Wie geht’s Gold zur Jahresmitte

Das renommierte World Gold Council hat mal wieder die Preisentwicklung des Goldes untersucht.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoldMining Inc. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 02.07.2026, 14:30 Uhr Zürich/Berlin

Fest steht, dass der Preis des Edelmetalls an Sensibilität zugenommen hat. Geopolitische Risiken, sich ändernde makroökonomische Bedingungen und die Stimmung der Anleger wirkt sich auf die Entwicklung des Goldpreises aus. Für den Rest des Jahres, so das World Gold Council, wird sich das edle Metall preislich wohl in einer bestimmten Spanne bewegen. Dabei besteht aber ein deutliches Aufwärtspotenzial, vor allem wenn sich Änderungen auf der politischen Seite ergeben oder sich Risiken verschärfen. Die asiatische Nachfrage wird dabei einen wachsenden Einfluss besitzen.

Begrenzend auf ein Abwärtsrisiko wird sich die strukturelle Unterstützung durch die Notenbanken auswirken. Und Anleger setzen vielleicht mehr auf das längerfristige sehr gute Potenzial von Goldinvestments. Die Weichen für einen Ausbruch des Goldpreises könnten also bereits gestellt sein. Was dem Goldpreis gut tun würde, wäre eine sich verschlechternde Wirtschaftslage, neue oder sich verstärkende geopolitische Querelen und mögliche niedrigere Zinserwartungen. Auch könnten durch den Preisrückgang angeheizte Käufe den Goldpreis wieder deutlicher nach oben drehen lassen.

Nicht so zuträglich für den Preis des Edelmetalls wären ein robustes Wirtschaftswachstum und steigende Renditen. Wichtig wird auch die weitere Entwicklung des Goldmarktes in Indien sein. Zwar hat der Preis des edlen Metalls, nachdem er die 5.500-US-Dollar-Marke im Januar überwunden hatte, seit Jahresanfang gut sieben Prozent an Wert eingebüßt, jedoch gehört Gold trotzdem zu den Anlagen mit der besten Wertentwicklung der vergangenen zwölf Monate.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt Crucero in Peru besitzt neben Gold eine bedeutende Antimon-Mineralisierung. Dies steigert den Wert des Projektes. Die umfangreiche Ressourcenbases umfasst unter anderem 13,1 Millionen Unzen Goldäquivalent (nachgewiesen und angedeutet). GoldMining ist schuldenfrei. Eine aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das La Mina-Projekt in Kolumbien ist äußerst positiv ausgefallen.

Southern Cross Gold Consolidated – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – besitzt in Australien das Sunday Creek-Projekt. Es enthält Gold sowie Antimon. Hervorragende aktuelle Bohrergebnisse, beispielsweise bis zu 493 Gramm Gold je Tonne Gestein, deuten auf ein bedeutendes Explorationspotenzial hin. Das Bohrprogramm umfasst 200.000 Meter. Die Stammaktien der Gesellschaft wurden kürzlich in den S&P/TSX Composite Index aufgenommen. Gerade wird seit 20 Jahren der erste neue Stollen im Bundesstaat Victoria auf dem Sunday Creek-Projekt erschlossen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Southern Cross Gold Consolidated (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Quellen: GoldMining, Southern Cross Gold Consolidated,

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-mid-year-outlook-2026;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

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