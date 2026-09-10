Große Schlussjagd bei Little John Bikes: Marken E-Bikes jetzt mind. 700 EUR reduziert + gratis Inspektion

Little John Bikes startet das Fahrrad-Jagdfinale: Bis 15. Oktober gibt es mindestens 700 EUR Rabatt auf E-Bikes – auch beim Leasing – plus 0%-Finanzierung und persönliche Beratung.

Little John Bikes erhöht zum diesjährigen Fahrrad-Jagdfinale den Preisvorteil auf E-Bikes: Bis zum 15. Oktober 2026 erhalten Kunden mindestens 700 Euro Rabatt auf alle Marken E-Bikes.¹ Die Aktion gilt in den bundesweit 67 Filialen, im Onlineshop und auch beim Fahrradleasing.

E-Bikes bleiben stark gefragt

Auch in diesem Jahr bleibt das E-Bike die wichtigste Kategorie im deutschen Fahrradmarkt. Nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbands waren 2025 rund 52,7 Prozent der in Deutschland verkauften Fahrräder elektrisch unterstützt. ² Gleichzeitig sind die Mobilitätskosten für Auto, Kraftstoff sowie Bus und Bahn gestiegen. Damit wird das E-Bike für viele Menschen nicht nur als Freizeit- und Sportgerät, sondern auch als Alternative für den täglichen Arbeitsweg interessant.³

„Viele Menschen interessieren sich für ein E-Bike, verschieben die Entscheidung aber aufgrund der Anschaffungskosten. Mit dem höheren Preisvorteil zum Jagdfinale möchten wir den Einstieg erleichtern, unabhängig davon, ob das E-Bike direkt gekauft, finanziert oder über den Arbeitgeber geleast wird.“, sagt Dr. Robert Peschke, CEO von Little John Bikes.

Beratung und Probefahrt in 67 Filialen

Das Fahrrad-Jagdfinale gehört seit mehr als 15 Jahren zum Aktionskalender von Little John Bikes. Zum Angebot zählen beliebte Marken E-Bikes für unterschiedliche Einsatzbereiche, vom City- und Trekkingrad über kompakte Modelle bis zum E-Mountainbike.

Zum Sortiment gehören unter anderem Kalkhoff, KTM, Cannondale, Diamant, Trek, FOCUS, i:SY, HEPHA, Raymon und viele weitere bekannte Hersteller.

In den Little John Bikes Filialen können Interessierte verschiedene E-Bike Modelle miteinander vergleichen und Probe fahren. Vermessung und Ergonomieberatung helfen dabei, die passende Rahmengröße und Sitzposition zu finden. Beratungstermine und Probefahrten lassen sich vorab online buchen.

„Ein attraktiver Preis ist wichtig. Entscheidend ist aber, dass das E-Bike zum Alltag, zur Strecke und zum Menschen passt. Deshalb verbinden wir das Jagdfinale mit persönlicher Beratung und einem verlässlichen Service über den Kauf hinaus.“, erklärt Robert Peschke.

Kostenlose Inspektion nach dem Kauf

Beim Kauf eines Neurads erhalten Kunden die VeloCard von Little John Bikes. Damit ist einmal jährlich zwischen Oktober und Februar eine kostenlose Inspektion möglich. Darüber hinaus gewährt die VeloCard ganzjährig 20 Prozent Rabatt auf Werkstattleistungen; Materialkosten sind ausgenommen.?

Der Preisvorteil des Fahrrad-Jagdfinales kann auch beim Fahrradleasing genutzt werden.¹ Alternativ bietet Little John Bikes eine 0-Prozent-Finanzierung mit zwölf Monaten Laufzeit an.?

Ausgewählte TOP Angebote zum Fahrrad-Jagdfinale mit mindestens 1.000 EUR Rabatt:

* E-Trekking Bike – Kalkhoff Entice 3 LTD 600 OLTD, 2.499 Euro statt 3.699 Euro UVP

* E-City Bike – Diamant Beryll RT Gen 3, 2.699 Euro statt 3.699 Euro UVP

* E-Fully – FOCUS JAM² 8.7, 3.599 Euro statt 5.999 Euro UVP

* E-Kompaktrad – Kalkhoff Image C+ Advance, 2.999 Euro statt 3.999 Euro UVP

Das Fahrrad-Jagdfinale läuft bis zum 15. Oktober 2026. Die Aktionsangebote gelten nur, solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen

Aktuelle Angebote:

https://littlejohnbikes.de/collection/satte-rabatte

Filialen, Beratung und Terminbuchung:

https://littlejohnbikes.de/filialen

Finanzierung:

https://www.littlejohnbikes.de/service/finanzierung

Quellen und Hinweise

¹ Ein Angebot der Little John Bikes GmbH, Heidestraße 3, 01127 Dresden. Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Der E-Bike-Rabatt von mindestens 700 Euro gilt auf die UVP teilnehmender Modelle innerhalb des Aktionszeitraums, auch auf Leasingräder. Nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombinierbar. Nur solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten. Ausgenommen sind Orbea, Tenways, Riese & Müller, UTO und Velo de Ville.

² ZIV – Die Fahrradindustrie, Marktdaten der Fahrradwirtschaft 2025, veröffentlicht am 11. März 2026: 2025 wurden in Deutschland rund 3,8 Mio. Fahrräder und E-Bikes verkauft. Der Anteil der E-Bikes betrug 52,7 Prozent.

³ Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 13. April 2026: Der Kraftfahrer-Preisindex lag im März 2026 um 6,7 Prozent über dem Vorjahresmonat. Kraftstoffe verteuerten sich im gleichen Zeitraum um 20,0 Prozent.

? VeloCard von Little John Bikes: Beim Kauf eines Neurads gelten die aktuellen VeloCard-Leistungen und Teilnahmebedingungen von Little John Bikes. Die jährliche kostenlose Inspektion ist im Zeitraum Oktober bis Februar möglich. Der Rabatt von 20 Prozent gilt auf Werkstattleistungen; Materialkosten sind ausgenommen.

? Die 0%-Finanzierung gilt im Aktionszeitraum bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und entsprechender Bonität. Finanzierungen sind ab einem Finanzierungsbetrag von 100 Euro möglich. Effektiver Jahreszins und gebundener Sollzinssatz betragen jeweils 0,00 Prozent p. a. Darlehensgeber ist die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Little John Bikes GmbH

Felix Natuschke

Heidestraße 3

01127 Dresden

Deutschland

fon ..: 0351 563 497 46

web ..: https://www.littlejohnbikes.de

email : f.natuschke@littlejohnbikes.de

Über Little John Bikes

Little John Bikes gehört mit 67 Filialen und angeschlossenen Werkstätten zu den bundesweit präsenten Fahrradfachhändlern in Deutschland. Das Unternehmen bietet Fahrräder und E-Bikes für unterschiedliche Einsatzbereiche sowie persönliche Beratung, Ergonomievermessung, Probefahrten und Werkstattservice. Ergänzt wird das stationäre Angebot durch einen bundesweit erreichbaren Onlineshop.

Pressekontakt:

Little John Bikes GmbH

Felix Natuschke

Heidestraße 3

01127 Dresden

fon ..: 0351 563 497 46

email : f.natuschke@littlejohnbikes.de

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