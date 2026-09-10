Weihnachtsfeiern neu gedacht: Daniel Mayer® bringt Close-up-Zauberei und Mentalmagie direkt zu den Gästen

Unterhaltung für Weihnachtsfeiern neu gedacht: Daniel Mayer bringt Close-up-Zauberei und Mentalmagie direkt an den Tisch – interaktiv, nah dran, ganz ohne Bühne und doch mit Rampenlicht.

Bad Segeberg, 10.09.2026 – Daniel Mayer, Zauberer und Mentalist für Firmenveranstaltungen und hochwertige private Feiern im Großraum Hamburg, Lübeck und Kiel – sowie deutschlandweit, bietet für Weihnachtsfeiern interaktive Close-up-Zauberei und Mentalmagie an. Die Showformate sind so angelegt, dass sie ohne große Bühne auskommen und stattdessen dort stattfinden, wo die Gäste ohnehin zusammenkommen: am Tisch, beim Empfang oder zwischen Programmpunkten.

Weihnachtsfeiern stehen oft vor derselben Herausforderung: Wie lässt sich Unterhaltung integrieren, die unterschiedliche Gästegruppen erreicht, ohne den Ablauf zu blockieren oder umfangreiche technische Anforderungen mitzubringen? Daniel Mayer setzt hier auf Darbietungen, die unmittelbar im Raum passieren und die Gäste aktiv einbinden. Statt eines klassischen Bühnenprogramms entsteht Unterhaltung in direkter Nähe zum Publikum – als Teil des Abends, nicht als abgeschotteter Programmpunkt.

Unterhaltung ohne Bühne: direkt am Tisch, beim Empfang oder zwischen Programmpunkten

Close-up-Zauberei und Mentalmagie sind Formate, die sich in die Dynamik einer Weihnachtsfeier einfügen können. Laut Konzept finden die Effekte in unmittelbarer Nähe zu den Anwesenden statt – beispielsweise an einzelnen Tischen, während sich Gruppen beim Empfang bilden oder dann, wenn zwischen Reden, Essen und weiteren Programmpunkten Zeitfenster entstehen.

Für Veranstalter bringt dieses Format vor allem Flexibilität: Die Unterhaltung muss nicht an einen festen Showstart gebunden sein. Stattdessen kann sie verteilt stattfinden und so verschiedene Gästegruppen erreichen, ohne dass alle gleichzeitig in einem Raumteil „auf Showposition“ wechseln müssen. Das ist insbesondere dort relevant, wo der Abend mehrere Phasen hat – vom Ankommen über das Essen bis hin zum Ausklang.

Daniel Mayer beschreibt den Ansatz so: „Ich komme dorthin, wo die Gäste sind – am Tisch, beim Empfang oder genau dann, wenn es im Ablauf passt.“ Damit wird der Showmoment Teil der Begegnung: Gäste erleben die Darbietungen aus nächster Nähe und sind nicht nur Zuschauer, sondern werden in die Interaktion einbezogen.

Close-up-Zauberkunst: Anpassbar an Zielgruppe, Raumkonzept und Ablauf – für Unternehmen, Vereine, Behörden oder Veranstalter hochwertiger privater Feiern

Weihnachtsfeiern unterscheiden sich je nach Veranstalter stark: Unternehmensfeiern setzen andere Schwerpunkte als Jahresabschlüsse von Vereinen oder Veranstaltungen in Behörden. Daniel Mayers Angebot richtet sich deshalb an unterschiedliche Organisationsformen und lässt sich an Zielgruppe, Raumkonzept und Veranstaltungsablauf anpassen. Im Mittelpunkt steht dabei, dass die Unterhaltung in bestehende Planungen integrierbar bleibt – unabhängig davon, ob die Feier in einem einzelnen Saal, in mehreren Bereichen oder mit wechselnden Programmpunkten stattfindet.

„Eine Weihnachtsfeier funktioniert am besten, wenn Unterhaltung nicht gegen den Ablauf arbeitet, sondern ihn unterstützt“, sagt Daniel Mayer. Die Darbietungen sind darauf ausgerichtet, Gespräche anzustoßen, Gruppen zu verbinden und den Gästen einen gemeinsamen Gesprächsanlass zu geben – ohne dass dafür eine große Bühne oder ein aufwendiger technischer Aufbau erforderlich ist.

Unternehmen, Vereine und Behörden, die für ihre Weihnachtsfeier eine interaktive Programmkomponente suchen, können so ein Format einsetzen, das nah an den Gästen stattfindet und sich zeitlich wie räumlich in den Abend einfügen lässt.

