Webinar mit Update für Investoren und Aktionären

26. November 2024 – Vancouver, BC, Kanada; 27. November 2024 – Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich mitzuteilen, dass Ken Brinsden, President, CEO und Managing Director des Unternehmens, morgen, am 27. November 2024, ein Live-Webinar für Investoren veranstaltet, um Aktionäre und Investoren über aktuelle Explorations- und Entwicklungsaktivitäten im Lithiumprojekt Shaakichiuwaanaan in Quebec, Kanada, zu informieren.

Herr Brinsden wird über das umfangreiche Bohrprogramm, das im Rahmen des Sommer-Herbst-Programms 2024 abgeschlossen wurde, über den Fortschritt der Vormachbarkeitsstudie, über kürzlich berichtete ESG-Initiativen und die anhaltende strategische und marktbezogene Beteiligung sowie über die Aussichten für 2025 informieren.

Nach Abschluss der Präsentation von Herrn Brinsden haben Investoren, Analysten und Aktionären Gelegenheit, Fragen über die Registerkarte Q&A (Fragen und Antworten) im Webinar-Portal einzureichen. Alternativ können Fragen im Voraus per E-Mail an Herrn Olivier Caza-Lapointe, Investor Relations Manager des Unternehmens, unter ocazalapointe@patriotbatterymetals.com eingereicht werden.

Herr Brinsden wird zwei Webinare abhalten, um die Beteiligung von Investoren und Aktionären in den Zeitzonen der nördlichen und südlichen Hemisphäre zu ermöglichen.

Einzelheiten zur Registrierung

Zeitzone Australien/Asien – Beginn um 9:00 Uhr Australian Western Standard Time / 12:00 Uhr Australian Eastern Daylight Savings Time / 20:00 Uhr Canadian Eastern Standard Time; voraussichtliche Dauer ca. 45 Minuten. Investoren, Aktionäre und Medien können sich über den folgenden Link für eine Teilnahme am Webinar anmelden: www.bigmarker.com/read-corporate/Patriot-Battery-Metals-TSX-PMET-ASX-PMT

Zeitzone Nordamerika – Beginn um 10:00 Uhr Canadian Eastern Standard Time / 7:00 Uhr Pacific Standard Time / 23:00 Uhr Australian Western Standard Time; voraussichtliche Dauer ca. 45 Minuten. Investoren, Aktionäre und Medien können sich über den folgenden Link für eine Teilnahme am Webinar anmelden: www.bigmarker.com/read-corporate/Patriot-Battery-Metals-TSX-PMET-ASX-PMT-7315d32fd112a5e5c6f036d7

Eine Aufzeichnung des Webinars wird Investoren, die nicht an dem Live-Webinar teilnehmen können, auf der Webseite und den Social-Media-Plattformen von Patriot bereitgestellt.

Ansprechpartner für Anleger und Medien

Olivier Caza-Lapointe

Head, Investor Relations

T: +1 (514) 913-5264

E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com

Nicholas Read – Medienanfragen Australien

Read Corporate

Tel: +61 419 929 046

E: nicholas@readcorporate.com.au

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan Die Mineralressourcenschätzung (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der Kategorie angedeutet, und 62,5 Mio. t mit 1,31% Li2O und 147 ppm Ta2O5 ppm in der Kategorie vermutet) für Shaakichiuwaanaan (CV5 & CV13) wird mit einem Cut-off-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV13) berichtet, Stichtag ist der 27. Juni 2024 (durch Bohrung CV24-526). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

, die die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13 einschließt, beläuft sich auf insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der Kategorie angedeutet und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der Kategorie vermutet und gilt als die größte Lithiumpegmatit-Ressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Ressource der Welt. Darüber hinaus beherbergt das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan mehrere andere Spodumen-Pegmatit-Cluster, die noch durch Bohrungen überprüft werden müssen, sowie bedeutende Gebiete mit vielversprechenden Trends, die noch bewertet werden müssen.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

KEN BRINSDEN

Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Patriot Battery Metals Inc.

Suite 700 – 838 W. Hastings Street

Vancouver, BC, Kanada, V6C 0A6

www.patriotbatterymetals.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

