variiert. Die Datenqualität in Birch war im Allgemeinen gut. Von den rund 3.300 Messungen wurden etwa 3 % der Widerstandsmesswerte und 7 % der Aufladbarkeitsmesswerte während der Qualitätskontrolle aufgrund schlechter Abklingkurven, erhöhter Fehlerwerte oder unplausibler Ergebnisse entfernt. Linie 3 wies einen höheren Anteil an verworfenen Aufladbarkeitsmessungen auf als die anderen Linien und wurde unter Berücksichtigung der Beobachtungen aus benachbarten Linien und der Verbindungslinie ausgewertet.

Nächste Schritte

Yukon Metals setzt die Integration der IP-Ergebnisse von Birch mit geologischen Kartierungen, Boden- und Gesteinsgeochemie, magnetischen Daten und Bohrungen fort. Durch Folgekartierungen und Prospektionsarbeiten im August 2026 wurde der Verlauf des südlichen Intrusionskontakts genauer abgegrenzt und Molybdänit sowie lokale kupferhaltige Mineralisierungen innerhalb des Granodiorits identifiziert, wobei die Alteration und die Gangbildung entlang des nördlichen Kontakts leicht zunahmen. In der Nähe des Intrusionskontakts wurden zudem Granat-Pyroxen-Skarn-Felsblöcke identifiziert, was die fortgesetzte Erkundung des Gebiets auf Mineralisierungen des Skarntyps unterstützt. Die noch ausstehenden Analyse- und Hyperspektral-Ergebnisse dieser Arbeiten werden in die geophysikalischen Daten einfließen, um vorrangige Gebiete für weitere Kartierungen, Probenahmen, IP-Messungen und die Festlegung künftiger Bohrziele einzugrenzen.

Über das Projekt Birch

Birch ist ein 7.000 Hektar großes Kupfer-Gold-Explorationskonzessionsgebiet im westlichen Yukon, etwa 65 Kilometer nordöstlich von Burwash Landing. Das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche und per Hubschrauber zugängliche Konzessionsgebiet stellt eine aufstrebende Kupfer-Gold-Explorationsmöglichkeit innerhalb des umfassenderen Yukon-Portfolios von Yukon Metals dar, wobei mehrere Zielgebiete im gesamten Projekt identifiziert wurden. Die bisherigen Explorationsarbeiten haben eine Kupfer-Gold-Mineralisierung des Skarntyps umrissen, während geologische, geochemische und geophysikalische Arbeiten auf das Potenzial für weitere epithermale Mineralisierungssysteme und Mineralisierungssysteme des Porphyrtyps hindeuten.

Aufbauend auf dem Programm von 2025, das 1.685 Meter an Diamantkernbohrungen mit HQ-Durchmesser (6 Bohrungen) umfasste und eine ausgedehnte Kupfer-Gold-Skarn-Mineralisierung bei Birch nachwies, umfasste das Explorationsprogramm von Yukon Metals für 2026 etwa 2.600 Meter an zusätzlichen Diamantkernbohrungen, 12,7 Linienkilometer IP-Messungen sowie geologische Nachkartierungen und Gesteinsprobenahmen in den vorrangigen Zielgebieten.

Über Yukon Metals Corp.

Das Portfolio von Yukon Metals basiert auf mehr als 30 Jahren Prospektionsarbeit der Familie Berdahl, dem Prospektionsteam, das hinter dem Portfolio von Snowline Gold Corp. steht. Das Portfolio besteht in erster Linie aus Kupfer-Gold-Projekten mit einem erheblichen Anteil an Wolfram. Zu den weiteren Vermögenswerten des Portfolios zählen Gold-, Silber- sowie Blei-Zink-Polymetall-Liegenschaften.

Das Unternehmen ist gut finanziert und wird von einem erfahrenen Vorstand sowie einem Managementteam geleitet, das über Fachkenntnisse in technischen und finanziellen Bereichen verfügt. Yukon Metals konzentriert sich darauf, nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon zu fördern und gleichzeitig den Wert für die Stakeholder zu steigern. Die Strategie des Unternehmens basiert auf Inklusivität und gemeinsamem Wohlstand und bietet sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit, zu seinen Vorhaben beizutragen und davon zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon-Territorium ist ein unzureichend erkundeter Bezirk mit reichen Mineralvorkommen, dessen Bergbaugeschichte bis zum Klondike-Goldrausch im Jahr 1898 zurückreicht. Dank eines fortschrittlichen Genehmigungsrahmens, geopolitischer Stabilität und der Unterstützung der Regierung verfügt es über hervorragende Voraussetzungen, um die nächste Generation von Bergwerken zu fördern. Das Yukon verfügt über äußerst erfahrene und gewissenhafte lokale Arbeitskräfte, was durch eine lange Tradition der Exploration und großer Achtung vor dem Land gefördert wird. Jüngste bedeutende Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie das Rogue-Projekt – Valley Discovery von Snowline Gold Corp., unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbauprojekte in Distriktgröße hervorzubringen.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., VP Exploration von Yukon Metals und qualifizierte Person (im Sinne von National Instrument 43-101), geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARDS VON YUKON METALS CORP.

Jim Coates

Jim Coates, CEO

E-Mail: jimcoates@yukonmetals.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Lindsay Wilson

VP, Investor Relations & Communications

E-Mail: lindsaywilson@yukonmetals.com

Tel: 1 (778) 996-2192

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, darunter Angaben zur Interpretation und geologischen Bedeutung der IP-Daten sowie zu Ergebnissen der geochemischen Oberflächenanalysen, geologischen Untersuchungen, magnetischen Signalen und Vermessungen auf dem Projekt Birch; zum potenziellen Zusammenhang zwischen Skarnvorkommen und intrusiven Quellen eines Mineralisierungssystems, zur Integration von Daten mit geologischen und geochemischen Untersuchungs- sowie Bohrergebnissen, zum Potenzial zur Verfeinerung künftiger Explorationsziele bei Birch sowie zu den künftigen Explorationsplänen und -absichten des Unternehmens. Soweit möglich, wurden Begriffe wie könnte, wird, sollte, dürfte, kann, erwarten, planen, beabsichtigen, voraussehen, glauben, schätzen, prognostizieren oder potenziell sowie die Verneinungen oder andere Varianten dieser Begriffe oder ähnliche Wörter und Ausdrücke verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen als solche zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die derzeitigen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Möglichkeit, dass Birch und andere Konzessionsgebiete keine höffigen, kupfer-, gold- oder silberreichen geologischen Systeme darstellen; dass die analysierten Gesteinsproben nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung sind; der Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Daten zu veröffentlichen, während es die Bewertung und Exploration des Distrikts Birch fortsetzt; des Zeitplans und des Eingangs ausstehender Analyse- und Hyperspektral-Ergebnisse aus dem Explorationsprogramm 2026 des Unternehmens; der erforderlichen Annahmen hinsichtlich abgeschlossener geochemischer Analysen, geologischer Untersuchungen und magnetischer Signalmessungen; der Eignung von Aufladbarkeitsanomalien zur Identifizierung vielversprechender Bohrzonen und zur Ableitung weiterer epithermaler und porphyrischer Mineralisierungssysteme; der Möglichkeit, dass der Yukon nicht über das Potenzial verfügt, neue Bergbaumöglichkeiten im Distriktmaßstab hervorzubringen; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt Risk Factors im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Die zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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