Valour Inc., die hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc., enthüllt Ethereum Physical Staking ETP: Die Staking-Innovation sorgt für Vereinfachungen für traditionelle Investoren

– Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Inc., stellt ihr innovatives Ethereum Physical Staking ETP im Rahmen der EU-weiten Emissionsplattform Valour Digital Securities Limited (VDSL) auf XETRA vor. Steuervorteil für Investoren mit Sitz in Deutschland nach einem Jahr Haltedauer erstmals in ETH möglich.

– Das bahnbrechende ETP mit einer Managementgebühr von 1,49 % bietet Investoren einen vereinfachten Zugang zu Ethereum-Staking und überzeugt durch solide Sicherheitsverbesserungen.

– Die Partnerschaft mit Branchenführern wie Copper Markets (Switzerland) AG und Blockdaemon gewährleistet höchste Sicherheit und eine uneingeschränkte Staking-Möglichkeit für Investoren.

ZUG, Schweiz und TORONTO, 23. August 2023 – DeFi Technologies Inc. (das Unternehmen“ oder DeFi Technologies“) (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein natives Krypto-Technologieunternehmen, das die Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen (DeFi“) vorantreibt, freut sich, bekanntgeben zu können, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. (Valour“), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (Exchange Traded Products, ETPs“), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, das 1Valour Ethereum Physical Staking ETP“ veröffentlicht hat, das die Ethereum-Investitionslandschaft neu definieren und vereinfachen soll. Dieses innovative Produkt zielt darauf ab, die Essenz von Ethereum zu nutzen und gleichzeitig den Investoren einen Zugang zu zusätzlichen Renditechancen zu eröffnen.

Das 1Valour Ethereum Physical Staging ETP (ISIN GB00BRBMZ19) wird von der neuen EU-weiten Emissionsplattform von Valour für physisch abgesicherte digitale Vermögenswerte namens Valour Digital Securities Limited (VDSL“) herausgegeben. Dieser in Jersey ansässige Wertpapieremittent hat sowohl von den schwedischen als auch von den in Jersey ansässigen Aufsichtsbehörden Zulassungen erhalten und wird mit digitalen Vermögenswerten unterstützt, die von lizenzierten Verwahrstellen physisch abgesichert werden.

Das neue Staking-ETP, das an der Frankfurter Wertpapierbörse/XETRA gehandelt werden kann, soll Investoren die Teilnahme am Netzwerk erleichtern. Mit einer festen Rendite, einem nicht definierten Verfallsdatum und einer Verwaltungsgebühr von 1,49 % haben Investoren die Möglichkeit, passive Renditen zu erzielen, die technischen Herausforderungen des Stakings zu umgehen und aktiv zur sich entwickelnden DeFi-Landschaft beizutragen. Verbesserte Sicherheitsmaßnahmen, wie z.B. Kürzungsversicherungen und eine vollständige Besicherung, bedeuten, dass die Investoren von zusätzlichen Transparenz- und Sicherheitsmaßnahmen profitieren.

Das Krypto-Staking ist ein Eckpfeiler der Blockchain-Dynamik. Es ermöglicht Enthusiasten, in die Steuerung und den Konsens von Proof-of-Stake-Blockchains (PoS) einzutauchen und für ihre Beiträge Vergütungen zu erhalten. Im Gegensatz zu energieintensiven Proof-of-Work-Systemen stützen sich PoS-Netzwerke auf Validierer, die Vermögenswerte zur Bekräftigung und Einführung neuer Blöcke einsetzen. Die Staking-Landschaft birgt jedoch auch ihre Tücken: Validierer haben während der Bonding-Phasen oft mit Asset-Lock-Ups zu kämpfen und müssen vor der Ausschüttung von Vergütungen auch Unbonding-Zeiten überdauern.

Olivier Roussy Newton, CEO von Valour, kommentiert: Das 1Valour Ethereum Physical Staking ETP ist ein Beispiel für Valours Engagement, innovative und vertrauenswürdige Investmentinstrumente zu schaffen. Wir verstehen die Herausforderungen und die Komplexität von Kryptoinvestments. Unsere Mission ist es, die Lücke zu schließen und Möglichkeiten zur Steigerung der Renditen aufzuzeigen, die für unsere Investoren unkompliziert umsetzbar sind. Darüber hinaus sind alle ETPs, die unter dem Dach des VDSL emittiert werden, mit der Option der physischen Auslieferung ausgestattet, was Investoren mit Sitz in Deutschland nach einer Haltedauer von einem Jahr einen Steuervorteil verschaffen kann.“

Durch die Zusammenarbeit mit Spitzenunternehmen wie der beim VQF registrierten Copper Markets (Switzerland) AG für die Verwahrung und dem Branchenführer Blockdaemon für die Staking-Dienste garantiert Valour höchste Sicherheit und gewährleistet ein durchgängig besichertes, uneingeschränktes Staking-Umfeld.

Valour Inc. lädt zukunftsorientierte Investoren ein, sich an diesem revolutionären Projekt zu beteiligen und das Potenzial von Ethereum auf die zugänglichste und sicherste Weise zu erschließen.

Zusätzlich zu seiner neuartigen Plattform für digitale Vermögenswerte, zu der auch 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP und Valour Digital Asset Basket 10 gehören, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Enjin (ENJ), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN) und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10), dabei handelt es sich um ETPs mit niedrigen Managementgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF) ist ein natives Krypto-Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen (DeFi) leistet.

Mit dem Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien will DeFi Technologies Investoren/Investorinnen einen breiten Zugang zur Zukunft des Finanzwesens ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Finanzmärkten und digitalen Vermögenswerten haben wir uns dazu entschlossen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71753/Defi_Valour_23_08_23.001.jpeg

Treten Sie der digitalen Community von DeFi Technologies unter Linkedin und Twitter bei. Weitere Einzelheiten finden Sie hier: defi.tech/

Informationen zu Valour

Valour Inc. stellt börsengehandelte Produkte (ETPs) aus, die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, über ihr traditionelles Bankkonto auf einfache und sichere Weise auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Das im Jahr 2019 gegründete Unternehmen Valour mit Sitz in Zug, Schweiz, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF).

Weitere Informationen über Valour finden Sie auf valour.com.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71753/Defi_Valour_23_08_23.002.jpeg

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Einführung von dem 1Valour Ethereum Physical Staking ETP sowie der VDSL-Plattform, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung des dezentralisierten Finanzwesens, das Nachverfolgen von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Verdienste oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser/Leserinnen nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen über die Maßgabe der geltenden Wertpapiergesetze hinaus zu aktualisieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DeFi Technologies Inc.

Curtis Schlaufman

198 Davenport Rd.

M5R 1J2 Toronto, ON

Kanada

email : ir@defi.tech

Pressekontakt:

DeFi Technologies Inc.

Curtis Schlaufman

198 Davenport Rd.

M5R 1J2 Toronto, ON

email : ir@defi.tech

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.