Wasserstofftaxis in Berlin

Mehr als eine Million Kilometer haben in der Hauptstadt wasserstoffbetriebene Uber-Taxis zurückgelegt.

Es handelt sich um die größte Wasserstoff-Flotte in Sachen gewerblicher Personenbeförderung. Ende 2022 haben die Uber-Taxis ihren Dienst angetreten, anfangs 50 Stück, später bis zu 200. Ob Wasserstoff im normalen Autoverkehr Chancen besitzt, wird unterschiedlich beurteilt. Jedoch lässt sich die Brennstoffzelle effizient etwa im Schwerlastverkehr einsetzen, wo sie ihre Stärken ausspielen kann. Das Betanken dauert nur wenige Minuten, allerdings ist das entsprechende Tankstellennetz noch nicht genügend ausgebaut.

Anders ist es beim Betrieb in Berlin, dort befinden sich die Fahrzeuge immer in der Nähe einer Betankungsmöglichkeit. Damit die Brennstoffzelle Wasserstoff in elektrische Energie verwandeln kann, ist das Edelmetall Platin bedeutsam, es wirkt als Katalysator. Fast die Hälfte des Platins geht heute in die Autoindustrie. Denn in den Katalysatoren von Benzinmotoren wird das Palladium immer mehr durch Platin ersetzt.

Beim Thema Platin und Palladium kommt man an Sibanye-Stillwater – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ – nicht vorbei. Mit Projekten in Nord- und Südamerika und in Südafrika produziert die Gesellschaft diese beiden Edelmetalle, zusätzlich Gold und engagiert sich auch bei anderen Batteriemetallen.

Wasserstoff-Brennstoffzellen für emissionsfreie Elektrofahrzeuge können also eine Rolle bei den Antriebstechnologien für eine grüne Zukunft spielen. Abgesehen vom Schwerlastverkehr, von Bussen oder Flotten wie in Berlin sind es natürlich die „herkömmlichen“ Elektroautos, die Emissionen verringern. In ihnen sind Rohstoffe wie Kobalt oder Lithium verbaut, die aufgrund der zunehmenden Elektrifizierung des Straßenverkehrs knapp werden könnten.

Für Nachschub beim Lithium wird Century Lithium – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/century-lithium-corp/ – sorgen können. In Nevada besitzt Century Lithium das Clayton Valley Lithiumprojekt, wobei die erste Produktion bereits erfolgreich stattgefunden hat.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Century Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/century-lithium-corp/ -) und Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.