Bei 30 bis 50 Gästen: vom Close-up-Erlebnis zum gemeinsamen Stand-up-Finale

Für kleinere Firmenfeiern mit etwa 30 bis 50 Personen bietet sich zusätzlich eine Kombination aus Close-up-Zauberkunst und einem kurzen Stand-up-Programm an.

Während Daniel Mayer zunächst direkt unter den Gästen arbeitet, kann der Abend anschließend mit einem gemeinsamen Programmpunkt abgeschlossen werden. Dabei steht nicht eine große Showproduktion im Vordergrund, sondern die Interaktion mit den Menschen im Raum.

Einzelne Gäste können positiv in das Programm eingebunden werden und für einige Minuten selbst im Mittelpunkt stehen. Sie assistieren nicht lediglich dem Künstler, sondern werden Teil des magischen Geschehens und dürfen gemeinsam mit Daniel Mayer scheinbar Unmögliches möglich machen.

Auch die Einbindung der Geschäftsführung kann dabei bewusst Teil des Konzeptes sein.

„Es kann unglaublich sympathisch sein, wenn plötzlich ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin gemeinsam mit einem Mitarbeiter vor den Kollegen steht und beide für diesen Moment einfach Teil derselben Geschichte sind“, erklärt Mayer. „Gerade solche Situationen schaffen Nähe. Niemand wird vorgeführt, niemand muss Angst haben, auf Kosten eines Gags im Rampenlicht zu stehen. Die Menschen sollen den Moment genießen und gemeinsam Spaß haben.“

So kann aus einem kurzen Stand-up-Teil ein gemeinsames Erlebnis entstehen, das Hierarchien für einige Minuten in den Hintergrund treten lässt und Geschäftsleitung und Mitarbeitende auf einer ganz anderen, persönlichen Ebene zusammenbringt.

Einfach anfragen – auch kurzfristig kann noch etwas möglich sein

Und noch etwas wird bei der Planung von Weihnachtsfeiern häufig übersehen: Viele Veranstalter denken zunächst an DJ, Band, Fotobox oder klassische Showprogramme – ein Zauberkünstler und Mentalist steht oft gar nicht auf der ursprünglichen Ideenliste.

Dabei lohnt sich auch eine kurzfristige Anfrage.

„Keine Scheu vor einer Anfrage, nur weil die Weihnachtsfeier schon näher rückt“, sagt Daniel Mayer. „Manchmal ist tatsächlich noch ein Termin frei. Und sollte ich selbst bereits gebucht sein, gibt es innerhalb der professionellen Zauberszene ein sehr gutes Netzwerk. Wir empfehlen uns untereinander weiter. Eine Anfrage kann deshalb immer der erste Schritt zu einer passenden Lösung sein.“

Wer für seine Weihnachtsfeier noch nach einem Programmpunkt sucht, der sich flexibel in den Abend integrieren lässt und gleichzeitig persönliche Begegnungen schafft, muss deshalb nicht zwangsläufig Monate im Voraus geplant haben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zauberdiscount®/ Daniel Mayer® – Zauberkünstler & Mentalist

Herr Daniel Mayer

Kuckucksbarg 5a

23795 Bad Segeberg

Deutschland

fon ..: +491711277023

web ..: https://daniel-mayer.com

email : info@daniel-mayer.com

Daniel Mayer® ist Zauberkünstler und Mentalist mit Sitz in Bad Segeberg. Seit mehr als 20 Jahren verbindet er moderne Close-up-Zauberkunst mit Mentalmagie und interaktiven Stand-up-Elementen. Sein Schwerpunkt liegt auf Firmenveranstaltungen, Business-Events, Weihnachtsfeiern, Sommerfesten und hochwertigen privaten Veranstaltungen.

Seine Darbietungen finden in Norddeutschland – unter anderem im Großraum Hamburg, Lübeck und Kiel – sowie deutschlandweit statt. Im Mittelpunkt stehen die unmittelbare Nähe zum Publikum, die persönliche Einbindung der Gäste und ein Veranstaltungskonzept, das sich möglichst unkompliziert in den bestehenden Ablauf integrieren lässt.

Darüber hinaus ist Daniel Mayer® Veranstalter der renommierten Veranstaltungsreihe „Meister der Magie – Nordisch Nobel“, die bereits seit 2007 hochkarätige Künstler der internationalen Zauberszene nach Norddeutschland bringt. Als Künstler und Veranstalter kennt er damit beide Seiten professioneller Events – die Bühne ebenso wie die Anforderungen hinter den Kulissen.

Pressekontakt:

Daniel Mayer® – Zauberkünstler & Mentalist

Herr Daniel Mayer

Kuckucksbarg 5a

23795 Bad Segeberg

fon ..: +491711277023

email : info@daniel-mayer.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.