Wochenrückblick KW 46-2026 – KI braucht Vertrauen und Kapital!

Nvidias Führungswechsel erschüttert die KI-Branche, höhere Zinserwartungen drücken auf Metalle. Gold verliert in London 3,9 %. Wie belastbar ist die Erholung der Aktienmärkte?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der KI-Boom braucht verlässliche Führung und finanzierbares Wachstum. Jensen Huangs Rücktritt bei Nvidia und der vorsichtigere Ausblick von Nebius zeigen, wie empfindlich die Branche auf Zweifel an diesen Grundlagen reagiert.

Zugleich verschärft die Aussicht auf höhere US-Zinsen den Wettbewerb um Kapital. Die großen Aktienindizes retteten dennoch deutliche Wochengewinne. Gold, Silber und Kupfer gaben dagegen nach: Auch reale Werte können sich steigenden Finanzierungskosten kurzfristig kaum entziehen.

Führungswechsel trifft eine verunsicherte Branche!

Nvidia gab Huangs Rücktritt am 12. November bekannt. Finanzchefin Colette Kress übernimmt vorübergehend die Unternehmensführung. Die Aktie verlor vom 6. bis 13. November fast 13 %. Damit wächst der Druck, Kunden und Anleger von der Kontinuität des Geschäfts zu überzeugen.

Nebius erwartet seinen Jahresumsatz nun am unteren Ende der bisherigen Spanne von 3,0 bis 3,4 Mrd. USD. Für 2027 plant der KI-Cloudanbieter Investitionen von 40 bis 45 Mrd. USD bei erwarteten Erlösen von 12 bis 13 Mrd. USD. Solche Ausgaben schaffen mehrjährige Kapazitäten, verlangen aber belastbare Finanzierung und spätere Auslastung.1,2

Erholung an den Märkten!

Der S&P 500 gewann in der Woche 2,5 %, der Nasdaq Composite 2,3 %. Zum Freitagsschluss standen sie bei 7.561,67 beziehungsweise 25.136,27 Punkten. Europas STOXX 600 legte mehr als 2 % auf 664,14 Punkte zu. Solide Geschäftszahlen und günstigeres Öl halfen europäischen Unternehmen. Der schwache US-Handel am Freitag zeigt allerdings, wie schnell die Stimmung kippen kann. Für Sie bleibt die Unterscheidung entscheidend: Eine….

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Hinweise

Quellen: Nvidia, Nebius, AP, Reuters, BLS, Federal Reserve, US Treasury/YCharts, EZB, Nasdaq, Chinas Außenministerium, GoldSilver, Westmetall/LME, FinanceCharts und StatMuse. Grafiken: eigene Darstellung und Berechnung.

1. Nvidia: Führungswechsel und Ergebnistermin, 12.11.; Aktienkurse 06./13.11. Nvidia · FinanceCharts · StatMuse

2. Nebius: Aktionärsbrief Q3 2026, 12.11.; Umsatz- und Investitionsziele. Unternehmensbericht

3. AP: Schlussstände und Wochenbilanz der US-Indizes, 13.11. Marktbericht

4. Reuters: Europas Aktienmärkte, 13.11.; STOXX 600 bei 664,14 Punkten. Marktbericht bei StreetInsider

5. BLS: US-Verbraucherpreise Oktober; Veröffentlichung am 10.11. CPI

6. Federal Reserve: Christopher Wallers Rede vom 10.11.; persönliche Zinseinschätzung. Rede

7. BLS und Reuters: Erzeugerpreise Oktober, 13.11.; Istwerte und Konsens. PPI · Reuters bei MarketScreener

8. US-Treasury-Parrendite, 13.11., und EZB-Referenzkurse, 06./13.11. YCharts / US Treasury · EZB

9. Gold und Silber: Londoner Referenzpreise vom 06. bis 13.11., USD je Feinunze. GoldSilver

10. Kupfer: offizielles LME Cash Settlement und Lagerbestände, 06.-13.11. Westmetall / LME

11. Reuters: Brent-Settlement und Wochenentwicklung, 13.11. Ölmarktbericht bei Yahoo Finance

12. Anthropic: geplanter Handelsstart am 19.11.; Reuters zur möglichen Bewertung. Nasdaq · Reuters

13. APEC-Termin und angekündigtes Treffen Trump-Xi-Putin; Stand 14.11. Chinas Außenministerium · Reuters bei MarketScreener

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