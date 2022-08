Energie, speziell Gas wird immer teurer. Darunter leiden diverse Industrieunternehmen.

Gas aus Russland kommt nur noch in reduziertem Maße an, der Höhenflug des Gaspreises geht weiter. Fast 280 Euro kostet nun die Megawattstunde. Maßgeblich für den europäischen Gashandel ist der Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in Amsterdam. Letzte Woche lag der Erdgaspreis in der Spitze noch bei fast 251 Euro je Megawattstunde. Und es gibt Industriezweige, die sehr energieintensiv sind und dies schmerzlich spüren. So hat bereits eine Zinkhütte in den Niederlanden angekündigt ab September die Produktion vorläufig auf Eis zu legen. Die Folge ist ein steigender Zinkpreis. Im Juli hat der Preis für das Metall noch ein Minus von 15,7 Prozent eingefahren. Denn die hohen Inflationsraten drücken auf den Bau- und Automobilsektor, wo Zink verbaut wird. An den chinesischen Terminbörsen treibt die Angst vor Lieferengpässen zudem die Zinkpreise an. Denn Produktionsunterbrechungen in Europa und in China sind die Auslöser. Zudem steht auf der Nordhalbkugel der Winter bevor und das Thema Energie rückt verstärkt in den Fokus, nicht nur bei den einzelnen Bürgern, sondern auch in der Industrie.

Zink ist ein bläulich-weißes sprödes Metall, das unter anderem zum Verzinken von Eisen und Stahlteilen verwendet wird. Der Name Zink kommt von Zahn oder Zacke, da Zink zackenförmig erstarrt. Für die Mobilitätswende ist Zink unentbehrlich. So schirmen etwa Zinkgehäuse gegen elektromagnetische Strahlung ab und mit Zinkdruckguss lassen sich ideale Bauteile herstellen.

Der größte Zinkproduzent Chinas ist Griffin Mining – https://www.youtube.com/watch?v=oefaJQgyWpk -. An der Zink-Gold-Mine Caijiaying (Zink, Gold, Silber, Bleimetalle) gehören der Gesellschaft 88,8 Prozent und das zweite Quartal 2022 brachte eine Rekordproduktion.

Kutcho Copper – https://www.youtube.com/watch?v=taBGR_GunhY – arbeitet mit Hochdruck in British Columbia an seinem aussichtsreichen Kutcho Kupfer-Zink-Projekt.

